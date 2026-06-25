Estados Unidos

Abren inscripción para entradas gratuitas al evento público de la final del Mundial en Nueva York: cómo anotarse

La jornada abrirá a las 12:00 y proyectará el partido decisivo desde las 15:00, con actividades interactivas, comida y programación comunitaria orientada a familias, aficionados y comunidades de todo el estado

Guardar
Aficionados de Estados Unidos y Australia siguen el partido en una fiesta de transmisión junto al Puente de Brooklyn, una de las varias reuniones en Nueva York (REUTERS/Adam Gray).
Aficionados de Estados Unidos y Australia siguen el partido en una fiesta de transmisión junto al Puente de Brooklyn, una de las varias reuniones en Nueva York (REUTERS/Adam Gray).

La gobernadora Kathy Hochul anunció que ya está abierta la inscripción para obtener entradas gratuitas al evento New York State United para ver la Final de la Copa Mundial 2026, que se realizará el 19 de julio en Kensico Dam Plaza, en el condado de Westchester, informó el Gobierno del estado de Nueva York.

La funcionaria declaró en el comunicado oficial: “En un momento en que el costo del entretenimiento y las actividades familiares sigue aumentando, Nueva York se asegura de que todas las familias tengan la oportunidad de formar parte de la emoción de la Copa Mundial 2026”.

PUBLICIDAD

Qué ofrecerá el evento y a quiénes está dirigido

El gobierno estatal indicó que el encuentro ofrecerá actividades interactivas vinculadas al fútbol, entretenimiento, alimentos y bebidas locales, y programación comunitaria centrada en la diversidad y el espíritu comunitario de Westchester y la región de Mid-Hudson.

La actividad incluirá una transmisión en vivo de la final a las 15:00 y abrirá sus puertas a las 12:00. La convocatoria está dirigida a familias, aficionados al fútbol y comunidades de todo el estado, con una inscripción sin costo, pero obligatoria para ingresar.

PUBLICIDAD

La experiencia en Kensico Dam Plaza será la segunda de las visualizaciones organizadas por el estado de Nueva York, después del evento realizado el 12 de junio en Universidad de Stony Brook, en Long Island. La administración de Hochul enmarcó esta iniciativa en un plan estatal para ampliar las opciones de participación pública durante la Copa Mundial 2026.

Fanáticos brasileños observan el desarrollo del partido durante una fiesta de transmisión en el parque junto al Puente de Brooklyn (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto).
Fanáticos brasileños observan el desarrollo del partido durante una fiesta de transmisión en el parque junto al Puente de Brooklyn (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto).

Cómo adquirir entradas individuales o grupales

El evento será gratuito y familiar, abierto a personas de todas las edades. Los asistentes menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o tutor en todo momento. Para conseguir una entrada, los asistentes mayores de edad deben registrarse a través de la página de New York State United.

Se pueden registrar hasta cuatro invitados por transacción. Cada invitado recibirá su propia entrada, excepto los menores de 18 años, cuyas entradas se enviarán directamente al padre, madre o tutor legal que realizó el registro. Para grupos de más de 10 personas, como equipos de fútbol, grupos escolares u organizaciones comunitarias se debe completar un formulario de registro diferente.

Tras enviar la solicitud de registro de entradas, la organización la revisará. Una vez confirmada la entrada, se enviará un correo electrónico para completar el registro. Al finalizar el proceso, cada persona recibirá el código QR de la entrada.

Las entradas se pueden transferir y el nuevo destinatario debe reclamarlas correctamente para que sean válidas. No se aceptarán en el ingreso las entradas que no se hayan reclamado mediante la transferencia.

Seguidores marroquíes visualizan el partido en una fiesta de retransmisión al pie del Puente de Brooklyn (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto).
Seguidores marroquíes visualizan el partido en una fiesta de retransmisión al pie del Puente de Brooklyn (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto).

Elementos permitidos y restringidos durante el evento

Todos los bolsos y carteras, incluidas mochilas, bolsos de mano, riñoneras, bolsas con cordón y artículos similares, están sujetos a un control de seguridad antes del ingreso. No se permiten bolsos de más de 30 x 15 x 30 cm.

