Arrestaron en Las Vegas al hombre acusado de sembrar miedo con una máscara de Chucky en el centro de Filadelfia

La investigación avanzó después de una serie de denuncias registradas en una zona de alta circulación peatonal de Filadelfia (Philadelphia Police Department)

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La investigación sobre una serie de ataques denunciados en el centro de Filadelfia tomó forma a partir de imágenes de vigilancia y testimonios que permitieron establecer una secuencia de más de media hora con agresiones al azar contra personas que caminaban o corrían por la vía pública.

Ese material, tal y como informó ABC News, pasó a ser una pieza central del expediente y llevó el caso fuera de Pensilvania.

Los episodios denunciados incluyeron amenazas y persecuciones a personas que se encontraban en la vía pública (Philadelphia Police Department)

Los hechos ocurrieron el 12 de agosto en Center City, una de las áreas más transitadas de la ciudad. La policía local sostuvo ante la prensa, en una reconstrucción recogida por ABC News, que el sospechoso se acercó a distintas personas con una máscara de muñeco y las increpó en plena calle durante un lapso acotado.

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El acusado, identificado como Zymire Hughes, de 22 años, fue arrestado el martes en Las Vegas por el U.S. Marshals Service.

De acuerdo con la información publicada por ABC News, permanece detenido en el Clark County Detention Center mientras espera su extradición a Pensilvania.

El joven de 22 años quedó a disposición de la Justicia mientras se define su traslado a Pensilvania (Philadelphia Police Department)

Una secuencia breve con varias víctimas

Los investigadores estiman que hubo entre 15 y 16 personas afectadas por los episodios. El capitán Jason Smith, de la Policía de Filadelfia, afirmó que el acusado corría hacia peatones y corredores con el propósito de hostigarlos. Esa conducta, aseguró, apareció en distintos puntos del sector céntrico.

Uno de los casos más graves tuvo como víctima a una mujer de 40 años. Smith relató ante la prensa, en declaraciones citadas por ABC News, que el sospechoso persiguió a la corredora y le gritó: “¿Estás lista para morir?”. La mujer logró alejarse mientras pedía ayuda.

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La pesquisa reunió al menos 15 denuncias por hechos ocurridos en un lapso acotado durante la mañana del 12 de agosto

La policía precisó que la víctima cayó durante la huida y sufrió una lesión severa en una pierna. Para los investigadores, ese episodio ocupó un lugar central en el expediente por las consecuencias físicas que dejó y por el contenido de la amenaza atribuida al acusado.

El material reunido también permitió fijar una franja horaria para los hechos y medir el alcance de las denuncias presentadas en los días posteriores. Esa tarea fue clave para sostener el avance del caso.

Videos de seguridad y testimonios permitieron ordenar la secuencia denunciada y seguir los movimientos del acusado (Philadelphia Police Department)

La ruta que siguió el sospechoso tras los hechos

Las autoridades sostuvieron que Hughes dejó el área de Filadelfia el 19 de agosto. El subjefe supervisor del U.S. Marshals Service, Robert Clark, informó que el acusado partió desde el aeropuerto de Trenton Mercer, en Ewing, Nueva Jersey, voló primero a Orlando y después siguió viaje hasta Las Vegas.

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Clark señaló que los agentes lo ubicaron en un complejo de departamentos del sudeste de Las Vegas. También indicó que Hughes residía en esa ciudad desde febrero, aunque tenía familiares en Filadelfia. Ese dato ayudó a seguir sus movimientos después de la salida de la costa este.

“Esta noche termina el miedo que un hombre llevó a la comunidad de Filadelfia”, afirmó Clark ante periodistas, en una declaración difundida por ABC News. La frase formó parte del anuncio oficial realizado tras el operativo.

Los investigadores reconstruyeron un recorrido que incluyó una salida desde Nueva Jersey, una escala en Orlando y el arribo final a Nevada (@USMS_Philly)

Los cargos y el próximo paso judicial

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, sostuvo que el sospechoso era buscado por delitos graves y menores.

Pidió además que otras personas que crean haber sido víctimas o tengan datos sobre lo ocurrido aquella mañana se presenten ante los investigadores.

El próximo paso formal será el traslado del acusado a Pensilvania, donde la causa seguirá su curso en la jurisdicción en la que se denunciaron los hechos.

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