La montaña rusa inspirada en Fast & Furious transformará Universal Studios Hollywood en 2026

El parque incorpora un recorrido de 1.250 metros, vehículos con rotación de 360 grados y reducción acústica, sumando un nuevo atractivo que busca elevar el estándar de innovación en Los Ángeles

La nueva montaña rusa Fast & Furious: Hollywood Drift en Universal Studios Hollywood ofrece velocidades intensas, efectos visuales avanzados y escenarios que recrean las persecuciones más icónicas de la saga (Universal Studios)

La inauguración de Fast & Furious: Hollywood Drift en el verano de 2026 marcará una transformación inédita en la propuesta de Universal Studios Hollywood, según confirmaron voceros oficiales del grupo. Esta montaña rusa, inspirada en la franquicia cinematográfica de acción Fast & Furious, incorporará tecnología de última generación, sistemas avanzados de seguridad y una experiencia inmersiva diseñada para redefinir los estándares de los parques temáticos en Los Ángeles.

El desarrollo, presentado por Universal Studios Hollywood y difundido por la cadena estadounidense NBCUniversal y el portal especializado PlanItPark, ofrecerá un trazado al aire libre de 1.250 metros (4.100 pies), equivalente a casi doce campos de fútbol. El comunicado corporativo señala que la atracción atravesará distintas áreas del parque y se elevará sobre la escalera mecánica de múltiples niveles del complejo. Universal Studios orienta su apuesta global hacia la innovación dentro del sector y a propuestas en las que los visitantes se sienten parte central de la acción temática.

Universal Studios Hollywood anuncia la
Universal Studios Hollywood anuncia la apertura de Fast & Furious: Hollywood Drift, una montaña rusa de alta velocidad para 2026 (Universal Studios)

De acuerdo con PlanItPark, el sistema de la montaña rusa contará con vehículos individuales con tecnología de rotación de 360 grados, para simular la sensación de “drift” característica de Fast & Furious. Este mecanismo hace posibles desplazamientos laterales controlados, recreando los derrapes famosos de la serie. La empresa destaca que la ingeniería se centra en la seguridad mediante pruebas continuas y el uso de materiales que reducen vibraciones y ruidos, una respuesta a la exigencia ambiental y la proximidad a zonas residenciales.

La atracción presentará cuatro vehículos temáticos, con protagonismo para el Dodge Charger de 1970 asociado al personaje Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel. Los modelos restantes serán anunciados en los próximos meses. El acceso será a través de una estructura que reproduce un taller mecánico, reforzando la inmersión desde el inicio.

La montaña rusa integrará tecnología
La montaña rusa integrará tecnología de rotación de 360 grados, diseñada para producir la sensación de derrapes extremos característica de Fast & Furious (Universal Studios)

Universal Studios Hollywood se distancia de su formato clásico enfocado en atracciones bajo techo, apostando con Fast & Furious: Hollywood Drift por una experiencia al aire libre, en línea con la evolución de parques como Walt Disney World y Six Flags Magic Mountain, que han incorporado mayores avances tecnológicos e intensidad en sus propuestas. Según datos del portal de estadísticas alemán Statista, inversiones de este tipo en nuevas atracciones suelen generar un incremento en el flujo de visitantes y en la generación de empleo temporal y permanente. Como antecedente reciente, la apertura de una montaña rusa en Universal Orlando Resort en 2023 incrementó la concurrencia en 12%, impulsado por la novedad de la experiencia y el atractivo inmediato para el público.

Las pruebas de Fast & Furious: Hollywood Drift se realizarán hasta finales de 2025, con maniquíes de choque para validar los estándares de seguridad y realismo. Los responsables del proyecto subrayaron que el diseño estructural incluye medidas para la reducción del ruido, lo cual permite disfrutar la adrenalina de la atracción sin afectaciones a otras áreas del parque o al entorno urbano. “La disminución del ruido representa un avance para la experiencia del visitante y la convivencia con la comunidad”, informaron los equipos de ingeniería según declaraciones recogidas por NBCUniversal.

El impacto económico local se prevé significativo. De acuerdo con estimaciones citadas por PlanItPark, la nueva atracción incrementará el turismo y la demanda de servicios en Los Ángeles. Universal Studios proyecta que la obra y la campaña de comunicación eleven la visibilidad del parque, incrementando la afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