De acuerdo con la página oficial, el personal de seguridad se reserva el derecho de denegar el ingreso a cualquier persona que lleve un artículo prohibido. Los siguientes artículos no están permitidos dentro del recinto:

  • Aerosoles.
  • Bebidas alcohólicas traídas del exterior del evento, sustancias controladas ni drogas o marihuana medicinal. Se pueden hacer excepciones para medicamentos recetados personalmente.
  • Animales. Se admiten animales de servicio certificados.
  • Bolsas de tamaño superior a 12″ x 6″ x 12″.
  • Pancartas o banderas de cualquier tipo.
  • Bicicletas, monopatines, patinetes y patines.
  • Ropa con lenguaje vulgar.
  • Neveras portátiles.
  • Drones y sistemas de aeronaves no tripuladas.
  • Fuegos artificiales, materiales peligrosos y armas de cualquier tipo.
  • Botellas y envases de vidrio o metal.
  • Punteros láser.
  • Equipamiento deportivo exterior (incluso pelotas).
  • Postes, palos y artículos rígidos similares.
  • Palos para selfies.
  • Paraguas (a menos que llueva).

Temas Relacionados

Nueva YorkCopa Mundial Fifa 2026Kathy HochulEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Madison Square Garden recibe demanda masiva: 26 millones de personas afectadas por filtración de datos biométricos

La acción judicial apunta a la seguridad de información sensible recopilada en el estadio neoyorquino, tras un presunto hackeo que expuso registros privados de asistentes desde 2018

Madison Square Garden recibe demanda masiva: 26 millones de personas afectadas por filtración de datos biométricos

Vació basura en Manhattan, se llevó un cesto de los Knicks y la despidieron de JPMorgan: el video que se viralizó

La mujer fue identificada como Angie Báez, de 40 años, tras la difusión de las imágenes tomadas durante el desfile de campeonato en Nueva York. Los recipientes azules y naranjas habían sido distribuidos por el Departamento de Saneamiento para conmemorar la consagración de la franquicia

Vació basura en Manhattan, se llevó un cesto de los Knicks y la despidieron de JPMorgan: el video que se viralizó

Vivir mejor en Estados Unidos: las ciudades donde USD 60,000 rinden más que USD 100,000 en Nueva York

Un análisis con datos de ADP, SmartAsset y el Departamento de Trabajo compara ingreso disponible tras impuestos y costo de vida, y muestra que en áreas del sur el mismo sueldo deja mucho más margen

Vivir mejor en Estados Unidos: las ciudades donde USD 60,000 rinden más que USD 100,000 en Nueva York

Trump dijo que Irán está haciendo “grandes concesiones” y advirtió que romperá el diálogo si Teherán cobra peajes en Ormuz

El mandatario estadounidense sostuvo que la posición iraní ha cambiado significativamente desde el inicio de los contactos. “Veremos qué ocurre”, afirmó

Trump dijo que Irán está haciendo “grandes concesiones” y advirtió que romperá el diálogo si Teherán cobra peajes en Ormuz

Condenan a cinco años y medio de prisión a un joven que prendió fuego a un indigente en el metro de Nueva York

Hiram Carrero admitió el ataque del 1 de diciembre de 2025 en Manhattan, cuando incendió a un hombre sin hogar dormido en un tren y le dejó lesiones permanentes

Condenan a cinco años y medio de prisión a un joven que prendió fuego a un indigente en el metro de Nueva York

TECNO

MrBeast videos: top 10 de las veces en que llevó el cine y la TV a la vida real

MrBeast videos: top 10 de las veces en que llevó el cine y la TV a la vida real

Vuela siempre conectado: Starlink ofrecerá WiFi gratis desde que subes al avión en estos trayectos

Así lucirían las Guerreras K-pop y los Saja Boys con la camiseta de la selección de México

Cómo activar el modo Las Guerreras K-pop en WhatsApp por su primer aniversario

Planifica tu viaje con Waze: localiza gasolina barata, elige la mejor ruta y descubre más funciones

ENTRETENIMIENTO

‘Hora de aventura’ expande su universo con una nueva serie centrada en la Dulce Princesa y Marceline

‘Hora de aventura’ expande su universo con una nueva serie centrada en la Dulce Princesa y Marceline

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Chris Pratt confesó que pesaba 136 kilos antes de Guardianes de la Galaxia: la estricta rutina que lo convirtió en Star-Lord

Hugh Jackman y la brutal escena que lo llevó al límite en ‘La muerte de Robin Hood’: “Fue lo más difícil que he hecho”

La influencer venezolana Victoria Villarroel asegura que un exnovio la ocultaba en redes sociales y las teorías apuntan a Callum Turner

MUNDO

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Trump exigió lealtad a sus aliados de la OTAN y renovó sus amenazas de abandonar la Alianza

Rodrigo Paz anunció que recuperará el Chapare, bastión cocalero de Evo Morales, tras superar la crisis de los bloqueos

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko