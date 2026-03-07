Estados Unidos

Ya no se podrá tramitar el pasaporte en la Biblioteca Pública de Brooklyn

En la ciudad deberán adaptarse a nuevas opciones más complejas y burocráticas, mientras sectores políticos discuten posibles soluciones temporales y definitivas

El cese del servicio de pasaportes en la Biblioteca Pública de Brooklyn afecta a miles de residentes y se enmarca en una nueva orden federal

El cese del servicio de pasaportes en la Biblioteca Pública de Brooklyn ha dejado a decenas de residentes sin un punto cercano para la gestión de este documento, tras casi quince años de funcionamiento. La interrupción, dictada por una orden federal, ocurre en un contexto de alta demanda en todo el país y afecta a cientos de bibliotecas públicas en Estados Unidos.

La Biblioteca Pública de Brooklyn dejó de tramitar solicitudes de pasaporte al recibir una instrucción federal del Departamento de Estado de EE.UU.. Esta medida responde a una reinterpretación de la Ley de Pasaportes de 1920, que prohíbe a entidades no gubernamentales cobrar y retener tasas de gestión. A raíz de este cambio legal, cientos de bibliotecas sin fines de lucro en Estados Unidos recibieron avisos durante el otoño de 2023 para suspender estos servicios. El cierre en Brooklyn se hizo efectivo el 27 de febrero de 2024.

Qué servicios ofrecía la Biblioteca Pública de Brooklyn

Desde 2011, esta biblioteca procesó cerca de 300.000 solicitudes de pasaporte, facilitando el trámite presencial en las sedes de Grand Army Plaza y Kings Highway. El servicio incluía la asistencia con formularios, recursos tecnológicos para quienes carecían de impresoras o computadoras en casa, e incluso la toma de fotografías oficiales.

Estos servicios permitieron a la biblioteca recaudar más de USD 700.000 en 2023. Sin embargo, portavoces institucionales aclaran que dichos ingresos únicamente financiaron el propio servicio de pasaportes y no afectaron otras operaciones bibliotecarias. “La pérdida de estos recursos no impactará los programas centrales”, detalló un representante al Brooklyn Paper.

La Biblioteca Pública de Brooklyn procesó cerca de 300.000 pasaportes desde 2011, facilitando el acceso a trámites esenciales a la comunidad local

Motivo legal y alcance de la decisión federal

La decisión federal partió de una nueva interpretación de la Ley de Pasaportes de 1920, tras décadas en las que fue común que bibliotecas y otras organizaciones no estatales gestionaran solicitudes y cobraran tasas. El Departamento de Estado de EE.UU. determinó en 2023 que esta práctica no cumplía con la normativa vigente, por lo que ordenó el cese inmediato de la participación de bibliotecas no estatales en el programa federal de aceptación de pasaportes.

En la ciudad de Nueva York, únicamente la Biblioteca Pública de Brooklyn (BPL) ofrecía este servicio. Tras la orden, los residentes perdieron uno de los accesos más sencillos al trámite del pasaporte, justo cuando la demanda aumenta debido a nuevas exigencias, como la implementación del programa Real ID, según Time Out New York.

Impacto en bibliotecas públicas en todo el país

La nueva política federal no sólo afecta a Brooklyn. Decenas de bibliotecas públicas en otros estados, que dependían de los fondos aportados por el procesamiento de pasaportes, preverán recortes de programas o reducción de personal. En muchas localidades, la cancelación de estos servicios genera incertidumbre financiera y limita el acceso a trámites fundamentales.

Las alternativas para solicitar el documento, como las oficinas postales de Estados Unidos o la Secretaría del Condado de Kings en Brooklyn, siguen en funcionamiento. No obstante, la restricción de horarios y la alta demanda dificultan atender a todos los solicitantes, una problemática que se replica en diversas partes del país.

Reacciones y propuestas políticas ante el cierre

La medida desató reacciones de legisladores demócratas y republicanos. Un grupo de trece congresistas, incluidos los senadores de Nueva York, Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, solicitaron formalmente al Departamento de Estado que permita a las bibliotecas operar el servicio, al menos hasta 2026.

En paralelo, el senador John Fetterman presentó en el Senado un proyecto de ley para modificar la Ley de Pasaportes, con el copatrocinio de Schumer, habilitando a las bibliotecas públicas no gubernamentales a tramitar y cobrar las solicitudes. Por su parte, el republicano John Joyce propuso una iniciativa equivalente en la Cámara de Representantes.

A su vez, la administración Trump impulsa una legislación federal que exigiría a los ciudadanos estadounidenses presentar su pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar. Sin embargo, más del 9% de los ciudadanos estadounidenses no disponen de un comprobante de ciudadanía, como un pasaporte o un certificado de nacimiento, según una encuesta de 2024 realizada por el Centro Brennan para la Justicia.

