El plan de inversión de Apple en Estados Unidos busca posicionar a Houston como polo de manufactura tecnológica

Apple refuerza su apuesta industrial en Houston con nuevas instalaciones de producción y formación tecnológica (Apple Inc.)

En una estrategia dirigida a fortalecer la producción tecnológica y la formación especializada en Estados Unidos, Apple anunció la expansión de sus operaciones de ensamblaje en Houston, junto con la construcción de un nuevo centro de capacitación en manufactura avanzada.

Según la compañía, estas iniciativas crearán miles de empleos y duplicarán la superficie de su campus local, que alcanzará los 46.450 metros cuadrados. Estas acciones forman parte de un plan para realizar una inversión de USD 600.000 millones en todo Estados Unidos hasta 2030, un compromiso anunciado en 2025.

El diario local Houston Chronicle y la propia empresa precisaron que el objetivo es impulsar la capacidad productiva nacional.

La expansión de Apple en Texas generará miles de puestos de trabajo, impulsando el empleo local en manufactura y tecnología (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La fábrica de Mac mini y el impulso al ecosistema de IA industrial

Uno de los anuncios centrales es la producción, por primera vez en territorio estadounidense, del Mac mini. De acuerdo con el diario local Houston Chronicle, la compañía tecnológica ensamblará estos dispositivos en una nueva instalación dentro de su campus al norte de Houston, ampliando además la fabricación local de servidores de inteligencia artificial.

El complejo actual, localizado en 8702 Fairbanks Road, se inauguró oficialmente meses antes de lo planeado y ahora se convertirá en el núcleo tanto de la fábrica de Mac mini como del centro de capacitación.

La fábrica opera ya con servidores avanzados de inteligencia artificial, cuyas placas lógicas también se producen in situ.

Estos equipos se destinan a los centros de datos de Apple en todo Estados Unidos y resultan vitales para el funcionamiento de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de la empresa, que permite funcionalidades como Siri, la integración con ChatGPT, la creación de Genmoji, resúmenes de notificaciones y herramientas de edición de imágenes.

Por primera vez, el Mac mini será ensamblado en territorio estadounidense dentro del renovado campus de Houston (Apple Inc.)

Además, dichos servidores son la base de Private Cloud Compute, la infraestructura que Apple diseñó para gestionar solicitudes complejas de IA de manera segura y privada.

“Apple está profundamente comprometida con el futuro de la manufactura estadounidense, y estamos orgullosos de expandir significativamente nuestra presencia en Houston con la producción del Mac mini a partir de este año”, declaró Tim Cook, director general de la compañía, según el diario local Houston Chronicle y el comunicado oficial.

El CEO de Apple destacó el compromiso de la compañía con el crecimiento de la manufactura nacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un centro de capacitación que replicará el modelo de Detroit

Como parte integral del proyecto de expansión, Apple avanza en la edificación de un centro de capacitación especializado de 1.860 metros cuadrados en el mismo campus.

De acuerdo con la información difundida, esta instalación —actualmente en fase de construcción y programada para iniciar actividades en 2026— brindará formación práctica en técnicas de manufactura avanzada a estudiantes, empleados de proveedores y empresas estadounidenses de todos los tamaños.

La estructura pedagógica del centro en Houston seguirá el modelo de la sede que la corporación californiana inauguró en Detroit en 2025. Allí, según datos de la compañía, cerca de 130 pequeñas empresas accedieron ya a cursos gratuitos para incorporar la inteligencia artificial en procesos industriales, una experiencia que esperan replicar ahora en Texas.

Además, el diario local Houston Chronicle señaló que la compañía mantiene alianzas educativas con las universidades comunitarias Houston City College y Lone Star College, lo que permitirá la participación directa de estudiantes universitarios locales.

El nuevo centro de formación de Apple en Houston adoptará la metodología ya implementada con éxito en Detroit para capacitar a estudiantes y empresas (Apple Inc.)

Impacto económico y posicionamiento de Houston como polo de manufactura tecnológica

Apple prevé que tanto la ampliación fabril como el nuevo centro formativo generarán miles de empleos, abarcando desde posiciones temporales en la construcción hasta plazas permanentes orientadas a la producción y la capacitación tecnológica.

Según autoridades de desarrollo económico citadas por Houston Chronicle, esta decisión puede convertir la ciudad en un motor para la fabricación relacionada con la inteligencia artificial y potenciar el papel de Houston dentro del mapa industrial tecnológico nacional.

La empresa, que comenzó la producción de servidores de IA en Houston en 2025 y despachó equipos adelantándose al cronograma, planea “acelerar aún más esa labor”, según Tim Cook en las declaraciones recogidas.

Este movimiento se inscribe en el esfuerzo mayor de Apple por localizar su cadena de suministro y fijar capacidades productivas esenciales dentro de Estados Unidos, una orientación estratégica que, según la compañía, busca trasladar a la fuerza laboral local las mismas técnicas innovadoras empleadas en la fabricación de sus productos y reforzar el liderazgo estadounidense en manufactura y tecnología avanzada.