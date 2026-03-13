Estados Unidos

El sorteo de visas de Estados Unidos exigirá escaneo de pasaporte

La nueva medida busca frenar el fraude en la lotería migratoria y proteger a los verdaderos interesados en futuras ediciones

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La nueva normativa busca combatir
La nueva normativa busca combatir el fraude en la Lotería de Visas de Inmigrante por Diversidad, con reporte de 2,5 millones de solicitudes fraudulentas en el ciclo DV-2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos intensificó la lucha contra el fraude en la lotería de Visas de Inmigrante por Diversidad (DV) al exigir a los solicitantes que brinden información verdadera de su pasaporte y una copia escaneada del mismo al momento de participar.

Esta medida surge ante los intentos de la autoridad migratoria por cerrar brechas que han permitido el fraude masivo en ediciones recientes del sorteo de visas. Se detectaron 2,5 millones de solicitudes fraudulentas solo en el ciclo DV-2025, según informó el medio The Visa Pulse.

Las investigaciones del Departamento de Estado determinaron que organizaciones criminales aprovecharon la ausencia de requerimientos documentales estrictos para enviar aplicaciones fraudulentas en masa.

Numerosos grupos utilizaron datos personales de terceros sin su consentimiento y extorsionaron a los verdaderos interesados, exigiendo pagos para entregar el número de confirmación necesario para verificar la selección en la lotería, de acuerdo con The Visa Pulse. La retención de este número impide que el solicitante legítimo acceda a los resultados del sorteo.

A partir del 10 de
A partir del 10 de abril de 2026, solo los postulantes que presenten pasaportes válidos podrán continuar el proceso de la Lotería de Visas de Diversidad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuándo entra en vigor el nuevo proceso de solicitud del Programa de Visas de Diversidad

La nueva normativa entrará en vigor el 10 de abril de 2026. Aquellos que planeen participar en futuras ediciones de la lotería DV deberán preparar anticipadamente la documentación requerida.

Según Federal Register Gov, el reglamento establece que, a partir del ciclo de 2026, todas las solicitudes para la lotería de Visas de Diversidad deberán acompañarse de la información del pasaporte vigente y de la digitalización de la página biográfica y de firma.

La regla contempla excepciones, aunque sin detallar explícitamente todas las situaciones, y estima como potenciales beneficiarios a personas de países donde la obtención de pasaportes resulta extremadamente restringida.

Para quienes consideran inscribirse en futuras ediciones del Programa, las nuevas directrices del Departamento de Estado agregan un filtro documental no utilizado hasta ahora, con el objetivo de proteger a los solicitantes frente a prácticas fraudulentas y asegurar que solo quienes tengan documentación verificable continúen el proceso.

Recomendaciones y requisitos para los futuros solicitantes

Quienes deseen inscribirse en próximas ediciones de la lotería deberán iniciar la gestión de su pasaporte cuanto antes, o bien verificar si cumplen con las condiciones de exención.

La ventana de registro habitual para el sorteo ocurre entre octubre y noviembre, y los plazos de tramitación pueden prolongarse durante varios meses en numerosos países, informa The Visa Pulse.

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