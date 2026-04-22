Consejera escolar de Carolina del Norte recibe hasta 40 años de prisión por abusar sexualmente de una alumna de 14 años

Una consejera escolar fue sentenciada a varias décadas de prisión por delitos sexuales cometidos contra una estudiante a la que debía orientar y proteger (North Carolina State Bureau of Investigation)

Una consejera escolar de Carolina del Norte fue condenada a entre 28 y 40 años de prisión tras declararse culpable de múltiples delitos sexuales contra una estudiante de 14 años, quien había acudido a ella en busca de ayuda por ansiedad y depresión.

La investigación comenzó cuando los padres de la menor entregaron a las autoridades mensajes comprometedores hallados en febrero de 2024.

La orientadora y entrenadora de vóleibol del McDowell High School, Jessica Patrick Finley, utilizó su posición para manipular a la víctima y mantener encuentros sexuales, en ocasiones dentro de su despacho, según informó inicialmente People a partir de documentos judiciales y reportes del canal local WLOS, Fox Carolina y el periódico McDowell News.

El establecimiento educativo quedó bajo escrutinio tras descubrirse que los abusos ocurrieron dentro de sus instalaciones (Google Maps)

En su fallo, el tribunal de McDowell County impuso a Finley una pena de entre 28 años y cuatro meses y 40 años y seis meses de prisión. La sentencia incluye seis cargos de delitos sexuales con un menor, ocho de libertades indecentes y uno por actos sexuales con una estudiante, todos relacionados con una persona menor de 15 años.

Fox Carolina precisó que, al momento de la condena, Finley ya llevaba cumplidos 778 días en prisión preventiva —término oficial utilizado en el proceso judicial—, periodo que fue descontado de la sentencia final.

Además, la jueza ordenó la inscripción obligatoria de Finley en el registro de delincuentes sexuales tras su liberación, así como una evaluación psicológica y una audiencia futura para determinar si será monitoreada con un dispositivo satelital.

El tribunal local impuso una de las condenas más severas de la región en materia de crímenes sexuales contra menores de edad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El caso Finley, un precedente en la protección de estudiantes en Carolina del Norte

La cadena de abusos comenzó tras el acercamiento de la menor a Finley durante su primer año en el McDowell High School, cuando buscaba apoyo por problemas de ansiedad, según se detalló en los testimonios citados por People.

De acuerdo con las pruebas presentadas, la relación de confianza derivó en manipulación y abuso emocional, que culminó, conforme a la acusación, en múltiples encuentros sexuales.

La correspondencia entre ambas incluyó descripciones detalladas de los actos y planes para futuros encuentros; los padres descubrieron estos mensajes en el teléfono de su hija. Posteriormente, la madre declaró ante la sala: “Los niños están fuera de los límites. Punto. No hay excusas ni excepciones”.

Finley, que ejercía como entrenadora del equipo escolar de vóleibol, renunció en febrero de 2024 tras ser confrontada por las denuncias.

Aunque en abril de 2025 rechazó inicialmente un acuerdo de culpabilidad ofrecido por la fiscalía, detalle registrado en Fox Carolina, finalmente se declaró culpable el 16 de abril de 2026, ya iniciado el proceso judicial. La defensa solicitó una reducción de fianza, solicitud que fue rechazada.

La sentencia impulsó revisiones en los protocolos de prevención y atención frente a situaciones de abuso escolar (Stormey Greene)

Según los documentos judiciales, Finley manifestó a la menor su intención de dejar a su esposo e hijos para continuar la relación, aspecto que quedó corroborado en los mensajes interceptados.

La adolescente declaró ante la corte que intentó cortar el contacto, pero Finley la amenazó con suicidarse, lo que generó que se sintiera atrapada.

Durante su alocución final, la sentenciada se dirigió tanto a la familia de la víctima como a la suya: “Solo quiero decir que lo siento mucho por mis acciones y por el dolor que he causado”.

El fallo marca un punto de inflexión en la responsabilidad institucional ante casos de explotación dentro del ámbito educativo (Reuters)

Investigación y testimonios presentados

El equipo del Buró de Investigación del Estado de Carolina del Norte colaboró con el Departamento del Sheriff del condado en la recolección de pruebas tras la denuncia presentada por los padres.

Los testimonios recogidos por McDowell News reflejaron el impacto del trauma en la menor, quien declaró en audiencia pública: “Estaba buscando ayuda durante un momento en el que me sentía sola, y ella se aprovechó de eso.”

El caso de Jessica Patrick Finley destaca como un episodio de explotación de la relación de confianza entre estudiante y personal escolar en el McDowell High School.

La condena de hasta 40 años, junto con la orden de registro como delincuente sexual y el análisis psicológico postpenitenciario, queda consignada como antecedente judicial relevante en el sistema educativo público de Carolina del Norte.