Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Miami invertirá USD 1.100 millones en la modernización de su Terminal D

La obra incluye un edificio de tres niveles, espacios comerciales renovados y altos estándares globales de sostenibilidad, con el objetivo de posicionar a la ciudad como referente en infraestructura avanzada en Estados Unidos

La Terminal D del Aeropuerto
La Terminal D del Aeropuerto Internacional de Miami suma 17 nuevas puertas de embarque para atender a más de 30 millones de pasajeros anuales (Crédito: aa.com)

El Aeropuerto Internacional de Miami anunció la expansión y transformación integral de la Terminal D, un proyecto que consiste en la incorporación de 17 nuevas puertas de embarque y permitirá atender a más de 30 millones de pasajeros anuales.

La inversión, que alcanza USD 1.100 millones, busca posicionar a la ciudad como un punto de conexión estratégico hacia América Latina y reforzar su competitividad frente al crecimiento de otros hubs en Estados Unidos.

La confirmación del plan se realizó el 25 de febrero durante una conferencia liderada por la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, el director del aeropuerto, Ralph Cutie, y el CEO de American Airlines, Robert Isom.

En 2023, el Aeropuerto Internacional de Miami alcanzó un récord al superar los 50 millones de usuarios, reflejando una tendencia ascendente en el flujo de pasajeros que lo destaca como un nodo relevante del sur de Florida, especialmente para conexiones con América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el portal estadounidense especializado en aviación Newssaa, la Terminal D es actualmente la más transitada del aeropuerto y su ampliación permitirá atender eventos internacionales de alta convocatoria, como el Mundial FIFA 2026.

La obra contempla la transformación de 17 posiciones actualmente destinadas a aeronaves regionales en modernas puertas de embarque con puentes telescópicos de vidrio, salas de espera ampliadas y un edificio de tres niveles con abundante luz natural.

El diseño prioriza la sostenibilidad y apunta a obtener certificaciones internacionales como LEED Silver y Envision Verified, estándares que avalan la eficiencia ambiental y energética del proyecto.

La inversión y el alcance de la remodelación

La inversión de USD 1.100
La inversión de USD 1.100 millones en la Terminal D refuerza a Miami como punto estratégico de conexión con América Latina (Crédito: newsaa.com)

La ampliación de la Terminal D forma parte de un plan de renovación que contempla una inversión total de USD 14.000 millones para modernizar la infraestructura aeroportuaria de Miami-Dade durante la próxima década.

Esta estrategia, informada por el portal de estadísticas alemán Statista y medios locales, se enmarca en la tendencia de modernización de los aeropuertos estadounidenses como Dallas-Fort Worth (DFW) y Los ángeles (LAX).

El nuevo edificio incorporará, además de 17 nuevas puertas de embarque, aproximadamente 30.000 pies cuadrados (casi 2.800 metros cuadrados) de espacio para concesionarios, incluyendo tiendas, restaurantes y un área prevista para un futuro salón premium de American Airlines.

El director del aeropuerto, Cutie, indicó que la propuesta integra tecnología avanzada en los procesos de atención al pasajero y control de seguridad, con el propósito de acortar los tiempos de espera y mejorar la experiencia de viaje.

La alcaldesa Daniella Levine Cava explicó el impacto de la obra: “Esta expansión de más de mil millones de dólares es una mejora monumental en nuestro plan de modernización que transformará la experiencia del pasajero desde la cabina hasta la acera”. La magnitud de la mejora se refiere a la actualización total de las instalaciones y a la capacidad de recibir una mayor cantidad de vuelos y pasajeros internacionales.

Cronograma y etapas de ejecución

El plan de modernización de
El plan de modernización de Miami-Dade supone una inversión total de USD 14.000 millones en infraestructura aeroportuaria durante la próxima década (Crédito: newsaa.com)

El proyecto avanza en su fase de diseño preliminar, la cual continuará durante el resto de 2026. Se prevé que el paquete de licitación para el modelo de “diseño-construcción” estará disponible a mediados de 2027. Una vez adjudicada la obra, la ejecución comenzará ese mismo año, con una fecha estimada de finalización para el verano de 2030. Cutie anticipó: “En tres años y medio no van a reconocer este lugar”, aludiendo a los cambios que tendrá la terminal.

El desarrollo será implementado en etapas, garantizando la continuidad de la operación diaria del aeropuerto, considerado esencial para la economía regional. Según datos de la Autoridad de Aviación de Miami-Dade, la Terminal D concentra la mayor parte de los vuelos internacionales y es la base principal para las operaciones de American Airlines en la región.

Impacto estratégico en la conectividad regional

El proyecto de expansión permitirá
El proyecto de expansión permitirá al aeropuerto manejar eventos internacionales como el Mundial FIFA 2026, ampliando su capacidad internacional

La ampliación afianza el rol de Miami como punto de conexión entre Estados Unidos y América Latina, en un contexto de relaciones comerciales y turísticas crecientes con la región. Un portavoz de American Airlines sostuvo que la inversión “fortalece su posición como aerolínea principal de la terminal y respalda su apuesta por la innovación”. Según el portal especializado Newssaa, American Airlines opera más vuelos entre Miami y destinos latinoamericanos que cualquier otra compañía estadounidense.

“La expansión de la Terminal D es una respuesta a la creciente demanda, pero también un avance para el liderazgo a largo plazo en el transporte aéreo internacional”.

Sostenibilidad, tecnología y experiencia del pasajero

La nueva Terminal D incorpora
La nueva Terminal D incorpora tecnología avanzada en control de seguridad y atención al pasajero para mejorar la experiencia de viaje

Uno de los pilares de la nueva Terminal D es la sostenibilidad. El diseño contempla la reducción del consumo energético y la gestión eficiente de recursos, conforme a los criterios internacionales más exigentes. El proyecto cuenta con sistemas de climatización inteligentes, uso de materiales reciclables y una arquitectura enfocada en la luz natural.

La experiencia del pasajero es un objetivo destacado de la transformación. El aeropuerto planea incorporar procesos de check-in automatizado, control de seguridad con reconocimiento biométrico y áreas de descanso mejoradas. El objetivo es que la infraestructura esté preparada para absorber el crecimiento de la demanda sin sacrificar la comodidad ni la seguridad.

