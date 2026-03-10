Una ciudad de Texas podría enfrentar una emergencia hídrica en los próximos meses

Las autoridades de Corpus Christi advierten sobre una posible emergencia hídrica para finales de 2026 debido al descenso récord del nivel del lago Corpus Christi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Corpus Christi, en el sur de Texas, enfrenta una situación excepcional tras la advertencia de las autoridades locales sobre el riesgo inminente de una emergencia hídrica para finales de 2026. El aviso, que afecta a más de 500.000 habitantes según estimaciones de población del municipio realizadas en 2024, y a la infraestructura productiva de la región, fue comunicado después de que el nivel del lago Corpus Christi descendiera a menos del 10 % de su capacidad, un mínimo nunca antes registrado. El principal riesgo radica en la posibilidad de que el suministro de agua no logre cubrir la demanda de la ciudad y su área metropolitana en el corto plazo, lo que obligaría a tomar medidas excepcionales de restricción y priorización de usos.

Según información publicada por la Texas Water Development Board y el tablero oficial de control de agua de la Ciudad de Corpus Christi, la crisis hídrica responde a una sequía persistente que afecta al sur del estado desde hace cinco años, agravada por altas temperaturas, baja precipitación y mayor evaporación en los embalses. El sistema de reservas occidental, compuesto por el lago Corpus Christi y el embalse Choke Canyon, cayó a un nivel crítico a comienzos de marzo, conforme a los datos divulgados por la administración local e informados por el medio estadounidense Newsweek. Las autoridades municipales precisaron que, pese a la gravedad de la situación, el abastecimiento continúa debido a fuentes alternativas ubicadas al este de la ciudad, que actualmente aportan aproximadamente 65 % del suministro total.

La situación actual tiene antecedentes en el crecimiento demográfico y económico de la región, que incrementó la demanda de agua potable e industrial. El Ayuntamiento de Corpus Christi ha invertido más de USD 1.000 millones en proyectos de ampliación y diversificación del sistema hídrico, incluyendo plantas desalinizadoras y nuevas captaciones, según datos oficiales. Estas obras buscan reducir la vulnerabilidad frente a sequías prolongadas y garantizar el suministro futuro, aunque las autoridades admiten que el escenario sigue siendo incierto mientras no se registren precipitaciones relevantes.

Preocupación por el nivel de los embalses y sus causas

El lago Corpus Christi y el embalse Choke Canyon, localizados al oeste de la ciudad, constituyen históricamente las principales fuentes de agua para el municipio y su zona industrial. Conforme a el tablero oficial de control de agua de la Ciudad de Corpus Christi, ambos embalses llegaron a menos del 10 % de su capacidad total en marzo de 2026, situación inédita en los registros oficiales. Este descenso es atribuido a la sequía que afecta a Texas desde 2021 y que, según el observatorio científico NASA Earth Observatory, redujo progresivamente el almacenamiento de agua en la región. De persistir la tendencia, las autoridades advierten que ambos embalses podrían agotarse en 2027, forzando a la ciudad a depender exclusivamente de fuentes alternativas.

La administración municipal explicó que el sistema occidental de reservas se encuentra en nivel crítico, condición que obliga al monitoreo diario y a la actualización permanente de las proyecciones. El tablero oficial de control de agua de la Ciudad de Corpus Christi advierte que la ciudad podría entrar en una Level 1 Water Emergency en noviembre de 2026 si las condiciones climáticas no se modifican. Esta etapa implica que el suministro de agua estaría a menos de 180 días de no poder cubrir las necesidades de la población y la industria.

¿Qué es Level 1 Water Emergency y cómo se activa?

La “Level 1 Water Emergency” es definida institucionalmente como la fase en la que la proyección de reservas en la Ciudad de Corpus Christi indica que el suministro será insuficiente para cubrir la demanda en un plazo inferior a 180 días. Alcanzar este umbral activa automáticamente restricciones destinadas a priorizar el consumo esencial, como el abastecimiento prioritario a hospitales, escuelas y servicios de emergencia, según el tablero oficial de control de agua de la Ciudad de Corpus Christi.

El municipio detalló que la actualización reciente de su plan de emergencia hídrica contempla restricciones obligatorias para el uso residencial, comercial e industrial, y la ejecución de campañas de concientización sobre el consumo responsable. Las fuentes institucionales resaltan que estas acciones buscan evitar el agotamiento total de las reservas y ganar tiempo para la entrada en operación de nuevas infraestructuras.

Alternativas de suministro y capacidad actual

A pesar del estado crítico de los embalses occidentales, Corpus Christi dispone de fuentes alternativas al este de la ciudad. El lago Texana y el río Colorado Inferior cubren aproximadamente 65 % del suministro total, según la información oficial publicada por la administración municipal. Estas fuentes, integradas al sistema en los últimos veinte años, han permitido sostener el abastecimiento mientras se ejecutan nuevas obras hidráulicas.

