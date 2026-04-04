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La Policía italiana arrestó a Roberto Mazzarella, el jefe de la Camorra napolitana acusado de asesinato

El operativo dejó al descubierto pertenencias, manuscritos y nuevos indicios sobre operaciones delictivas en el sur de Italia

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Los carabineros (policía militarizada italiana) detuvieron en una villa de lujo de la costa amalfitana (sur) al capo mafioso Roberto Mazzarella, jefe del clan homónimo de la Camorra napolitana y considerado uno de los fugitivos más peligrosos del país

La policía italiana detuvo en la madrugada de este sábado a uno de los fugitivos más buscados del país, Roberto Mazzarella, jefe del clan mafioso homónimo de la Camorra, en una villa de lujo en la costa amalfitana. El arresto se realizó en el municipio de Vietri sul Mare, cerca de Salerno, mientras Mazzarella se encontraba oculto junto a su esposa y sus dos hijos, tras haber estado prófugo desde el 28 de enero de 2025 por homicidio agravado vinculado a la Camorra.

Roberto Mazzarella fue capturado por la policía italiana por su liderazgo en el clan mafioso Mazzarella y su presunta implicación en homicidio agravado con método mafioso. Su detención es relevante en la lucha contra la mafia en Italia, pues era considerado uno de los criminales más peligrosos del país y figuraba en la lista de los cuatro prófugos de máxima peligrosidad del Ministerio del Interior italiano.

El operativo fue coordinado por la Dirección de Investigación Antimafia de Nápoles y ejecutado por la policía italiana de la Unidad de Investigación del Comando Provincial de Nápoles. Durante la intervención, Mazzarella, de 48 años, no opuso resistencia. Estaba acompañado por su familia en la residencia.

Tras el registro del inmueble, los agentes confiscaron tres relojes de lujo, cerca de 20.000 euros en efectivo, documentación falsa, varios teléfonos móviles y manuscritos vinculados a la posible contabilidad de las actividades ilícitas.

Primer plano de manos contando fajos de billetes de euro de 20 y 50, junto a una bolsa rosa y un logotipo de Carabinieri Nápoles en la esquina superior izquierda
Agentes de Carabinieri de Nápoles incautan una gran cantidad de dinero en efectivo durante la operación que llevó a la captura del capo mafioso Roberto Mazzarella (Captura de video)

Detalles de la operación policial y objetos incautados

Durante el operativo en la costa amalfitana, la policía italiana aseguró bienes directamente relacionados con el posible desempeño delictivo de Mazzarella, según informó la agencia de noticias EFE. Entre los objetos incautados figuran tres relojes de lujo, dinero en efectivo y documentación considerada falsa.

Los agentes también encontraron teléfonos móviles y manuscritos asociados a la gestión financiera ilegal, según detalló AFP.

Las autoridades señalaron la relevancia de estos elementos para las investigaciones abiertas sobre el clan mafioso.

Primer plano de un hombre con cabello oscuro y barba incipiente, mirando directamente a la cámara. Se aprecian líneas de medición al fondo, sugerente de una foto policial
Roberto Mazzarella

Perfil criminal de Roberto Mazzarella y el clan mafioso

Roberto Mazzarella es considerado uno de los criminales más peligrosos de Italia y lideraba el clan Mazzarella, organización central de la Camorra napolitana. Sobre él existía una Orden de Detención Europea emitida el 18 de abril de 2025 por el Tribunal de Nápoles y órdenes nacionales por homicidio agravado bajo contexto mafioso.

El Ministerio del Interior de Italia lo mantenía en la lista de los cuatro prófugos más peligrosos a nivel nacional, destacando su relevancia en la coordinación de delitos de la mafia napolitana.

Vista nocturna desde un balcón con barandilla y vegetación, con el logo de Carabinieri Napoli en la esquina superior izquierda, y al fondo, luces de la ciudad lejana sobre el agua
Esta imagen muestra la vista nocturna desde la villa en la que fue detenido Roberto Mazzarella (Captura de video)

Actividades ilícitas recientes del clan Mazzarella

Durante el último mes, la policía italiana detuvo a 16 personas vinculadas al clan Mazzarella por presunto ciberfraude, según AFP. El grupo criminal es conocido en Nápoles por su implicación en la falsificación de moneda y otros delitos económicos.

Las investigaciones recientes apuntan a que esta red ha fortalecido su actividad en operaciones tecnológicas y financieras ilícitas, ampliando su área de influencia, de acuerdo con EFE.

La presencia del clan Mazzarella, marcada por su papel en fraudes financieros, subraya su peso en el crimen organizado napolitano y su influencia dentro de la mafia italiana.

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