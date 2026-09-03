Le tiró un contenedor lleno de basura a una mujer de 90 años en Brooklyn y le fracturó la cadera: se fugó y la policía lo busca

Un hombre arrojó un carrito con residuos contra una anciana en Brooklyn. La policía difundió imágenes del agresor y pide datos a la comunidad.

Guardar

Una mujer de 90 años caminaba por Brighton Beach Avenue, en el barrio de Brighton Beach, Brooklyn, cuando un hombre se le acercó y le arrojó un objeto de gran tamaño que yacía en la vereda. El impacto la derribó al suelo y ahora la policía busca al atacante.

El episodio ocurrió el lunes 31 de agosto, alrededor de las 9:45 de la mañana, frente al 501 de Brighton Beach Avenue, según precisó la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector.

PUBLICIDAD

El ataque en Brighton Beach Avenue ocurrió el lunes 31 de agosto a las 9:45 de la mañana frente al 501, según informó la Policía de Nueva York. (Google Maps)

El hecho quedó captado en imágenes de vigilancia que mostraron al sospechoso salir de la estación de subterráneo y actuar de inmediato. La víctima, residente del área, recibió asistencia de vecinos que se acercaron al lugar tras el ataque, antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Cómo fue el ataque contra la mujer de 90 años en Brighton Beach

Las imágenes de seguridad muestran al sospechoso salir de la estación de subte de Brighton Beach y, casi de inmediato, tomar un objeto abandonado en la vereda. Según informó CBS News, el elemento era una especie de contenedor portátil con residuos en su interior. El hombre lo levantó y lo lanzó contra la anciana mientras ella avanzaba por la acera.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso cuando salió de la estación de subte de Brighton Beach y atacó a la víctima de inmediato. (News 12)

El impacto la derribó al pavimento. El sospechoso escapó tras el ataque. Momentos después, varios residentes que presenciaron la escena se acercaron a asistir a la mujer.

Qué informó la Policía de Nueva York sobre el sospechoso

La NYPD difundió una fotografía del hombre buscado a través de sus canales oficiales. La descripción corresponde a un individuo vestido con sudadera oscura con capucha, pantalón negro y zapatillas blancas al momento del ataque, según indicaron los medios.

La NYPD calificó el hecho como un ataque no provocado y señaló que el sospechoso huyó a pie y sigue prófugo. (News 12)

El sospechoso huyó a pie en dirección desconocida. Hasta el momento permanece prófugo. La policía no estableció un móvil para el ataque y no confirmó de forma pública que el agresor y la víctima se conocieran. Los investigadores tampoco determinaron si el hecho estuvo dirigido a un grupo en particular.

PUBLICIDAD

El estado de salud de la víctima tras el ataque en Brooklyn

La mujer recibió atención de emergencia y fue trasladada a un centro hospitalario, donde se informó que su estado era estable. CBS News señaló que fue llevada a NYC Health + Hospitals/South Brooklyn y que recibió un diagnóstico de fractura de cadera.

La difusión del video generó preocupación entre los vecinos de Brighton Beach y la NYPD pidió datos sobre el sospechoso a través de Crime Stoppers. (News 12)

Fox News, en tanto, informó que la paciente se encontraba en condición estable al momento de sus coberturas.

Reacciones de los vecinos y cómo aportar información a la investigación

La difusión del video del ataque generó preocupación entre los residentes de Brighton Beach, un sector con una población considerable de adultos mayores, de acuerdo a la información de CBS News. Varios vecinos expresaron su malestar ante el mismo medio. “Es terrible. No es seguro simplemente salir a caminar”, dijo Nadi Smatova. Yosef Vito, otro residente del barrio, describió el hecho como “una locura” y llamó a tomar medidas al respecto.

PUBLICIDAD

La Policía de Nueva York difundió la foto del sospechoso, a quien describió con sudadera oscura con capucha, pantalón negro y zapatillas blancas. (NYPD Crime Stoppers)

Quienes cuenten con información sobre la identidad o el paradero del sospechoso pueden comunicarse con la línea Crime Stoppers de la NYPD al 1-800-577-TIPS (8477), o al número en español 1-888-57-PISTA (74782).

También es posible enviar un mensaje directo a @NYPDTips en X o ingresar una denuncia a través del sitio web de Crime Stoppers.

La policía garantiza la confidencialidad de todas las comunicaciones. El sospechoso continúa prófugo y la investigación sigue abierta.