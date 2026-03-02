El gobierno federal inicia análisis para ampliar la extracción de petróleo y gas offshore en California

El gobierno federal evalúa la posibilidad de autorizar nuevas perforaciones petroleras en aguas profundas de California por primera vez en más de cuatro décadas (REUTERS/Etienne Laurent/File Photo)

El gobierno federal de Estados Unidos inició el proceso de análisis para evaluar la expansión de la extracción de petróleo y gas offshore (costa afuera) en California, lo que podría derivar en la primera autorización de nuevos permisos de explotación en aguas federales frente al estado desde 1984, en un contexto marcado por el elevado precio local de los combustibles y la presión para garantizar la seguridad energética nacional.

Según informó el medio The San Diego Union-Tribune, la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Interior, formalizó su intención de preparar un estudio de impacto ambiental sobre la posible venta de derechos de explotación en áreas del norte, centro y sur de la Plataforma Continental Exterior californiana, abriendo así el primer paso administrativo exigido por la Ley Nacional de Política Ambiental.

El aviso publicado por BOEM en el Registro Federal activa un periodo de consulta pública de 30 días, durante el cual gobiernos estatales, tribales, locales y la ciudadanía pueden presentar opiniones y alegatos sobre la iniciativa. Esta etapa es clave en el proceso, ya que las decisiones tomarán en cuenta tanto preocupaciones ambientales como económicas. De momento, las primeras ventas de derechos estarían programadas de forma preliminar para 2027, en el caso de las costas del sur y centro del estado.

Las aguas federales frente a California ya cuentan actualmente con 23 instalaciones de producción de petróleo y gas natural, de acuerdo con la Comisión Estatal de Tierras. Veintidós de estas estructuras siguen activas como centros de extracción, mientras que una se dedica exclusivamente al procesamiento. No obstante, la rentabilidad de algunas menguó en los últimos años, lo que plantea desafíos para futuras inversiones.

Varias instalaciones offshore continúan operativas, aunque la caída de la rentabilidad pone en duda la continuidad de algunas y el interés por nuevas inversiones (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

La gestión de BOEM y el contexto nacional de combustibles

La administración de Donald Trump impulsó desde 2021 una serie de directivas orientadas a fomentar la exploración y explotación de recursos energéticos en tierras y aguas federales. El objetivo es, según palabras del presidente recogidas por The San Diego Union-Tribune, “satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos y consolidar a Estados Unidos como líder mundial en energía por mucho tiempo”.

En esa línea, Matt Giacona, director interino de BOEM, subrayó mediante un comunicado que el anuncio “refleja el compromiso de la administración con evaluar de forma responsable los arrendamientos marinos, como parte de una estrategia integral para reducir costos, reforzar la seguridad energética y promover empleos estadounidenses”.

La presión por reducir los costos de la energía tiene un trasfondo concreto en California, que reporta el precio de gasolina más elevado de Estados Unidos. El viernes anterior a la publicación del aviso, el promedio por galón de combustible regular alcanzó USD 4,64, mientras que el valor nacional en la misma fecha fue de USD 2,98, según datos de la asociación automotriz AAA.

La administración estadounidense busca responder a la presión por los altos precios de la gasolina con un plan federal de nuevos arrendamientos energéticos (REUTERS/Bing Guan/Archivo)

Debate sobre impacto económico, ambiental y viabilidad del sector

El plan federal enfrenta una firme resistencia política. Numerosos cargos electos rechazaron públicamente la perspectiva de nuevos desarrollos petroleros en la costa. El congresista demócrata por el distrito 49, Mike Levin, expresó en un comunicado compartido por The San Diego Union-Tribune que las comunidades costeras de su área “no quieren esto”, y recordó que ciudades a lo largo de la costa unieron fuerzas, sin distinciones partidarias, para oponerse a la perforación marina con el argumento de que “proteger nuestra costa es sentido común”.

El peso real de la producción de hidrocarburos marinos en la economía energética estatal es reducido. Un informe de la Comisión de Energía de California, fechado en noviembre de 2021, indica que la extracción en aguas federales representó únicamente un 1% del crudo procesado en todas las refinerías de California ese año.

Dentro de aguas bajo jurisdicción estatal —primeras tres millas náuticas desde la costa— existen tres plataformas, localizadas una en el condado de Santa Bárbara y dos en el área de Huntington Beach. Además, el complejo de islas artificiales THUMS, cerca de Long Beach, contribuye a la producción regional.

Entre 2011 y 2020, la participación de las instalaciones offshore estatales en la producción total de petróleo de California fue de aproximadamente 6%, según la Comisión de Energía. El control federal rige mar adentro de las tres millas, donde podrían desarrollarse los nuevos proyectos propuestos.

Funcionarios, ambientalistas y expertos cuestionan el impacto real de la producción offshore y el atractivo económico de nuevos desarrollos frente al peso reducido del sector en el mercado estatal (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Dudas sobre el interés privado y el futuro de la extracción

Más allá del debate político y medioambiental, subsiste una incógnita clave: la disposición de las empresas petroleras a invertir en nuevas infraestructuras. El experto petrolero y académico de la Universidad de Houston, Ed Hirs, manifestó al medio The San Diego Union-Tribune que “el hecho de que se permitan los arrendamientos no significa automáticamente que haya interesados en aportar el capital necesario”.

Para Hirs, la verdadera clave reside en si es posible extraer el recurso de forma rentable: “Todo se reduce a si pueden perforar un pozo y extraer el petróleo con ganancias”.

Las instrucciones para participar en el proceso de consulta pública, así como la publicación oficial del aviso, están disponibles en el sitio web oficial de BOEM.