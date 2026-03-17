Esta ciudad de EEUU registra los precios de viviendas más altos frente a ingresos y genera alerta

El mercado inmobiliario de Miami alcanza en septiembre de 2025 el mayor riesgo de burbuja a nivel mundial, según UBS Global Wealth Management. (Opy Morales)

El mercado inmobiliario de Miami, en septiembre de 2025, alcanzó el mayor riesgo de burbuja a nivel mundial, según el informe anual del holding suizo de banca privada y gestión de activos UBS Global Wealth Management. El estudio, citado por la agencia internacional Reuters, atribuye esta posición a un marcado desacople entre los precios de la vivienda y los fundamentos económicos locales, lo que involucra a residentes e inversores nacionales y extranjeros.

El reporte advierte sobre el potencial impacto en la estabilidad financiera y la asequibilidad habitacional en la región: Miami recibió una puntuación de 1,73, superando el umbral de 1,5 establecido por la institución para definir riesgo elevado de burbuja. Este nivel supera el máximo registrado durante la crisis inmobiliaria de 2006 en Estados Unidos. El informe señala que el crecimiento sostenido de los precios no se corresponde con incrementos equivalentes en ingresos ni en alquileres, lo que incrementa la vulnerabilidad del mercado.

El UBS Global Real Estate Bubble Index —índice anual elaborado por la institución— analiza cada año 21 ciudades en todo el mundo y examina variables como la relación entre precio de venta e ingresos, la evolución de los alquileres, tasas hipotecarias y el volumen de construcción. El informe precisa que, en los últimos cinco años, las ciudades clasificadas como de alto riesgo experimentaron un aumento real de precios cercano al 25%, frente a un crecimiento del 10% en alquileres y del 5% en salarios. En los mercados de riesgo moderado o bajo, los precios han caído un 5% y tanto rentas como ingresos se mantuvieron estables.

¿Por qué Miami lidera el riesgo de burbuja inmobiliaria en 2025?

El atractivo fiscal de Florida —estado donde se ubica Miami— es uno de los factores principales detrás de esta tendencia, según el informe de UBS. La ausencia de impuesto estatal a la renta y la llegada de capitales provenientes de otras regiones de Estados Unidos han impulsado la demanda de propiedades. Entre los nuevos residentes se encuentran Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page y Sergey Brin, quienes han adquirido mansiones valuadas en USD 220 millones en conjunto, según datos de la agencia internacional Reuters y el propio informe.

El estudio del holding suizo indica que el flujo de compradores de alto poder adquisitivo ha presionado los precios a niveles récord, mientras que la oferta de viviendas permanece limitada. Esta situación, sumada al aumento en los costos de seguros residenciales y mantenimiento de edificios, afecta especialmente a los propietarios de condominios y a la clase media local. La institución resulta contundente: “la asequibilidad de la vivienda se encuentra en mínimos históricos en la ciudad”.

El informe de UBS atribuye el elevado riesgo de burbuja inmobiliaria en Miami a la separación entre precios de viviendas y fundamentos económicos locales. (Opy Morales)

¿Cómo calcula UBS el riesgo de burbuja inmobiliaria?

El UBS Global Real Estate Bubble Index basa su metodología en una serie de indicadores, entre los que se incluyen:

Relación precio de venta-ingreso promedio.

Relación precio de venta-alquiler.

Evolución real de los precios de la vivienda.

Variación de los ingresos familiares y de los alquileres.

Tasas hipotecarias y acceso al crédito.

Nivel de actividad constructiva y disponibilidad de inventario.

40% de las compras en Miami, realizadas en efectivo, según datos del informe.

El reporte clasifica como “alto riesgo” a las ciudades que superan 1,5 puntos, “riesgo moderado” a los rangos entre 0,5 y 1,5, y “bajo riesgo” a las que obtienen menos de 0,5 puntos. En 2025, Miami lidera la lista, seguida por Los ángeles y Zúrich. El documento señala: “La ciudad sobrepasa el nivel registrado en el apogeo de la burbuja de 2006”.

¿Qué consecuencias puede tener el alto riesgo de burbuja en Miami?

El informe de UBS aclara que ocupar el primer puesto en el índice no implica una caída inminente en los precios, sino que evidencia una desconexión relevante entre el valor de mercado y los fundamentos económicos. El reporte anticipa: “se espera que el crecimiento de los precios se torne negativo en los próximos trimestres, aunque una corrección brusca parece improbable en esta etapa”. Este pronóstico considera la persistencia de la demanda internacional y el alto porcentaje de transacciones en efectivo, factores que reducen la volatilidad.

El documento también señala el impacto de nuevas regulaciones en Florida, aprobadas tras el colapso del edificio Champlain Towers South en Surfside, Florida, en 2021. Estas normas exigen mayores reservas y transparencia en la administración de condominios, lo que incrementa los costos para los propietarios. Danielle Blake, directora de Advocacy de Miami REALTORS, afirmó a la agencia internacional Reuters que “el aumento de los gastos y las nuevas disposiciones legales afectan principalmente a los dueños de departamentos en edificios antiguos”.

Miami registra una puntuación récord de 1,73 en el UBS Global Real Estate Bubble Index 2025, superando el rango que define alto riesgo. (Opy Morales)

¿Qué dicen los expertos y las autoridades sobre la situación?

De acuerdo con la agencia internacional Reuters, especialistas en bienes raíces consideran que la resiliencia del mercado de Miami se apoya en la demanda sostenida de compradores internacionales y en la baja cantidad de propiedades en situación de embargo. Sin embargo, indican que la brecha entre los precios de venta y la capacidad de pago de los residentes compromete la sostenibilidad a largo plazo.

El informe anual elaborado por el holding suizo, UBS Global Wealth Management, advierte que “la ampliación de la brecha entre precios y fundamentos ha precedido históricamente episodios de crisis inmobiliaria”. Además, la institución señala que los riesgos aumentan a medida que se profundizan los desequilibrios entre oferta, demanda y capacidad adquisitiva.

¿Cómo se compara Miami con otras ciudades en el índice UBS?

El reporte posiciona a Los ángeles y Nueva York como los siguientes mercados estadounidenses con mayor riesgo de burbuja, aunque ninguno alcanza la puntuación de Miami. En el escenario internacional, Zúrich y Ginebra sobresalen entre las ciudades europeas más vulnerables, mientras que Tokio y Hong Kong mantienen posiciones elevadas. Mercados como Madrid, París y Dubái se sitúan en zonas de riesgo moderado o bajo, según el informe.

El documento compara el crecimiento de precios en ciudades de alto riesgo con la evolución de los ingresos y alquileres, e indica que “en las urbes con riesgo moderado o bajo, los precios han caído un 5% en los últimos cinco años, mientras que rentas e ingresos permanecieron estables”.

El atractivo fiscal de Florida y la llegada de compradores internacionales impulsan la demanda y presionan los precios de las propiedades en Miami. (Opy Morales)

¿Qué cambios recientes afectan la dinámica inmobiliaria en Miami?

Entre los principales factores que impactan en el mercado inmobiliario de Miami, el informe de UBS subraya:

Incremento de las primas de seguros residenciales tras desastres naturales y reformas regulatorias.

Aumento de los costos de mantenimiento y de reservas en edificios antiguos, en respuesta a la legislación posterior al colapso de Surfside.

Flujo constante de compradores internacionales y de otras regiones de Estados Unidos.

Reducción relativa del inventario disponible, que mantiene la presión sobre los precios.

El estudio advierte que estos componentes pueden modificarse según la evolución de la economía global, los movimientos migratorios y las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos.

¿Qué puede esperarse para el mercado inmobiliario de Miami?

La designación de Miami como el mercado con mayor riesgo de burbuja, de acuerdo con el UBS Global Real Estate Bubble Index 2025, implica una vigilancia reforzada por parte de compradores, propietarios y desarrolladores. Según la agencia internacional Reuters, los próximos meses estarán marcados por la evolución de la demanda internacional, la respuesta a las nuevas regulaciones y las condiciones macroeconómicas externas.

UBS Global Wealth Management indica que el mercado de Miami “permanece sujeto a factores estructurales y coyunturales que pueden modificar la trayectoria de los precios y la asequibilidad”. Las autoridades regulatorias y los actores del sector inmobiliario monitorean los indicadores, atentos a posibles ajustes en las políticas públicas y a la evolución de la economía nacional e internacional.