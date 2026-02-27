Estados Unidos

El Miami Open 2026 pone a la ciudad en el foco mundial con el arranque de la temporada

La cita reúne a los diez mejores tenistas del ranking y a miles de aficionados y consolida al Hard Rock Stadium como escenario de grandes emociones y eventos paralelos que marcan tendencia en el circuito

El Miami Open 2026 reúne a los mejores tenistas del mundo en el Hard Rock Stadium, destacado por su infraestructura y experiencia única para los aficionados (REUTERS)

El Miami Open regresa a la Ciudad Mágica en marzo, estableciéndose en el Hard Rock Stadium como sede de uno de los torneos principales del circuito internacional. Durante 2 semanas, este recinto —reconocido por albergar partidos de la NFL y, desde 2019, convertido en la casa del tenis en Florida— recibirá a figuras de élite y a miles de aficionados de todo el mundo para presenciar un espectáculo deportivo.

El programa de la edición 2026 incluye encuentros clasificatorios el 15, 16 y 17 de marzo, donde se definirán los cupos para el cuadro principal. A partir del 18 de marzo, los principales jugadores y jugadoras del circuito ATP y WTA disputarán los partidos decisivos. El evento culmina con la final femenina individual el 28 de marzo y la final masculina individual el 29 de marzo, fechas que representan los hitos centrales del torneo tanto para quienes asisten al estadio como para la audiencia global.

En el plano deportivo, la organización del Miami Open, reconocida por su gestión de grandes convocatorias y estándares técnicos, ha confirmado la participación de prácticamente todos los integrantes del top 10 mundial.

Jakub Mensik, campeón vigente, regresa al Miami Open para enfrentar a figuras como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la rama masculina (REUTERS)

En la rama masculina, la mirada está puesta en el regreso de Jakub Mensik, campeón vigente, tras su sorprendente consagración en 2025. Mensik competirá frente a Jannik Sinner, actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, conformando un cuadro con trayectoria y objetivos de alto perfil. Estos encuentros consolidan la reputación del torneo entre jugadores y público.

Por el lado femenino, Aryna Sabalenka encabeza la lista como número uno del mundo, con la meta de defender el título ante rivales como Iga Swiatek, campeona múltiple de Grand Slam; Coco Gauff, representante local y figura juvenil internacional; y Elena Rybakina, decidida a conquistar el trofeo tras resultados destacados en temporadas previas. La competencia reúne distintas generaciones y estilos, lo que amplía el interés y seguimiento en la agenda de la WTA.

Actividades paralelas y agenda cultural

Además de la competencia, el Miami Open desplegará una agenda de actividades destinadas a enriquecer la experiencia de las y los asistentes.

El Día del Empoderamiento de la Mujer, el 17 de marzo, estará dedicado a promover la igualdad de género y el reconocimiento de figuras femeninas dentro y fuera de la cancha. El Día de la Herencia Brasileña se celebrará el 18 de marzo, seguido por el Día de la Herencia Hispana el 19 de marzo, como homenaje al aporte de las comunidades latinoamericanas a la identidad de Miami.

El 24 de marzo, la propuesta nocturna llevará por título Fourth Wing, integrando actividades de entretenimiento y nuevas experiencias para quienes asistan al torneo.

Estas iniciativas, impulsadas desde la organización del torneo, buscan ampliar la proyección social y cultural del evento, destacando el papel de Miami como sede multilingüe y diversa en el calendario deportivo de Estados Unidos.

Infraestructura y tecnología del Hard Rock Stadium

La adaptación del Hard Rock Stadium para tenis multiplica las pistas de competencia, ofrece servicios tecnológicos avanzados y acerca a los espectadores a la acción (REUTERS)

Durante 2 semanas, el Hard Rock Stadium adapta su estructura habitual y ofrece una disposición con cerca de treinta pistas para la competencia profesional. Esta ubicación, particular por encontrarse en un complejo originalmente diseñado para el fútbol americano, brinda condiciones singulares para jugadores y público, con servicios técnologicos actualizados y cercanía a la acción en todas las áreas.

La disposición de las canchas, la cercanía del público a la acción y los servicios de última generación marcan la diferencia respecto a otros torneos del circuito ATP y WTA.

Las entradas ya están disponibles con opciones que van desde abonos completos hasta boletos diarios. A su vez, la transmisión televisiva y digital amplía la cobertura internacional. Según la organización del Miami Open, más de 380.000 espectadores participaron en la edición anterior, lo que posiciona al torneo entre los de mayor convocatoria fuera de los Grand Slam.

Impacto del Miami Open en la ciudad

El 15 de marzo, inicio del torneo, atraerá a miles de seguidores, periodistas, patrocinadores y personalidades del deporte a la ciudad, que durante el final de marzo concentra la atención del tenis internacional. La conjunción del clima cálido, una oferta cultural amplia y los mejores exponentes del tenis mundial fortalecen la imagen de Miami como sede clave en el calendario profesional.

Durante las 2 semanas de competencia, cada jornada reunirá propuestas gastronómicas, actividades empresariales y espacios de encuentro para empresas y aficionados.

Así, el Miami Open mantiene su prestigio entre deportistas y público internacional, reforzando los vínculos entre el deporte, el turismo y la industria del entretenimiento.

