Abren inscripción para entradas gratuitas al evento público de la final del Mundial en Nueva York: cómo anotarse

Aficionados de Estados Unidos y Australia siguen el partido en una fiesta de transmisión junto al Puente de Brooklyn, una de las varias reuniones en Nueva York (REUTERS/Adam Gray).

La gobernadora Kathy Hochul anunció que ya está abierta la inscripción para obtener entradas gratuitas al evento New York State United para ver la Final de la Copa Mundial 2026, que se realizará el 19 de julio en Kensico Dam Plaza, en el condado de Westchester, informó el Gobierno del estado de Nueva York.

La funcionaria declaró en el comunicado oficial: “En un momento en que el costo del entretenimiento y las actividades familiares sigue aumentando, Nueva York se asegura de que todas las familias tengan la oportunidad de formar parte de la emoción de la Copa Mundial 2026”.

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Qué ofrecerá el evento y a quiénes está dirigido

El gobierno estatal indicó que el encuentro ofrecerá actividades interactivas vinculadas al fútbol, entretenimiento, alimentos y bebidas locales, y programación comunitaria centrada en la diversidad y el espíritu comunitario de Westchester y la región de Mid-Hudson.

La actividad incluirá una transmisión en vivo de la final a las 15:00 y abrirá sus puertas a las 12:00. La convocatoria está dirigida a familias, aficionados al fútbol y comunidades de todo el estado, con una inscripción sin costo, pero obligatoria para ingresar.

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La experiencia en Kensico Dam Plaza será la segunda de las visualizaciones organizadas por el estado de Nueva York, después del evento realizado el 12 de junio en Universidad de Stony Brook, en Long Island. La administración de Hochul enmarcó esta iniciativa en un plan estatal para ampliar las opciones de participación pública durante la Copa Mundial 2026.

Fanáticos brasileños observan el desarrollo del partido durante una fiesta de transmisión en el parque junto al Puente de Brooklyn (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto).

Cómo adquirir entradas individuales o grupales

El evento será gratuito y familiar, abierto a personas de todas las edades. Los asistentes menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o tutor en todo momento. Para conseguir una entrada, los asistentes mayores de edad deben registrarse a través de la página de New York State United.

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Se pueden registrar hasta cuatro invitados por transacción. Cada invitado recibirá su propia entrada, excepto los menores de 18 años, cuyas entradas se enviarán directamente al padre, madre o tutor legal que realizó el registro. Para grupos de más de 10 personas, como equipos de fútbol, grupos escolares u organizaciones comunitarias se debe completar un formulario de registro diferente.

Tras enviar la solicitud de registro de entradas, la organización la revisará. Una vez confirmada la entrada, se enviará un correo electrónico para completar el registro. Al finalizar el proceso, cada persona recibirá el código QR de la entrada.

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Las entradas se pueden transferir y el nuevo destinatario debe reclamarlas correctamente para que sean válidas. No se aceptarán en el ingreso las entradas que no se hayan reclamado mediante la transferencia.

Seguidores marroquíes visualizan el partido en una fiesta de retransmisión al pie del Puente de Brooklyn (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto).

Elementos permitidos y restringidos durante el evento

Todos los bolsos y carteras, incluidas mochilas, bolsos de mano, riñoneras, bolsas con cordón y artículos similares, están sujetos a un control de seguridad antes del ingreso. No se permiten bolsos de más de 30 x 15 x 30 cm.

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De acuerdo con la página oficial, el personal de seguridad se reserva el derecho de denegar el ingreso a cualquier persona que lleve un artículo prohibido. Los siguientes artículos no están permitidos dentro del recinto:

Aerosoles.

Bebidas alcohólicas traídas del exterior del evento, sustancias controladas ni drogas o marihuana medicinal. Se pueden hacer excepciones para medicamentos recetados personalmente.

Animales. Se admiten animales de servicio certificados.

Bolsas de tamaño superior a 12″ x 6″ x 12″.

Pancartas o banderas de cualquier tipo.

Bicicletas, monopatines, patinetes y patines.

Ropa con lenguaje vulgar.

Neveras portátiles.

Drones y sistemas de aeronaves no tripuladas.

Fuegos artificiales, materiales peligrosos y armas de cualquier tipo.

Botellas y envases de vidrio o metal.

Punteros láser.

Equipamiento deportivo exterior (incluso pelotas).

Postes, palos y artículos rígidos similares.

Palos para selfies.

Paraguas (a menos que llueva).