Especialistas aconsejan reservar vuelos con puntos ante el incremento de los costos del combustible para aviones

Las recientes fluctuaciones en los mercados energéticos provocaron ajustes inmediatos en las tarifas cobradas a los pasajeros que reservaron vuelos para el periodo de mayor actividad, según directivos y especialistas consultados

Elegir un servicio integral de protección al turista es fundamental para viajar tranquilo y aprovechar cada destino sin preocupaciones (AXA)

Tras el inicio de la Guerra de Medio Oriente, el precio del petróleo aumentó en la última semana, repercutiendo en las aerolíneas, ya que el precio de los pasajes es más elevado para los clientes que se dirigen a los meses de verano de alta demanda.

Según la agencia de noticias Associated Press, el precio del petróleo aumentó por encima de los USD 100 por barril desde que Rusia atacó Ucrania en 2022. Por este motivo, los especialistas indicaron que los viajeros podrían, en última instancia, sentir el efecto dominó económico en las tarifas aéreas.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, afirmó en una entrevista al canal financiero CNBC que el incremento en los costos del combustible para aviones podría tener un impacto significativo en las finanzas de las aerolíneas, elevando los precios de los boletos.

FILE PHOTO: A fuel truck fills up the Emirates Airlines Boeing 777-300ER with Sustainable Aviation Fuel (SAF), during a milestone demonstration flight while running one of its engines on 100% (SAF) at Dubai airport, in Dubai, United Arab Emirates, January 30, 2023. REUTERS/Rula Rouhana/File Photo

Por su parte, el experto en viajes Julian Kheel reveló a la cadena estadounidense ABC News que antes, las aerolíneas usaban coberturas de combustible para mantener un precio estable. La mayoría las ha abandonado porque han sufrido pérdidas financieras.

Kheel explicó: “Esto significa que cuando el precio del combustible para aviones sube, los pasajeros que buscan tarifas aéreas lo notan casi de inmediato“.

El especialista confirmó: "Los precios del petróleo pueden fluctuar rápidamente. Pueden bajar con la misma rapidez con la que suben, dependiendo de lo que ocurra en el mundo. Así que no esperen que las tarifas aéreas de hoy sean necesariamente las de mañana".

FOTO DE ARCHIVO: Un avión aterriza sobre un letrero de Exxon en una gasolinera en Norridge, un suburbio de Chicago, Illinois, EE. UU., el 27 de octubre de 2016. REUTERS/Jim Young/Foto de archivo

Guía para comprar pasajes ante el aumento del precio del petróleo

El especialista aconsejó: “Dada la incertidumbre actual con los conflictos políticos globales y sin saber si el precio seguirá subiendo o bajando más adelante, la mejor solución es fijar un precio hoy y luego seguir monitoreando las tarifas aéreas”. Luego, recomendó que “si el precio baja, cancele y vuelva a reservar al precio más bajo”.

Además de reservar vuelos que se pueden cambiar, Kheel dijo que “usar puntos ahora podría ser una excelente manera de protegerse contra tarifas aéreas altas en efectivo y también dejar abierta la posibilidad de obtener una mejor oferta en el futuro”.

Hoy en día, las tarifas aéreas con puntos tienden a subir de la misma manera que las tarifas en efectivo: cuando hay más demanda, se gastan más puntos", dijo Kheel. “Casi todas las aerolíneas estadounidenses permiten cancelar los billetes reservados con puntos sin pagar penalización, excepto en las tarifas básicas de clase económica”.

Qué hacer si se cancela o retrasa un vuelo

Para los afectados, especialistas del Centro Nacional de Investigación en Transporte Aéreo destacaron que, en casos de cancelación por incidentes informáticos, los pasajeros tienen derecho al reembolso total del pasaje o a la reprogramación gratuita del viaje.

Se indicó que es fundamental consultar el estado de cada vuelo mediante los canales digitales de la aerolínea y evitar traslados innecesarios a los aeropuertos mientras persista una emergencia operativa.

