Cada vez más conductores huyen tras accidentes y agravan la crisis vial en Nueva York

El porcentaje de accidentes de tránsito con fuga supera el 8 % en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut según la Fundación AAA para la Seguridad Vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un número creciente de conductores involucrados en accidentes de tránsito huye de la escena en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, lo que incrementa tanto los riesgos para las víctimas como la exposición legal de los responsables, advierte la Fundación AAA para la Seguridad Vial, la fundación especializada en seguridad vial.

Un análisis de 2023 muestra que la proporción de colisiones con fuga alcanzó su nivel más alto en años recientes en Estados Unidos, afectando de manera particular a peatones, ciclistas y trabajadores viales, quienes quedan más vulnerables ante la falta de asistencia inmediata.

En estos estados, la incidencia de colisiones en las que el conductor se da a la fuga ha superado el 8 % en Nueva York y Connecticut, mientras que en Nueva Jersey la cifra asciende al 8,5 %, según la Fundación AAA para la Seguridad Vial.

Este porcentaje representa miles de víctimas anualmente y genera preocupación entre autoridades y organizaciones civiles por su impacto en la seguridad pública y la respuesta de emergencia.

Durante 2023, las fuerzas policiales de Estados Unidos informaron más de 919.000 colisiones en las que al menos uno de los conductores abandonó el lugar, lo que resultó en 242.000 heridos y 2.872 fallecidos, de acuerdo con la fundación.

Estos incidentes constituyen el 15 % del total de colisiones registradas ese año, posicionando a los accidentes con fuga en su nivel más alto de la última década. La región metropolitana de Nueva York destaca por la persistencia y magnitud de este problema en comparación con otras áreas del país.

La tendencia al aumento de colisiones con fuga tiene consecuencias humanas directas, especialmente para los sectores más expuestos.

Una de cada cuatro muertes de peatones y ciclistas, así como al menos 6 de cada 15 fallecimientos de trabajadores viales, ocurrieron tras ser atropellados por conductores que huyeron, según la fundación. La mayoría de estos hechos se registra en horarios de baja visibilidad —madrugada y noche—, lo que complica la llegada rápida de auxilio y dificulta la identificación de los responsables.

La proporción de incidentes en los que conductores escapan tras provocar accidentes continúa en aumento en varias ciudades del país, especialmente en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Las víctimas suelen ser peatones, ciclistas y trabajadores viales, quienes padecen las consecuencias de la falta de atención inmediata y la dificultad de localizar a los responsables.

Según la fundación, el fenómeno implica un riesgo sanitario y legal, y ha impulsado la implementación de reformas urbanas y legislativas para mejorar el control, reducir la impunidad y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Factores recurrentes entre los conductores que huyen

El 40 % de los conductores implicados en accidentes mortales con fuga carecía de licencia válida y más de la mitad manejaba vehículos sin matrícula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos recopilados por la Fundación AAA revelan que muchos de los responsables son jóvenes varones que conducen cerca de su residencia habitual.

El 40 % de los conductores involucrados en accidentes mortales con fuga no contaba con licencia de conducir válida y más de la mitad circulaba en vehículos sin matrícula, lo que complica la identificación y facilita la evasión.

Estos factores incrementan la impunidad y representan un desafío adicional para las autoridades encargadas de la investigación.

Las razones para huir varían, pero el principio ético y legal es ineludible. Para María Vargas Pion, portavoz principal de AAA Northeast, la huida agrava los daños: “No hay excusa. Huir después de una colisión vehicular solo incrementa el daño, mientras que quedarse, pedir ayuda y asumir la responsabilidad puede salvar vidas”, afirmó.

La postura de la organización coincide con el llamado de las autoridades locales a fortalecer las sanciones y mejorar los mecanismos de control.

Según la Fundación AAA, la probabilidad de que un conductor permanezca en el lugar del accidente aumenta si cree que puede ser identificado y detenido. Por ello, la instalación de cámaras de tráfico y la activación de sistemas de alerta ciudadana como la “Alerta Amarilla” han sido recomendadas como estrategias eficaces.

Estos sistemas permiten la búsqueda activa de información y notifican al público de manera rápida tras incidentes graves, acelerando la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Impacto en la comunidad: casos recientes y repercusiones

Las reformas legales como la Sammy’s Law y la Ley Angélica buscan limitar la impunidad y retirar de circulación a conductores reincidentes peligrosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repetición de atropellos fatales con fuga ha marcado a familias en la región. Esta semana, una mujer de 58 años falleció en Queens tras ser atropellada por un conductor que escapó.

El mes pasado, Amira Aminova, una niña de 11 años originaria de Uzbekistán, fue embestida por un autobús escolar en Brooklyn; el responsable tampoco se detuvo. Previamente, un niño de cuatro años murió arrollado frente a un hospital, sin que el conductor asumiera responsabilidad.

En enero de 2024, la exactriz infantil de Nickelodeon, Kianna Underwood, de 33 años, murió atropellada y arrastrada por dos cuadras en Brooklyn por un conductor que huyó, según la Fundación AAA. El caso evidenció la dificultad de identificar y sancionar a los responsables y reforzó la preocupación social sobre la impunidad.

El verano pasado, Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años de Camden, Nueva Jersey, murió tras ser atropellado por un conductor en un vehículo robado que posteriormente escapó.

Más recientemente, un hombre abandonó su Lamborghini SUV en Brooklyn luego de colisionar con nueve autos estacionados, sin presentarse ante las autoridades.

Estrategias y reformas para frenar la crisis

Frente a este panorama, las autoridades han puesto en marcha diversas iniciativas. El plan municipal Vision Zero, lanzado en 2014 en Nueva York con el objetivo de eliminar las muertes por colisiones hacia 2024, no ha logrado los resultados esperados, ya que la incidencia de atropellos y choques con fuga sigue siendo elevada.

En octubre de 2024, entró en vigor la Sammy’s Law, que estableció límites de velocidad más bajos en varias calles de Nueva York, en memoria de Sammy, un niño de 12 años fallecido en circunstancias similares en Brooklyn.

Además, en diciembre de 2023, la gobernadora Kathy Hochul firmó la Ley Angélica, que busca retirar de la circulación a conductores con múltiples suspensiones, tipificando como delito grave la reincidencia con cinco o más infracciones que hayan provocado suspensiones o revocaciones.

La Fundación AAA sostiene que solo una combinación de tecnologías avanzadas —como la notificación automática de choques mediante dispositivos móviles y vehículos— junto a nuevas regulaciones y el cumplimiento estricto de la ley, permitirá revertir el aumento de colisiones con fuga.

El fortalecimiento del sistema de sanciones y la responsabilidad individual aparecen como elementos centrales para mejorar la seguridad vial en las grandes ciudades de Estados Unidos.