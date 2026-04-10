Creció en Luján, vive en Londres y podría ser la primera concejal argentina en la capital británica

Josefina Dowbor, hija de argentinos y nacida en Londres, aspira a convertirse en la primera concejal argentina en la capital del Reino Unido

Josefina Dowbor tiene 27 años y es la primera argentina en competir por una concejalía en Londres. Nacida en el Reino Unido, creció en Luján, Buenos Aires. Hoy vive en la capital británica, donde es candidata por el Partido Verde en el municipio de Islington. De ganar, hará historia en la ciudad y marcará un precedente para la comunidad argentina en el Reino Unido.

En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Josefina Dowbor relató que nació en Londres, pero un mes después sus padres regresó con sus padres a Argentina, país donde vivió su niñez. “Me crié toda mi infancia y adolescencia en el interior bonaerense. Recién a los 15 años viajé por primera vez a Londres y nunca perdí el vínculo con ese país”, detalló.

El contexto en el que se presenta es de intensa actividad política local, donde ciudadanos del municipio de Islington eligen representantes municipales y concejales. Dowbor destaca por la combinación de su origen argentino con el acceso a la nacionalidad británica, producto de su nacimiento.

“Cuando terminé la secundaria me mudé de nuevo para acá. Me interesé por la política y especialmente por los verdes, porque sus políticas me atraían. Finalmente, me anoté para ser candidata”, describió.

La campaña y la percepción en Londres

“La realidad es que Londres es una de las ciudades más multiculturales del mundo. Si hay un lugar donde una argentina puede ganar, es aquí, donde la diversidad es bienvenida”, aseguró Dowbor.

Las encuestas muestran que el Partido Verde, con Josefina Dowbor como candidata, es la principal oposición al Partido Laborista en Islington (Instagram)

Explicó, sin embargo, que su candidatura generó rechazos en ciertos sectores. “Obviamente, también hay gente que piensa que estoy en algún complot internacional o argentino para tirar el gobierno británico abajo”, comentó entre risas. Después agregó: “Hay grupos de extrema derecha que me siguen en redes sociales hace años y publican todo lo que hago”.

Sobre sus posibilidades electorales, Dowbor sostuvo: “Las encuestas dicen que podemos salir primeros o segundos en Arsenal. Mucho dependerá de la campaña de este mes. El último mes es clave y depende de la organización. Aunque no ganemos en Arsenal, es muy posible que ganemos en otros lugares de Islington, porque los verdes somos la principal oposición al Partido Laborista, que ha controlado el distrito por décadas”.

Señaló que hay acuerdos con otros partidos: “Donde hay candidatos con políticas similares, no competimos entre nosotros. Eso también ayuda a tener más posibilidades de ganar”.

Identidad, tensiones y el tema Malvinas

Su doble condición de argentina y británica aparece tanto en la campaña como en los medios. “Londres es muy diversa, pero hay temas delicados. El 2 de abril surge todo el tiempo en las entrevistas. Como candidata local, no tengo poder sobre este conflicto, que además no fue resuelto. Si algún día estoy en una posición nacional, me gustaría ser parte de una solución diplomática. Por ahora trato de mantener un perfil bajo porque recibo ataques de grupos organizados de extrema derecha”, enfatizó.

Dowbor enfrenta campañas de difamación en redes sociales por parte de grupos de extrema derecha, que rechazan su origen argentino (Instagram)

A la pregunta sobre si la hostilidad proviene de su origen, responde: “Por ser argentina. Como argentina se pueden imaginar cuál es mi posición sobre Malvinas, pero tengo que tener cuidado de cómo digo las cosas en público. Al final la gente que me vota está acá. Es complicado: vengo de un país, pero represento a otro. Tengo que encontrar un equilibrio en mis posturas”.

Describe también la conversación pública en el Reino Unido sobre Malvinas: “No es un tema que se hable mucho. Si se comenta, es en términos generales sobre territorios internacionales y en discusiones sobre el imperialismo. Los grupos de izquierda o progresistas suelen oponerse a todos los territorios internacionales, no solo a Malvinas. Es un debate complejo y distante para el londinense común”.

Prioridades y propuestas en el municipio de Islington

Consultada sobre su primera propuesta en caso de ganar, Dowbor es concreta: “Tratar de ayudar en todo lo que tiene que ver con la vivienda. El problema número uno en Londres es el costo de vida, que afecta los alquileres y las propiedades. Para los jóvenes es imposible hoy comprar una casa sin un buen sueldo”.

La candidata del Partido Verde en Islington combina su identidad argentina y británica para representar la diversidad multicultural de Londres (Instagram)

Agrega que la mala calidad de los edificios es otro desafío: “Muchas propiedades son viejas y no estaban pensadas para las necesidades actuales. Hay problemas de humedad y calefacción. Los verdes queremos implementar políticas para resolver esto, aunque somos un partido minoritario, así que no todo se puede lograr”.

Sobre el acceso a la vivienda, resumió: “Proponemos construir más viviendas estatales, que sean más baratas o incluso gratuitas según el ingreso. Ya existen proyectos en marcha, pero hay que renovar el sistema porque la lista de espera puede ir de un año a cinco”.

Mirada sobre la Argentina desde Reino Unido

Cuando se le consulta cómo se ve al gobierno argentino desde Londres, su respuesta vuelve a ser directa: “En general, no está muy bien visto. La imagen de la política argentina es superficial desde el extranjero, como sería a la inversa. La manera en que Javier Milei se muestra en los medios hace que acá no lo tomen muy en serio. Por ejemplo, las imágenes de la motosierra durante la campaña fueron motivo de risa. Entre la diáspora argentina hay opiniones divididas, como en Argentina. Pero, en líneas generales, la opinión es mixta”.

Josefina Dowbor enfatizó que no deja de tomar mate y mantiene costumbres argentinas en Londres, incluso en el marco de una campaña electoral que puede convertirla en la primera argentina en ingresar al Concejo Municipal de la capital británica.

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