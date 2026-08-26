Darline Graham ganó la nominación republicana en Carolina del Sur para ocupar el escaño de su fallecido hermano Lindsey en el Senado de EEUU

La senadora estadounidense Darline Graham (republicana por Carolina del Sur) habla con sus partidarios tras ganar la segunda vuelta de las primarias republicanas contra el representante estadounidense Ralph Norman (republicano por Carolina del Sur) por su actual escaño en el Senado de EE. UU., en Columbia, Carolina del Sur, el 25 de agosto de 2026 (REUTERS/Sam Wolfe)

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La senadora estadounidense Darline Graham obtuvo la nominación republicana para ocupar el escaño de su difunto hermano, Lindsey Graham, en la boleta general de Carolina del Sur, en una elección que representa una nueva victoria para el presidente Donald Trump tras brindarle su respaldo.

Graham superó al representante Ralph Norman en la segunda vuelta de las primarias republicanas especiales, celebrada dos semanas después de que ambos quedaran en primer lugar en un proceso con diez aspirantes. A pesar de su condición de novata en política, la legisladora dejó atrás a figuras destacadas del estado. Fue designada por el gobernador Henry McMaster para completar los meses restantes del mandato de Lindsey Graham, quien falleció en julio, y recibió rápidamente el apoyo de Trump, que la animó a buscar un mandato completo y participó activamente en la campaña.

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Visiblemente emocionada, Graham agradeció a sus seguidores durante la noche del martes y recordó la ausencia de su hermano. “Las últimas semanas han sido increíblemente difíciles para nuestra familia, pero ¿saben qué? Lo logramos”, expresó al público, acompañada por McMaster, su familia y el representante William Timmons. La senadora destacó el respaldo de Trump y la relación que este mantenía con Lindsey Graham: “Nuestra victoria no habría sido posible sin ustedes y les estamos profundamente agradecidos”, afirmó.

Graham enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews. El lunes previo a la votación, el super PAC MAGA Inc., que apoya a Trump y candidatos republicanos alineados, destinó casi USD 830.000 a llamadas y mensajes de texto en favor de Graham, un gasto inusual en las primarias de este año.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe en el escenario a la senadora estadounidense Darline Graham, el 21 de agosto de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

La clave de la jornada era comprobar si el respaldo de Trump bastaría para impulsar la candidatura de Graham, cuyo apellido es famoso en el estado pero cuyas posturas políticas eran poco conocidas antes de la campaña. Tras la muerte de Lindsey Graham el 11 de julio, Trump buscó influir directamente en la designación de su sucesor, describiendo la elección de Darline Graham como “un homenaje fabuloso” y respaldándola incluso antes de la formalización de su candidatura.

Durante un mitin en Myrtle Beach, el jefe de Estado reiteró su respaldo y llamó a los votantes a apoyar a Graham para preservar recortes de impuestos y otras prioridades. “Quiero que suceda. Buena suerte, Darline”, dijo ante miles de personas.

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Durante su campaña, Graham enfatizó su alineamiento con las políticas de Trump, mencionando su copatrocinio de un proyecto de ley electoral prioritario para el presidente. Norman, por su parte, agradeció a sus seguidores y criticó la injerencia de comités externos y el respaldo presidencial a Graham.

Entre los votantes, la influencia de Trump resultó determinante. “Trump la quiere, está haciendo un gran trabajo y creo que deberíamos darle lo que quiere”, opinó Robert Tropiano, en diálogo con The Associated Press, tras votar por Graham en un centro de votación anticipada cercano al mitin presidencial.

La senadora estadounidense Darline Graham (republicana por Carolina del Sur) se reúne con un partidario tras ganar la segunda vuelta de las primarias republicanas (REUTERS/Sam Wolfe)

Ralph Norman apostó por su experiencia legislativa frente a la inexperiencia de Darline Graham durante la campaña para la nominación republicana al Senado en Carolina del Sur. Tras su fallida candidatura a gobernador en las primarias, Norman se presentó como uno de los políticos más reconocidos del estado, contando con el respaldo de figuras como los senadores Rick Scott (Florida) y Mike Lee (Utah), el exsenador Jim DeMint y la organización conservadora juvenil Turning Point Action.

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En la recta final hacia la segunda vuelta, Norman, considerado uno de los miembros más conservadores de la Cámara de Representantes, destacó su trayectoria en Washington y su disposición a asumir posturas impopulares, incluso al desafiar a Donald Trump en ocasiones, pese a haber apoyado regularmente sus políticas en el Congreso. En el inicio de las primarias presidenciales de 2024, Norman apoyó a la ex gobernadora Nikki Haley en lugar de Trump.

El republicano Ralph Norman (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Durante el único debate de segunda vuelta, Graham enfrentó dificultades al responder una pregunta sobre política exterior, un tema central en la carrera de su hermano fallecido. Consultada sobre el interés de seguridad nacional de Estados Unidos en Taiwán y el Mar de China Meridional, Graham reconoció: “La seguridad nacional no es lo mío” y admitió no estar bien informada en la materia. Prefirió enfocarse en cuestiones internas como la asequibilidad, mientras Norman calificó a Taiwán de “aliado indiscutible” y elogió a Trump por su política de defensa de la isla frente a China. Posteriormente, Norman utilizó la respuesta de Graham como argumento para cuestionar su idoneidad para el cargo.

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El debate influyó en algunos votantes, como Mike Sellers, residente de Rock Hill, quien optó por Norman por el mayor nivel de experiencia y manifestó dudas sobre Graham. “El hecho de que su hermano fuera senador no le da vía libre”, afirmó Sellers, quien consideraría apoyar a Graham solo si compite en el futuro contra el senador Tim Scott.

Ningún demócrata ganó un escaño al Senado federal por Carolina del Sur en décadas. En 2020, Lindsey Graham derrotó a su rival demócrata por 10 puntos porcentuales, en la elección más costosa de la historia del estado y una de las más caras del Congreso estadounidense.

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(Con información de Associated Press)