El administrador de la ciudad, Peter Zanoni, afirmó en conferencia de prensa que “el agua sigue estando disponible en los suministros orientales de la ciudad, incluido el lago Texana y el río Colorado Inferior, y se mantienen estrategias en curso para diversificar el abastecimiento”. Zanoni añadió que las inversiones por más de mil millones de dólares en proyectos hídricos, aprobadas por el Concejo Municipal, “permiten atender nuestras necesidades hídricas presentes y futuras”.

Entre los proyectos en desarrollo figuran plantas desalinizadoras y sistemas de captación adicionales, cuyo propósito es garantizar la seguridad hídrica ante posibles eventos climáticos extremos. El municipio confirmó que está previsto acelerar el avance de estas obras si la sequía persiste y las reservas continúan disminuyendo.

Causas y agravantes de la sequía en la región

La persistente sequía que afecta a Texas y, en particular, al sur del estado, es considerada por la Texas Water Development Board como una de las de mayor duración en la historia reciente. Según reportes del observatorio científico NASA Earth Observatory, la combinación de falta de lluvias, aumento de temperaturas y mayor evaporación ha reducido sostenidamente los niveles de embalses y ríos. El fenómeno se intensificó desde 2021, cuando las precipitaciones cayeron por debajo del promedio anual, y permanece vigente según el último informe disponible en el portal de la Texas Water Development Board.

El portavoz municipal Robert Gonzales atribuyó la situación a “una sequía histórica de cinco años”, en declaraciones al medio estadounidense Inside Climate News. Gonzales subrayó que “la ciudad mantiene su compromiso de garantizar la seguridad hídrica para sus más de 500.000 residentes y sus clientes comerciales e industriales”, recordando que las inversiones en nuevas fuentes de agua forman parte de una estrategia de largo plazo para enfrentar la variabilidad climática.

La crisis se intensifica por el crecimiento demográfico y la expansión industrial del área metropolitana de Corpus Christi, factores que aumentaron el consumo y la presión sobre los recursos. El Puerto de Corpus Christi, uno de los principales motores económicos regionales, demanda grandes volúmenes de agua para sus actividades, complicando la gestión del sistema hídrico.

Medidas oficiales frente al riesgo de desabastecimiento

El Ayuntamiento de Corpus Christi y las autoridades estatales han adoptado un paquete de medidas para enfrentar el riesgo de emergencia hídrica. Entre las acciones implementadas destacan la aceleración de inversiones en nuevas plantas desalinizadoras, ampliación de los sistemas de captación y distribución, y la actualización frecuente de el tablero oficial de control de agua de la Ciudad de Corpus Christi, recurso fundamental para ajustar las políticas de consumo a la evolución de las reservas.

El portavoz del gobernador de Texas, Andrew Mahaleris, declaró a medios locales que “Corpus Christi es un motor económico fundamental para Texas y para el país”, resaltando las inversiones estatales orientadas a asegurar el suministro de agua para ciudadanos e industrias. A su vez, la Texas Water Development Board realiza un seguimiento continuo de los embalses y actualiza las proyecciones de disponibilidad, posibilitando la coordinación de respuestas institucionales a posibles escenarios de crisis.

El ex director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Corpus Christi, Sean Strawbridge, advirtió en declaraciones recogidas por Inside Climate News que “los impactos se sentirán enormemente en todo el estado, e incluso a nivel internacional”. Strawbridge subrayó la necesidad de actuar con anticipación para evitar que la ciudad llegue a una situación de abastecimiento no recuperable, destacando que este riesgo fue documentado por informes técnicos desde hace una década.

Consecuencias esperadas para la población y el sector industrial

La entrada de Corpus Christi en una fase de emergencia hídrica implica la aplicación inmediata de restricciones en el consumo residencial, comercial e industrial. Las autoridades anticipan que los usuarios no esenciales serán los primeros afectados, privilegiando el suministro a hospitales, escuelas y servicios básicos. Las restricciones también podrían alcanzar al sector industrial y portuario, con efectos directos sobre la economía local y regional.

La ciudad refuerza campañas de concientización para fomentar el uso racional del agua e informa periódicamente sobre la situación de las reservas. La administración municipal recalca que las fuentes alternativas orientales permiten sostener el suministro a corto plazo, aunque el mantenimiento de este equilibrio depende de la evolución de las precipitaciones y del avance de las obras proyectadas.

El tablero oficial de control de agua de la Ciudad de Corpus Christi publica cada semana información detallada sobre el nivel de los embalses, la demanda estimada y el volumen de reservas, y los funcionarios municipales recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones para evitar activar restricciones más severas.

Perspectivas para el abastecimiento de agua en los próximos años

El futuro del abastecimiento de agua en Corpus Christi dependerá de la persistencia de la sequía y del avance de los proyectos de diversificación. Las proyecciones de la Texas Water Development Board y del observatorio científico NASA Earth Observatory coinciden: sin lluvias significativas, los embalses occidentales podrían agotarse en 2027. Las obras en marcha buscan aumentar la capacidad de respuesta del sistema, con resultados que dependerán del ritmo de ejecución y de la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos.