El exlíder legislativo de Missouri es condenado por gastar en lujos dinero público asignado a la recuperación por COVID-19

Un juez resolvió condenar a John Diehl luego de que admitiera haber canalizado dinero público otorgado durante la contingencia sanitaria hacia pagos privados y un fondo de jubilación propio

El ex líder legislativo de Missouri enfrentó cargos federales por el uso indebido de recursos destinados a la asistencia empresarial en la pandemia (AP/Archivo)

Un tribunal federal condenó a John Diehl, ex presidente de la Cámara de Representantes de Missouri, a 21 meses de prisión tras admitir que desvió fondos federales otorgados para el alivio económico durante la pandemia de COVID-19 hacia gastos personales.

La sentencia, informada por el diario estadounidense USA Today, incluye además una multa de USD 50.000 y se suma a la restitución ya realizada por Diehl, quien devolvió el monto íntegro al Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Diehl admitió en septiembre de 2025 haber obtenido fraudulentamente USD 379.900 en préstamos federales dirigidos a su despacho de abogados entre 2020 y 2022, bajo el Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastres. La condena se dictó en marzo de 2026, una vez concluido el proceso judicial iniciado tras la confesión.

El destino inmediato de esos fondos fue el pago de vehículos de alta gama como un Tesla, un Audi y un Jeep, tarjetas de crédito, hipoteca, cuotas universitarias, clubes privados y retiros en efectivo, en lugar del uso prometido para el alivio económico causado por la crisis sanitaria.

La justicia federal resolvió una pena de prisión y una sanción económica tras comprobarse el fraude en la gestión de ayudas públicas (KSDK News/Captura de pantalla)

El fiscal adjunto Hal Goldsmith, según declaraciones recogidas por el Departamento de Justicia, enfatizó durante la audiencia que “la práctica de derecho del demandado no sufrió durante la pandemia de COVID-19” y que Diehl consideró los préstamos como “una forma fácil y barata de ganar dinero”. El FBI también participó en la investigación.

Chris Crocker, agente especial a cargo de la división de San Luis, afirmó: “Programas de ayuda como este fueron creados para que las pequeñas empresas sobrevivieran a la pandemia, no para engrosar el bolsillo de alguien”.

USA Today destaca que Diehl desvió los fondos recibidos del gobierno a cuentas personales, incluyendo en septiembre de 2020 un movimiento de USD 50.039 al fondo de jubilación de su firma, del que era el único beneficiario. En abril de 2022, logró una segunda modificación de préstamo por USD 285.000, que también destinó a gastos propios, el fondo de retiro y la resolución civil derivada de su periodo como legislador.

Los préstamos obtenidos para enfrentar la crisis sanitaria se utilizaron para cubrir gastos personales y lujos ajenos a la actividad profesional (KSDK News/Captura de pantalla)

Sanciones éticas y antecedentes de conducta inapropiada

La conducta de Diehl no se limitó al uso irregular de préstamos federales vinculados a la pandemia. En 2023, la Comisión de ética de Missouri le impuso una multa de USD 47.392 por usar indebidamente USD 6.762,70 de fondos de campaña y omitir el reporte de gastos personales adicionales por USD 28.700.

Parte del dinero obtenido de forma ilegal del préstamo federal, según USA Today, se empleó para cubrir un acuerdo civil asociado a su tiempo como portavoz de la Cámara.

El historial disciplinario de Diehl incluye multas por el manejo irregular de fondos de campaña y omisiones en la rendición de cuentas (KSDK News/Captura de pantalla)

Antecedentes de escándalos previos en la carrera de Diehl

La vida pública de Diehl, de 60 años, se vio marcada en 2015, cuando renunció como presidente de la Cámara de Representantes tras la publicación en el periódico regional The Kansas City Star de mensajes de texto con contenido sexual intercambiados con una estudiante universitaria participante en un programa de pasantía en el Capitolio estatal.

El episodio derivó en la retirada anticipada de los pasantes de la Missouri Southern State University, según narró Richard Miller, entonces decano de la Facultad de Artes y Ciencias, al mismo medio.

En esa ocasión, USA Today destaca que John Diehl expresó: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y lamento sinceramente haber fallado a quienes confiaron en mí. Pido perdón por el mal juicio demostrado que me puso a mí y a mi entorno cercano en esta situación”.

El ex legislador dejó su cargo tras la divulgación de mensajes inapropiados con una estudiante, episodio que motivó la suspensión de un programa de pasantías (AP/Archivo)

Los préstamos de COVID-19, bajo escrutinio federal

La investigación reveló que Diehl firmó certificados asegurando que emplearía el dinero recibido únicamente como capital de trabajo para subsanar el daño económico causado por la pandemia a partir de enero de 2020.

No obstante, la transferencia inicial de USD 94.900 en marzo de 2020 fue seguida por pagos personales, incluidos USD 1.320 en clubes y piscina, además de otras compras no vinculadas a la operación legal del despacho.

El expediente detalla que ningún recurso de los préstamos benefició a la firma de abogados. La sentencia y las sanciones impuestas a Diehl se suman a una serie de investigaciones y procesos relacionados con el uso ilícito de fondos reservados para la recuperación económica durante la emergencia sanitaria en Estados Unidos.

