Estados Unidos

El drama de un desalojo en California: un tiroteo fatal, un atacante atrincherado y la llegada de blindados policiales

El operativo judicial terminó en violencia extrema cuando un sospechoso armado sorprendió a los agentes, causando la muerte de un miembro del sheriff y desencadenando una respuesta de alto riesgo por parte de las fuerzas de seguridad

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El operativo judicial terminó en violencia extrema cuando un sospechoso armado sorprendió a los agentes, causando la muerte de un miembro del sheriff y desencadenando una respuesta de alto riesgo por parte de las fuerzas de seguridad (Fox News)
El operativo judicial terminó en violencia extrema cuando un sospechoso armado sorprendió a los agentes, causando la muerte de un miembro del sheriff y desencadenando una respuesta de alto riesgo por parte de las fuerzas de seguridad (Fox News)

Un operativo para ejecutar una orden de desalojo en Porterville terminó en tragedia cuando un sujeto armado abrió fuego contra los agentes y provocó la muerte del detective Randy Hoppert la mañana del jueves.

Según informó Fox News Digital, el enfrentamiento se prolongó durante varias horas y concluyó cuando un vehículo blindado de la policía atropelló y causó la muerte del atacante, identificado como David Eric Morales, quien se negó en todo momento a rendirse.

De acuerdo con el reporte de Fox News Digital, Morales se encontraba atrincherado en su domicilio y acumulaba 35 días de impago de alquiler.

El tiroteo comenzó cuando los agentes intentaron comunicarle la orden definitiva de expulsión; Morales, vestido con ropa de camuflaje, aguardaba agazapado la llegada de las autoridades.

El sheriff del condado de Tulare, Mike Boudreaux, detalló en conferencia de prensa que el agresor representó “una amenaza constante” desde el suelo, disparando contra los oficiales y equipos tácticos. Morales incluso derribó un dron policial con su rifle.

El sheriff Mike Boudreaux detalló que Morales tendió una emboscada y representó una amenaza constante durante el operativo (Fox News)
El sheriff Mike Boudreaux detalló que Morales tendió una emboscada y representó una amenaza constante durante el operativo (Fox News)

La confrontación se registró a las 10:40 de la mañana, cuando cámaras de un vecino captaron el intenso tiroteo en una calle sin salida.

En el video difundido por Fox News Digital se escuchan las advertencias de los agentes y el sonido de las sirenas durante la operación.

Si los agentes del Departamento del Sheriff de Tulare intentan ejecutar una orden de desalojo y encuentran resistencia armada, como en el caso de David Eric Morales, pueden recurrir a recursos tácticos extremos, incluida la utilización de vehículos blindados como el BearCat para neutralizar la amenaza.

El detective Randy Hoppert murió tras ser alcanzado por disparos durante el enfrentamiento y el atacante falleció tras ser atropellado por el vehículo policial, según confirmó el sheriff del condado de Tulare.

La víctima, Hoppert, fue trasladada al hospital Sierra View District, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a las 11:57.

El sheriff Boudreaux recordó que Hoppert era un veterano que sirvió como sanitario en la Marina de Estados Unidos entre 2010 y 2015 y que se integró al Departamento del Sheriff de Tulare el 5 de enero de 2020.

El detective Randy Hoppert fue herido en el operativo y falleció en el hospital Sierra View District tras el intenso tiroteo (Fox News)
El detective Randy Hoppert fue herido en el operativo y falleció en el hospital Sierra View District tras el intenso tiroteo (Fox News)

La presidenta del condado, Amy Shuklian, expresó sus condolencias a la familia del agente y al cuerpo policial, subrayando los riesgos inherentes a quienes protegen la seguridad de la comunidad.

Durante el prolongado enfrentamiento, Fox News Digital reportó que Morales disparó repetidamente contra los vehículos blindados y equipos policiales.

La negativa a rendirse forzó la intervención de varias unidades especializadas, incluyendo el despliegue de un vehículo blindado BearCat, que fue utilizado finalmente para neutralizar al agresor cuando persistió en los disparos pese a los reiterados pedidos de rendición.

El sheriff Boudreaux aseguró: “El sospechoso no fue abatido a tiros. Uno de los BearCat lo atropelló y lo mató”.

De acuerdo con las declaraciones del sheriff a Fox News Digital, Morales había “tendido una emboscada” a los agentes al llegar estos para cumplir la orden judicial.

Boudreaux sentenció: “No disparen a la policía. Si disparan, vamos a atropellarlos. Lo atropellaron. Recibió lo que merecía”.

La crisis de seguridad en Porterville mostró los riesgos que enfrentan los agentes al ejecutar órdenes judiciales de desalojo frente a resistencia armada (Fox News)
La crisis de seguridad en Porterville mostró los riesgos que enfrentan los agentes al ejecutar órdenes judiciales de desalojo frente a resistencia armada (Fox News)

El operativo de desalojo escaló a un enfrentamiento armado con saldo fatal

El tiroteo que costó la vida a Hoppert y Morales se desencadenó cuando los agentes intentaron ejecutar el desalojo tras más de un mes de impago por parte del inquilino.

Morales, vestido de camuflaje y armado, esperaba dentro de la vivienda para atacar a los oficiales. Al aproximarse, abrió fuego y mató al detective Hoppert, quien tenía menos de cinco años en la fuerza policial local y era exmarino.

La situación requirió la movilización de equipos tácticos, drones y vehículos blindados. Morales disparó también contra los recursos tecnológicos de las autoridades.

Después de horas de intercambio de disparos y llamados a la rendición, las fuerzas de seguridad emplearon el BearCat para dar por terminado el enfrentamiento, procedimiento confirmado por el sheriff del condado.

La muerte del detective Hoppert y del agresor Morales marcó el trágico desenlace de un operativo en el que la resistencia armada frente a una orden judicial de desalojo derivó en una crisis de seguridad para la comunidad de Porterville, documentó Fox News Digital.

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