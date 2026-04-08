El escándalo entre concursantes de un reality que atrapa la atención de Estados Unidos, incluido el alcalde de Nueva York

La confirmación de la relación entre Amanda Batula y West Wilson en Summer House generó reacciones intensas entre seguidores y elenco del reality (Instagram: @amandabatula/@westling.conrad/@ciaramiller___).

El universo de los realities quedó nuevamente bajo la lupa tras la confirmación de la relación sentimental entre Amanda Batula y West Wilson, protagonistas de Summer House. El anuncio, realizado por ambos en sus historias de Instagram después de semanas de especulaciones, provocó una fuerte reacción entre los seguidores del programa.

Según el diario Los Angeles Times, la pareja forma parte del grupo de amigos de la ciudad de Nueva York que protagoniza la décima temporada del reality, emitida por el canal estadounidense Bravo. El anuncio se conoció meses después del divorcio de Batula y Kyle Cooke, quien también integra el programa y con quien estuvo casada desde 2021. El mismo medio detalló que la separación se produjo en enero tras reiteradas discusiones sobre el estilo de vida de Cooke, situaciones que quedaron documentadas en la serie.

La trama cobró mayor complejidad debido a la cercanía entre Amanda Batula y Ciara Miller, otra de las figuras centrales de Summer House. Miller mantuvo una relación con West Wilson hasta junio de 2024. Respecto al vínculo entre ambas protagonistas, Batula subrayó el apoyo recibido por Miller y Wilson en los momentos más difíciles y, en una entrevista con Marie Claire, afirmó: “Habría sido un verano muy difícil de superar sin Ciara. Es una de las amigas más amables, cariñosas y leales que he tenido”.

Batula y Wilson afirmaron que su vínculo se consolidó luego de años de amistad y que decidieron esperar antes de hacer público el anuncio para procesar la situación. “También reconocemos que esto ha tenido un impacto que va más allá de nosotros mismos y nunca quisimos que nuestras acciones causaran daño o fueran percibidas como negligentes”, escribieron en un comunicado.

Reacciones ante la nueva pareja

La noticia tuvo reacciones inmediatas entre los seguidores y el propio elenco. Kyle Cooke, exesposo de Batula, afirmó en una entrevista callejera que recibió un aviso antes del anuncio oficial y que se enteró de la relación por “las evidencias que empezaron a aparecer“. Cooke expresó su preocupación por el bienestar de Batula y describió a Wilson como alguien que “parece estar saliendo con varias mujeres al mismo tiempo”.

Por su parte, Ciara Miller no ofreció declaraciones directas. No obstante, de acuerdo con Los Angeles Times, durante una entrevista en la alfombra roja de un estreno de Apple TV, la concursante señaló sentirse “mejor” y añadió: “Si no puedes confiar en tus amigos y vecinos, ¿en quién puedes confiar?“.

La reacción del resto de los integrantes de Summer House no se hizo esperar. KJ Dillard compartió en Instagram una captura de pantalla del reproductor de Spotify con “Back Stabbers” (Traidores en español) de The O’Jays, mientras que Rob Mariano, compañero de Miller en otro reality, publicó una foto junto a ella con el mensaje “Team Ciara”.

La reacción de los famosos: Rihanna y el alcalde de Nueva York

La controversia entre los participantes del reality atrajo la atención de figuras reconocidas de Estados Unidos. Una de las reacciones que más destacaron fue la de Rihanna, quien ha manifestado en diversas ocasiones su interés por los realities de Bravo. Incluso la cantante ha seguido y comentado publicaciones de distintos concursantes.

En el caso del escándalo más reciente, la cuenta de Instagram @virtualrealitytea fue la primera en notar que Rihanna dejó de seguir a Batula, hecho que los seguidores del programa replicaron de inmediato.

Según dio cuenta un usuario de Instagram, Rihanna dejó de seguir a Amanda Batula tras el anuncio del romance (Instagram @virtualrealitea).

En paralelo, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, respondió preguntas sobre el conflicto cuando un usuario de TikTok lo interceptó en la vía pública y le pidió su opinión sobre la situación entre Miller, Batula y Wilson. Mamdani reconoció: “Tengo que ser honesto. Alguien intentó explicármelo. No lo entiendo del todo”.

Tras recibir un breve resumen de los hechos, añadió: “Qué duro. Supongo que lo primero que le diría es gracias por salvar vidas. Era enfermera, creo. Se lo agradecemos. La apreciamos mucho en la ciudad de Nueva York”.

El alcalde de Nueva York reaccionó públicamente al conflicto amoroso que involucra a los protagonistas de Summer House (TikTok: @adamglyn).

Las grabaciones de la temporada actual del reality terminaron antes de que la relación se hiciera pública, por lo que el escándalo no formará parte de los próximos episodios. Según adelantó el conductor Andy Cohen en X, el reencuentro del elenco está en preparación y los seguidores podrán enviar sus preguntas para el especial, previsto para finales de abril o principios de mayo.