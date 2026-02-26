Estados Unidos

Los templos históricos de Nueva York refuerzan su atractivo cultural y turístico en 2026

Iglesias emblemáticas como San Patricio y San Juan el Divino presentan nuevas actividades artísticas y eventos culturales, lo que las convierte en referentes del turismo y la vida cultural en la ciudad

La catedral de San Patricio
La catedral de San Patricio sobresale en la Quinta Avenida por su estilo neogótico, sus agujas elevadas y sus impresionantes vidrieras de colores (REUTERS/Eduardo Munoz)

Una travesía por las iglesias más monumentales de Nueva York desvela siglos de historia, estilos arquitectónicos y tesoros ocultos que trascienden la vida espiritual para convertirse en hitos culturales de la ciudad.

La metrópoli, reconocida por sus rascacielos, alberga en su interior un patrimonio eclesiástico que congrega diversidad cultural y artística, ofreciendo rutas sorprendentes tanto al visitante interesado por la fe como al apasionado por la arquitectura sacra.

Este itinerario por templos emblemáticos permite explorar no solo la fe, sino también el devenir histórico y social de Nueva York, donde el pasado dialoga con la modernidad.

El legado y la vitalidad de estos espacios residen en su capacidad para albergar propuestas culturales, veladas musicales y actividades comunitarias. Entre los lugares de mayor renombre despuntan los templos que, más allá del recogimiento espiritual, invitan a sumergirse en experiencias artísticas e históricas.

Así, el visitante puede admirar desde grandes vitrales y esculturas hasta catacumbas iluminadas con velas, conciertos de música bizantina o eventos que integran arte y religión.

Una de las paradas fundamentales es la catedral de San Patricio, erigida en 1879 en pleno corazón de la Quinta Avenida. Este edificio, convertido en símbolo de la ciudad, sorprende por sus elevadas agujas y su cuidada decoración neogótica, que se plasma tanto en la fachada como en sus arcos apuntados y detalles ornamentales que evocan a las catedrales europeas.

El interior, impregnado por la luz de sus coloridas vidrieras, alberga un altar mayor de excepcional relevancia artística.

La iglesia Trinity, situada frente
La iglesia Trinity, situada frente a Wall Street, alberga el cementerio donde descansan figuras históricas como Alexander Hamilton, clave en la historia de Estados Unidos

En el extremo sur de Manhattan, la iglesia Trinity se erige frente a Wall Street, en el 89 de Broadway. Esta iglesia, cuyo estilo neogótico realza la silueta urbana, forma parte indispensable de la historia de Estados Unidos.

El cementerio anexo contiene las tumbas de figuras fundacionales, como Alexander Hamilton, lo que convierte el lugar en un sitio de visita obligada para quienes desean comprender los orígenes del país.

Dentro de Little Italy, la Basílica de la Antigua Catedral de San Patricio en Mulberry Street constituye uno de los templos católicos más antiguos de Estados Unidos.

La edificación, obra de Joseph-François Mangin, destaca por la fusión de estilos neoclásico y neogriego, visible en la disposición de sus columnas jónicas y en la cúpula rematada con un gallo de cobre. El acceso a las catacumbas, iluminadas únicamente con velas, supone una aproximación singular a episodios poco explorados de la historia neoyorquina.

Grace Church en Broadway destaca
Grace Church en Broadway destaca por sus esculturas de piedra, vidrieras artísticas y el legado arquitectónico de James Renwick Jr

La Grace Church, ubicada en el 800-804 de Broadway, deslumbra por la pureza de su línea neogótica. Las esculturas de piedra que engalanan la fachada y las figuras religiosas insertas en el conjunto remiten a la estética de la Edad Media europea. El interior destaca por la cuidadosa factura de las vidrieras y las tallas en madera, legado del arquitecto James Renwick Jr.

Sobre la Quinta Avenida y la calle 90, la Iglesia del Descanso Celestial impresiona por su gótico decorativo, resultado del proyecto de Hardie Phillip. El templo se distingue por los arcos apuntados, techumbres abovedadas y una laboriosa mampostería. Las vidrieras convierten el espacio en un espectáculo de luz y color.

Además, este sitio no solo cumple funciones litúrgicas, sino que promueve conciertos y eventos culturales para toda la comunidad.

El Upper East Side alberga la Catedral de Santa Trinidad, epicentro espiritual y cultural para la comunidad grecoamericana. El edificio, situado entre el 319 y el 337 de East 74th Street, ostenta una valiosa colección de mosaicos y una iconografía dorada, acompañadas de vidrieras italianas bajo la cúpula pintada por Georgios Gliatas.

La oferta cultural incluye conciertos de música bizantina y veladas a la luz de las velas, elemento que intensifica el magnetismo del recinto.

La Iglesia del Descanso Celestial
La Iglesia del Descanso Celestial en la Quinta Avenida fusiona gótico decorativo y eventos culturales, siendo obra del arquitecto Hardie Phillip

El templo de Riverside Church, localizado en el 490 de Riverside Drive, evidencia una imponente arquitectura neogótica. Su torre central y las delicadas tallas de piedra forman parte de la identidad del lugar.

Como punto de encuentro interconfesional, este espacio impulsa variadas iniciativas de acción social y se ha consolidado como eje de la comunidad local.

Una de las iglesias de mayores dimensiones del mundo, la Catedral de San Juan el Divino, se levanta en el 1047 de Amsterdam Avenue. El edificio integra estilos gótico, románico y bizantino, y se distingue por su monumental nave central, los vitrales y los arbotantes de gran escala. Su talla arquitectónica la convierte en una de las piezas maestras del tejido religioso y cultural de Nueva York.

La Iglesia Riverside de Nueva
La Iglesia Riverside de Nueva York se ha consolidado como referente arquitectónico, cultural y religioso en la ciudad

El recorrido alcanza también a la Marble Collegiate Church, en la intersección de West 29th Street y Primera Avenida. Fundada en 1628, está considerada una de las iglesias protestantes más antiguas de América del Norte.

Su fachada, revestida completamente en mármol, la distingue en el entorno urbano, mientras que el ambiente interior acerca al visitante a las raíces históricas de la ciudad.

Finalmente, en el 1 de West 53rd Street, la St. Thomas Church firmada por Ralph Adams Cram y finalizada en 1914, ofrece una combinación única de gótico francés e inglés, perceptible en las torres gemelas, las finas carpinterías y las vidrieras realizadas por Tiffany Studios.

Estos diez templos, considerados monumentos históricos y artísticos, ratifican el carácter multicultural de Nueva York y ofrecen un itinerario alternativo para quienes desean conocer la ciudad desde una perspectiva espiritual y patrimonial.

