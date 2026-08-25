Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán desatan largas filas en las gasolineras

Una fila de automóviles en una gasolinera en Teherán el 25 de agosto del 2026. (AP foto/Vahid Salemi)

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Largas filas se formaron este martes en las gasolineras de Teherán, horas después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra Irán con el objetivo declarado de “asfixiar” su economía.

La medida llega casi seis meses después del inicio de la guerra desencadenada por Washington, con las negociaciones de paz estancadas y sin salida visible al conflicto. EEUU sostiene un bloqueo naval contra la república islámica, mientras Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba un quinto de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Ese cierre disparó los precios del petróleo a nivel global y representa una presión creciente para Donald Trump con miras a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes un plan de presión económica y advirtió sobre graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington. Las medidas alcanzan no solo al Estado iraní sino también a cualquier país o entidad que comercie con él, y apuntan a sectores como los activos digitales, la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa en la que anunció el nuevo paquete de sanciones contra Irán. Washington, 24 de agosto de 2026. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

China, el mayor comprador de crudo iraní, fue el primero en rechazar las medidas y anunció que defenderá sus intereses por todos los medios disponibles. Ante esa postura, Bessent advirtió que “cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense” y no descartó que los bancos chinos quedaran dentro del alcance de las restricciones.

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La semana pasada, Emiratos Árabes Unidos cortó todo comercio y transacciones financieras con Irán, una decisión que Bessent atribuyó a la presión ejercida por Washington. “Las acciones que tomaron no fueron una coincidencia, sino probablemente causales, y sospecho que más países tomarán acciones similares”, afirmó.

En ese marco, el canciller iraní Abás Araqchi y su par omaní, Badr al Busaidi, se reunieron este martes en Teherán. Según un comunicado difundido por Omán, las conversaciones giraron en torno al establecimiento de un corredor temporal de navegación y un acuerdo para iniciar un proceso de desminado en el estrecho.

Teherán apuesta, en paralelo, a que el cierre de Ormuz y su impacto en los mercados internacionales terminen por forzar a Trump a ceder antes de noviembre. “Ambos relojes están corriendo, y nadie sabe cuál reloj es el correcto”, resumió el analista Sascha Bruchmann, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Baréin.

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Un vendedor cuenta riales iraníes en un mercado de Bandar Abbas, Irán. 25 de agosto de 2026. (Reuters)

Los funcionarios iraníes rechazaron cualquier lectura de vulnerabilidad. El ministro de Economía, Ali Madanizadeh, afirmó en la televisión estatal que el país estaba preparado desde hace tiempo y que EEUU “ha fracasado en todas las ocasiones”, para agregar que Washington parece encaminarse hacia “una nueva derrota”. Irán ha edificado durante décadas un entramado financiero paralelo para operar al margen de las restricciones externas.

Las filas en los surtidores habían comenzado a alargarse incluso antes del anuncio de Bessent. “Es lógico que las sanciones afecten a la vida de la gente. Hay personas que están sufriendo, tanto quienes tienen una buena situación económica como las personas con menos recursos”, afirmó Mehdi Yazdian, un agente inmobiliario de 55 años, quien instó a las autoridades a controlar los precios.

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Taneen, una estudiante de arquitectura de 23 años, señaló que durante toda su vida su país ha estado bajo sanciones. “Esta presión recae en toda la familia”, afirmó, y relató que su padre les pidió salir a comprar comida de inmediato “porque se va a encarecer”.

Ejemplares del diario iraní Hamshahri con la imagen de Donald Trump en portada, en un kiosco de Teherán. 22 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Abedin Taherkenareh)

El economista Saeed Laylaz, radicado en Teherán, sostuvo que las nuevas restricciones se inscriben en la estrategia de “máxima presión” que Trump impulsa desde su primer mandato. “Estados Unidos no tiene nada que pueda hacer que no haya hecho antes”, afirmó, y agregó que décadas de aislamiento llevaron a la economía iraní a operar de forma autónoma. Reconoció, no obstante, que persisten dudas sobre la capacidad del gobierno para resolver problemas internos como la corrupción y los desequilibrios del sistema bancario.

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La inflación que ya golpeaba al país antes del conflicto fue uno de los factores que impulsaron una ola de manifestaciones cuyo punto álgido se registró en enero. El gobierno respondió con una represión que organizaciones de derechos humanos afirman dejó miles de muertos; las autoridades iraníes atribuyen esa violencia a “actos terroristas” instigados por Washington y Tel Aviv.

Trump expresó este martes su indignación ante las ejecuciones de personas procesadas por las manifestaciones y exigió poner fin de manera inmediata a lo que calificó como “una crisis humanitaria de proporciones épicas”.

(Con información de AFP y AP)