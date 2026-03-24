Estados Unidos

Las pistas en el aeropuerto de La Guardia permanecerán cerradas: cuándo vuelve a funcionar

Las autoridades mantienen restricciones operativas después del incidente entre un vuelo regional y un vehículo de emergencia, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sigue revisando el lugar del siniestro y desarrolla las pesquisas

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El accidente en el aeropuerto
El accidente en el aeropuerto LaGuardia involucra un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos, lo que obliga al cierre parcial de la Pista 4 hasta el viernes. (Social Media/via REUTERS)

Luego del trágico accidente entre un avión de pasajeros de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia, las puertas se han habilitado pero, las operaciones aún no han vuelto completamente a la normalidad.

Según Telemundo Nueva York, la cadena hispana líder, se estima que la Pista 4, donde tuvo lugar el accidente, así como varias calles de rodaje asociadas a ella, seguirán cerradas hasta las 6:00 del viernes.

Un equipo de respuesta rápida de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) se encuentra evaluando el lugar de los hechos y, tras el accidente, comenzó la investigación formal el lunes.

El organismo ha restringido operaciones en la Pista 4 y calles de rodaje relacionadas. El aeropuerto La Guardia reanudó actividades generales, pero sin recuperar su flujo habitual.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, negó en conferencia de prensa diversas especulaciones públicas sobre la dotación de personal en la torre de control de La Guardia y afirmó que el aeropuerto cuenta, en líneas generales, con la cantidad adecuada de controladores en comparación con otros aeródromos de Estados Unidos.

La Junta Nacional de Seguridad
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lleva adelante la investigación del accidente y mantiene restricciones operativas en calles de rodaje y la Pista 4. (REUTERS/Adam Gray)

El accidente en detalle

El incidente se produjo cuando el vehículo Port Authority Aircraft Rescue and Firefighting, de la autoridad portuaria que administra aeropuertos en Nueva York y Nueva Jersey, tenía permiso previo de la torre para cruzar la pista cuatro; grabaciones de audio del control revelaron que un controlador intentó frenar la maniobra justo antes de la colisión, informaron las autoridades al medio estadounidense.

El avión, vuelo Air Canada Express 8646, trasladaba a 4 tripulantes y 72 pasajeros, detalló Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York. Entre los hospitalizados, 39 pasajeros y 2 agentes de Port Authority –un sargento y un oficial– la mayoría fue dada de alta. Sin embargo, varios casos permanecen graves, señaló Garcia.

Personnel of the National Transportation
Personnel of the National Transportation Safety Board (NTSB) inspect the wreckage of a fire truck after it collided with an Air Canada Express jet at New York's LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S., March 23, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Características del avión accidentado

El modelo CRJ900, fabricado por Bombardier, es habitual en rutas de corta y mediana distancia del sector aeronáutico. Esta aeronave puede alcanzar velocidades de 830 km/h y dispone de una autonomía aproximada de 2.800 kilómetros.

El modelo CRJ900 tiene capacidad para atender ciudades con volumen intermedio de pasajeros, permitiendo costos operativos reducidos sin sacrificar velocidad o eficiencia. La cabina del CRJ900 está configurada con asientos 2-2, sin filas centrales, lo que agiliza el embarque y desembarque.

A nivel operacional, la responsabilidad del vuelo recaía en Jazz Aviation, la mayor aerolínea regional de Canadá y subsidiaria de Chorus Aviation. Jazz Aviation gestiona en torno a 400 vuelos diarios y moviliza a 22.000 pasajeros por jornada, lo que la posiciona dentro del tráfico interno de Air Canada, según lo remarcado por Infobae.

El CRJ900 no es el único modelo que integra su flota: comparten operaciones con aeronaves como el Embraer E175 y el Dash 8-400, diseñadas para atender rutas menos congestionadas pero de alta frecuencia.

El secretario de Transporte de
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, asegura que la torre de control del aeropuerto LaGuardia cuenta con suficiente personal tras especulaciones públicas. (REUTERS/Bing Guan)

En el esquema de funcionamiento, Jazz Aviation efectúa vuelos bajo acuerdos comerciales denominados capacity purchase agreements, por los cuales la subsidiaria opera y mantiene el servicio, mientras Air Canada supervisa la venta de pasajes, la programación y la política tarifaria.

Esta colaboración garantiza la cobertura de servicios regionales necesaria para alimentar los grandes centros de conexión internacional de la aerolínea principal.

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