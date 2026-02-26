El cantante D4vd es confirmado como objeto en la investigación por el asesinato de Celeste Rivas Hernandez

El gran jurado de Los Ángeles identifica a D4vd como principal objetivo en la investigación por el homicidio de Celeste Rivas Hernandez (Instagram/d4vd/Riverside Sheriff)

La identificación de D4vd —nombre artístico de David Anthony Burke— como principal objetivo de una investigación del gran jurado de Los Ángeles representa un giro determinante en el caso del homicidio de Celeste Rivas Hernandez, la adolescente de 14 años cuyos restos desmembrados fueron hallados en septiembre de 2025 en el maletero de un Tesla registrado a nombre del músico.

Aquel hallazgo se dio mientras el cantante se encontraba de gira, de acuerdo con documentos judiciales revelados y citados por medios como NBC News y USA Today.

El procedimiento judicial, aún en curso y rodeado de hermetismo, obligó a los padres y a un hermano de Burke a trasladarse desde Texas a California como potenciales testigos. Este proceso contempla la posibilidad de una acusación por asesinato, si bien hasta el momento el compositor no fue imputado ni arrestado.

Restos desmembrados de la adolescente Celeste Rivas Hernandez fueron hallados en septiembre de 2025 en el maletero de un Tesla vinculado al músico D4vd (Crédito: Captura de pantalla / KABC)

Convocatoria a la familia Burke y designación del músico como objetivo

Documentos desclasificados, extraídos de trámites ante la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Texas y validados por medios estadounidenses, informan que la familia de D4vd fue citada en febrero a comparecer ante un gran jurado en Los Ángeles.

La cita fue motivada por la necesidad de sus testimonios para el progreso de la investigación, según los informes. La madre, el padre y un hermano del cantante manifestaron ante una corte texana que la citación vulneraba su derecho al debido proceso, dado que no tuvieron acceso completo a la documentación que justificaba el traslado obligatorio.

A pesar de la oposición, detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) viajaron hasta Texas para asegurar su comparecencia ante el tribunal californiano.

El proceso judicial se mantiene bajo un inédito nivel de sigilo. En noviembre, el Servicio de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la imposición de una orden de “seguridad” dictada por el tribunal, bloqueando la publicación de cualquier información oficial sobre la muerte de Rivas Hernandez en la página web del organismo.

Asimismo, el director interino del área forense, Odey Ukpo, explicó: “Este tipo de restricciones es prácticamente desconocido en otros condados de Estados Unidos y no existe evidencia de que mejoren los resultados judiciales”.

La familia del cantante, trasladada de Texas a California, compareció como potencial testigo ante el gran jurado que investiga el caso (Darkroom/Interscope)

Los hallazgos forenses y cronología de los hechos

Según documentos judiciales citados por USA Today, el 8 de septiembre de 2025 la policía encontró una bolsa para cadáveres con la cabeza y el torso de Celeste Rivas Hernandez en el maletero delantero de un Tesla registrado en la dirección de Burke en Texas.

El hallazgo ocurrió después de que empleados de un depósito de vehículos en Hollywood reportaron un fuerte olor proveniente del automóvil retenido. Durante la inspección, los agentes localizaron un segundo bulto negro con extremidades humanas.

La autopsia preliminar estimó que la joven llevaba muerta “varias semanas” antes del hallazgo, reportó la división de robos y homicidios del LAPD. La adolescente, de Lake Elsinore, California, fue vista por última vez en abril de 2024, según los registros de personas desaparecidas. Debido a la avanzada descomposición, la obtención de información forense adicional fue limitada, y el caso permanece bajo estricta reserva.

El LAPD encontró los restos de la joven tras una denuncia por olor extraño en un depósito de vehículos en Hollywood, según forenses (Crédito: Captura de pantalla / KABC; Jimmy Kimmel Live!; ABC News)

Estado actual de la investigación y figuras asociadas

Las actuaciones del gran jurado, de carácter confidencial, determinarán si se presentan cargos penales contra D4vd. Aunque los documentos judiciales lo identifican expresamente como “objetivo” del proceso, hasta ahora no fue imputado ni formalmente señalado como sospechoso, según confirmaron el Distrito Judicial del Condado de Los Ángeles y varios medios.

Sumado a esto, la defensa del cantante aseguró en NBC News que Burke “colabora plenamente” con las autoridades, pero evitó responder a nuevas solicitudes de los medios. Un representante legal también se rehusó de hacer comentarios.

La investigación se amplió a otros posibles testigos. USA Today reportó la detención en enero de Neo Langston, amigo de Burke y figura relevante en redes sociales, por no presentarse a una citación como testigo en el caso Rivas Hernandez.

D4vd no ha sido imputado ni arrestado, aunque figura expresamente como objetivo del proceso judicial, según confirmó el Distrito Judicial de Los Ángeles (Instagram/D4vd)

El proceso de indagación continúa bajo la decisión del gran jurado y la expectativa crece respecto a la posible presentación de cargos o la revelación de nuevas pruebas. La información difundida en las filtraciones judiciales constituye hasta la fecha el volumen más amplio de datos sobre un expediente marcado por la confidencialidad procesal y el escrutinio mediático.