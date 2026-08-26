El Empire State Building de Nueva York rinde homenaje a Dolly Parton con luces rosas

El video documenta el Empire State Building en Nueva York iluminado por la noche. La torre cambia su iluminación a un color rosa distintivo. Varios individuos son observados en la calle grabando el edificio con dispositivos móviles. Las luces rosas corresponden a un homenaje público a Dolly Parton. Este contenido es una cobertura de evento.

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El Empire State Building rindió homenaje a Dolly Parton con una iluminación rosa la noche del martes 25 de agosto en Nueva York, pocas horas después de que se conociera la muerte de la artista a los 80 años. La torre del rascacielos se encendió entre las 9:25 p. m. y las 10:25 p. m., en una referencia directa a 9 to 5, uno de los mayores éxitos de la cantante, tal y como informaron CBS New York y Men’s Journal.

De acuerdo con CBS New York, la familia de Dolly Parton confirmó que la cantante murió ese martes en Nashville. En paralelo, Men’s Journal señaló que la elección del horario no fue casual: el tributo comenzó a las 9:25 p. m. por la asociación con la canción 9 to 5, que llegó al número uno del Billboard Hot 100 en febrero de 1981. El encendido, además, se extendió durante una hora en uno de los edificios más reconocibles de Estados Unidos.

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Un homenaje en rosa en una noche de duelo

El Empire State Building de Nueva York rindió homenaje a Dolly Parton con luces rosas tras la muerte de la artista a los 80 años (REUTERS/Jeenah Moon)

El gesto del Empire State Building se sumó a una serie de reacciones públicas tras la muerte de la figura de la música country. CBS New York detalló que la torre “brilló en rosa” durante una franja horaria exacta, mientras que Men’s Journal remarcó que se trató de un tributo “apropiado” por la relación del horario con una de las canciones más emblemáticas de Parton.

La publicación Time Out New York también consignó que la iluminación se realizó en memoria de la artista y en apoyo de Dolly Parton’s Imagination Library, el programa de alfabetización infantil que formó parte central de su legado filantrópico. Ese punto refuerza que el homenaje no solo buscó recordar su carrera musical, sino también su trabajo social.

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Qué dijeron los dirigentes y por qué Nueva York la recordó

Zohran Mamdani, Kathy Hochul, Julie Menin y Chuck Schumer destacaron el legado musical y solidario de Dolly Parton tras su muerte (REUTERS/David Dee Delgado)

Entre las reacciones recogidas por CBS New York apareció la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien afirmó que la muerte de Parton resultó “verdaderamente desgarradora” y la definió como “una persona extraordinaria” y “una defensora irremplazable de la clase trabajadora”. La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, aseguró que la artista fue “una pionera de la música, una filántropa, una firme defensora de la alfabetización y la educación infantil, y una verdadera líder”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sostuvo, en declaraciones citadas por CBS New York, que Parton fue “un talento de una generación, dentro y fuera del escenario”. A su vez, el senador Chuck Schumer expresó que “toda Estados Unidos está de luto por esta pérdida monumental”, tal y como reprodujo ese medio.

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La ciudad también tenía antecedentes concretos en su vínculo con la cantante. CBS New York recordó que Parton recibió la llave de la ciudad en 1978 en una ceremonia encabezada por el entonces alcalde Ed Koch. A eso se suman su presentación en Carnegie Hall en 1993, la edición limitada de tarjetas del metro lanzada en 2022 por su compilado Diamonds & Rhinestones y su aporte como autora de música y letras para la adaptación de 9 to 5 en Broadway.

El peso cultural y solidario de Dolly Parton

El homenaje a Dolly Parton en el Empire State Building coincidió con la confirmación de que seguirá adelante Dolly: A True Original Musical (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

La cobertura de CBS New York incluyó además testimonios de personas del ambiente teatral y de admiradores que destacaron su trato personal y su influencia artística. La actriz Stephanie J. Block, una de las figuras de la versión teatral de 9 to 5, dijo que cuando conoció a Parton recibió “el abrazo más cálido” y que su presencia inspiraba a los demás a dar lo mejor de sí.

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En esa misma línea, el vendedor de Times Square Duane Jackson relató a CBS New York que la cantante lo saludó con afecto y le agradeció su servicio en Vietnam. Más tarde, tras verlo en televisión luego de ayudar a frustrar un ataque en 2010, volvió a visitarlo “sin despliegue, sin paparazzi y sin conferencia de prensa”, una escena que el testimonio presentó como “algo que salió puro del corazón”.

El homenaje en el Empire State Building coincidió, además, con otro dato de continuidad en su legado. Los productores de Dolly: A True Original Musical, la obra sobre su vida prevista para Broadway, informaron tras su muerte que el proyecto seguirá adelante y que las funciones de preestreno comenzarán el 7 de diciembre, mientras que el estreno oficial quedó fijado para el 19 de enero, fecha en la que Parton habría cumplido 81 años, según reportó CBS New York.

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