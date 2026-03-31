Menos películas y series en Hollywood: el empleo en el sector cae 30%

La migración de rodajes fuera de California afecta profundamente la economía local y provoca una notable reducción de trabajadores en Los Ángeles (REUTERS/Mike Blake).

La industria del entretenimiento en Estados Unidos atraviesa una de sus etapas más complejas. Una caída del 30% en el empleo en Hollywood ha transformado el sector, afectando tanto a los grandes estudios como a los miles de trabajadores que dependen de la producción de cine y televisión, según informó The Wall Street Journal. En ciudades tradicionalmente vinculadas a la industria audiovisual, como Los Ángeles, el impacto económico de la disminución de filmaciones es notorio.

Reducción de producciones y migración internacional

De acuerdo con The Wall Street Journal, los grandes estudios han disminuido de forma notoria la cantidad de películas y series que producen. Las producciones que continúan realizándose suelen elegir locaciones fuera de Estados Unidos, motivadas por incentivos fiscales en países como Reino Unido, Canadá y Australia. Estos territorios ofrecen reembolsos que pueden cubrir hasta la mitad del gasto local de las productoras. Además, algunos proyectos se trasladan a destinos menos tradicionales, como Hungría, donde los costos de mano de obra y construcción resultan considerablemente bajos.

En California el impacto ha sido mayor. Aunque el estado incrementó el tamaño de sus incentivos fiscales, los expertos consultados por The Wall Street Journal aseguran que estas medidas siguen siendo menos atractivas que las que ofrecen estados como Nueva Jersey, Nueva York o Georgia.

Las negociaciones entre estudios, sindicatos y propietarios de estudios de grabación han buscado que el Congreso estadounidense respalde un incentivo federal de alrededor del 15%. Esta medida, combinada con los incentivos estatales vigentes, podría devolver la competitividad de Estados Unidos frente a otros mercados.

La presión de Wall Street y el fin del “Peak TV”

La aparición de múltiples servicios de streaming, entre ellos Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max, generó una etapa de crecimiento acelerado en la oferta de producciones audiovisuales, fenómeno al que The Wall Street Journal se refiere como “Peak TV”. Durante esos años, la demanda de contenido llevó a un crecimiento acelerado del empleo en el sector.

No obstante, tras las huelgas de guionistas y actores concluidas en 2023, el modelo de negocio cambió de manera radical. Por consiguiente, los inversores de Wall Street empezaron a exigir rentabilidad y no solo aumento de suscriptores, lo que llevó a los servicios de streaming a reducir de manera drástica el gasto en producción, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Esta desaceleración golpeó principalmente a los trabajadores técnicos y artesanos que representan la base de la clase media de la industria. El Sindicato International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) reportó que en 2023 sus afiliados trabajaron un 36% menos de horas que en 2022. Para muchos, esta reducción implica la pérdida de beneficios sociales como el seguro de salud.

El cambio en el modelo de negocio de las plataformas de streaming puso fin al ciclo de máxima producción conocido como 'Peak TV' (REUTERS/Daniel Cole).

Nuevos hábitos de consumo y desafíos estructurales

El futuro del empleo en Hollywood no depende únicamente de los incentivos fiscales. El consumo de entretenimiento ha cambiado: una parte creciente del tiempo libre se dirige a contenidos producidos fuera del circuito tradicional, en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Estos videos, realizados por pequeños equipos o creadores independientes, suelen prescindir de mano de obra sindicalizada y grandes presupuestos.

La asignación de grandes sumas al pago de derechos deportivos, como los de la NFL y la NBA, también ha reducido el presupuesto que las empresas de medios destinan a la creación de nuevos contenidos de ficción, según el análisis de The Wall Street Journal.

Por otro lado, la llegada de la inteligencia artificial plantea un desafío adicional. El medio estadounidense advierte que esta tecnología podría eliminar aún más puestos de trabajo, aunque también existe la posibilidad de que abarate los costos de producción y genere una nueva oleada de contenido.

El auge de contenidos en YouTube, TikTok e Instagram, junto al crecimiento de los derechos deportivos, cambia los hábitos de consumo y reduce recursos para producciones tradicionales (REUTERS/Hollie Adams).

El panorama de Los Ángeles

El declive de la actividad audiovisual afecta a diversos sectores en Los Ángeles, una ciudad históricamente vinculada al cine y la televisión. Según afirma The Wall Street Journal, en Los Ángeles existe preocupación respecto al futuro de la industria local. Algunos analistas temen que la ciudad repita la experiencia de Detroit, que mantuvo las oficinas de las automotrices mientras la producción y los empleos se trasladaron fuera de la ciudad.

Hasta octubre de 2025, California se ubica entre los estados con mayor número de despidos en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, solo superada por Washington, D.C., de acuerdo con Los Angeles Times. El traslado de producciones a regiones con menores costos es identificado por el Instituto Milken de Finanzas como uno de los factores determinantes en el deterioro laboral del sector.

En paralelo, la actividad de producción en Los Ángeles muestra una caída pronunciada: los días de rodaje pasaron de 36.792 en 2022 a 19.694 estimados para 2025, según FilmLA. Asimismo, cerca de 41.000 trabajadores esenciales salieron de la industria entre 2022 y 2024, ya sea por decisión personal o por obligación, informó la revista Fortune.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Milken de Finanzas, Kevin Klowden, afirmó en Los Angeles Times: “En Los Ángeles, donde Hollywood ya está tambaleándose... la siguiente fase de todo esto consiste en ver qué otra cosa va a suceder”.