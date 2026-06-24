El secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció que el dólar será el eje central del comercio venezolano

“La nueva Venezuela va a facturar en dólares. No se le permitía convertir ni realizar transacciones en dólares y ahora el dólar va a ser el eje central de su comercio”, explicó Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que el dólar se convirtió en “el eje central” del comercio venezolano y sostuvo que “la nueva Venezuela va a facturar en dólares”, al detallar el giro económico tras la detención del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en enero pasado.

Bessent, en una entrevista con la cadena CNBC, explicó que la administración interina de Delcy Rodríguez impulsó una apertura de sectores estratégicos del país y consolidó la dolarización como pilar para transacciones comerciales e inversiones extranjeras.

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“La nueva Venezuela va a facturar en dólares. No se le permitía convertir ni realizar transacciones en dólares y ahora el dólar va a ser el eje central de su comercio”, explicó Bessent en el programa ‘Squawk Box’ de CNBC.

Además, sostuvo que la administración estadounidense también impulsó el uso del dólar en otras economías sancionadas, como la de Irán. Aseguró que las medidas tomadas por Washington fortalecieron el estatus del dólar como referencia global y que, al concluir el conflicto entre Rusia y Ucrania, Moscú buscará reincorporarse al sistema financiero basado en la moneda estadounidense por la profundidad y liquidez de los mercados norteamericanos.

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Por otro lado, el funcionario estadounidense confió en que la economía de su país retomó la senda de crecimiento y podría alcanzar una expansión anual del 3%. Indicó que la economía subyacente mostró solidez pese a obstáculos recientes, como el freno en el crecimiento registrado en los dos últimos trimestres, el repunte inflacionario y la moderación del mercado laboral. Según Bessent, el Producto Interno Bruto creció 1,6% en el primer trimestre del año, luego de un 0,5% en el cierre de 2025. El año pasado terminó con un incremento del 2,1%.

El funcionario estadounidense anticipó que otras economías sancionadas, como Irán, también operarán en dólares (Reuters)

El déficit presupuestario cerró 2025 en 5,8% del PIB y, en los primeros ocho meses del ejercicio fiscal 2026, sumó 1,25 billones de dólares, un 9% menos que el año anterior.

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En este contexto, el presidente Donald Trump insistió en que la Reserva Federal recorte tasas de interés para aliviar la carga de la deuda pública, aunque la entidad resistió nuevos recortes ante la inflación. Bessent manifestó plena confianza en que el nuevo titular de la Fed, Kevin Warsh, conducirá la política monetaria de acuerdo con los objetivos de la administración.

El viraje económico en Venezuela, con la apertura de sectores clave y la centralidad del dólar dispuesta por el gobierno interino, representa uno de los movimientos más significativos tras la caída del régimen de Maduro. La estrategia busca estabilizar la economía local, facilitar la llegada de inversiones y reforzar la influencia internacional del dólar en un contexto marcado por reconfiguraciones geopolíticas y el accionar de Estados Unidos en la región.

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(Con información de EFE)