Un tiburón blanco de 3,65 metros es devuelto al mar tras intensa captura en la costa de Florida

La pesca y liberación de un tiburón blanco de 3,65 metros en Navarre Beach, Florida, sorprendió por su inusual presencia en el Golfo de México. (FB: Coastal WorlWide)

Ejemplar de tiburón blanco fue capturado y liberado en Navarre Beach, Florida, por la empresa Coastal Worldwide Shark Fishing Tours, desafió las expectativas sobre la presencia de la especie en el Golfo de México.

Dos guías expertos, Blaine Kenny y Dylan Wier, lograron la hazaña durante el invierno, destacando la inusual frecuencia con la que estos tiburones se acercan a aguas tan cálidas y poco profundas y el alto nivel técnico requerido para su pesca en la región.

La firma especializada en pesca de tiburones, Coastal Worldwide Shark Fishing Tours, detalló que el animal fue estimado en más de 1.200 libras(544 kilogramos) y 3,65 metros (12 pies) de largo, posicionándolo entre los mayores encuentros de pesca desde la orilla registrados en los últimos años en el Golfo de México.

El último registro comparable de la firma se remonta a marzo de 2023, cuando un ejemplar de 3,3 metros fue capturado y liberado en Orange Beach, Alabama. Aquella ocasión generó interés en la comunidad científica local.

El Dr. Marcus Drymon, investigador de la Universidad Estatal de Mississippi, explicó al canal local WALA que es un “evento muy raro”; incluso pescadores con décadas de experiencia difícilmente encuentran tiburones blancos en esa franja del litoral.

La captura y liberación requirió una planificación precisa. Los pescadores Blaine Kenny y Dylan Wier, fundadores de Coastal Worldwide Shark Fishing Tours, instalaron el campamento la noche anterior en la arena de Navarre Beach, una extensa franja en la isla Santa Rosa, entre Pensacola y Destin. Para atraer a un depredador de gran tamaño, usaron cebos poco convencionales: Kenny utilizó la cabeza de un atún aleta amarilla de 36 kilogramos, mientras que Wier eligió la cabeza de un pez espada de 70 kilogramos.

La operación de pesca responsable siguió protocolos estrictos, reduciendo el estrés y el riesgo de lesiones en el tiburón blanco y los pescadores (FB: Coastal WorldWide)

A las ocho de la mañana, una de las líneas se tensó hacia el este, clara señal de que un pez de gran envergadura había mordido el anzuelo. Siguió una batalla de casi una hora, que exigió fuerza física y una coordinación precisa entre ambos pescadores. “Esto es una locura, amigo, está gritando hacia el este”, exclamó Kenny, describiendo la potencia con que el animal avanzaba paralelo a la costa.

Durante gran parte de la pelea, la identidad del animal era dudosa. Wier relató: “Es un tiburón invernal enorme. Solo puede ser de unas pocas maneras: un marrajo, un tigre gigante, un tiburón blanco o el tiburón oscuro más grande que hayamos visto en nuestras vidas”. Para disipar las dudas, usaron un dron sobre las aguas de Navarre Beach. Las imágenes aéreas confirmaron la sospecha: “¡Mira eso, es un tiburón blanco!”, exclamó Wier. “¡Es un monstruo, amigo, no es un tiburón blanco cualquiera!”

Al sacar al animal hasta la orilla, la magnitud y robustez del ejemplar impactaron a ambos guías, quienes desengancharon y devolvieron al mar cumpliendo estrictamente los protocolos de pesca responsable y reduciendo al mínimo el estrés y el riesgo de lesiones para el animal y los pescadores.

La operación exigió equipamiento altamente especializado. El equipo incluía una línea trenzada de 12 hebras y 90,7 kilogramos (200 libras) de resistencia, un líder de acero para kayak de pesca de tiburones, un Sandspike para tiburones HD, un carrito de playa para el transporte de equipos pesados y una caña de la serie Thrasher Towtruck.

Esta configuración permitió gestionar la tensión ejercida por un tiburón de más de media tonelada y garantizó el control del animal durante toda la maniobra.

La firma remarcó la importancia simbólica del episodio. “Este ha sido el día con el que Blaine ha estado soñando desde que lanzó su primer cebo”, expresó Wier sobre el impacto profesional del suceso para el equipo.

Especialistas en biología marina remarcan la rareza de encontrar tiburón blanco en aguas cálidas y poco profundas del Golfo de México durante el invierno (FB: Coastal WorldWide)

Especialistas en biología marina confirmaron la singularidad de la captura. Tras el primer registro en Alabama, el Dr. Marcus Drymon indicó que “este es un evento muy raro y tal vez, si esos muchachos continúan pescando desde la playa durante los próximos años, nunca vuelvan a capturar otro ejemplar como este”. La declaración del investigador de la Universidad Estatal de Mississippi enmarca la baja probabilidad y los aportes que este tipo de registros ofrecen a la investigación sobre grandes tiburones.

La segunda captura, ocurrida menos de un año después y con un ejemplar aún mayor en la costa de Florida, refuerza la singularidad de ambos episodios. Según los datos de Coastal Worldwide Shark Fishing Tours, el tiburón de Navarre Beach superó las 1.200 libras y alcanzó 3,65 metros (12 pies), dimensiones que evidencian el desafío técnico y biológico de la pesca desde la orilla.

Tanto en Orange Beach como en Navarre Beach, las capturas se realizaron en playa, sin apoyo de embarcaciones, lo que incrementa el mérito y la complejidad para los pescadores.

Esta modalidad, que exige precisión, resistencia y conocimientos avanzados en biología marina, ha permitido registros poco frecuentes en la pesca deportiva de grandes tiburones.

La difusión de estos casos aporta material valioso para la investigación científica y contribuye a la concienciación sobre la biodiversidad en el litoral del Golfo de México. Además, resalta los retos y habilidades ligados a la pesca responsable de especies de gran tamaño en regiones donde su presencia es infrecuente.

Las dos capturas sucesivas logradas por Blaine Kenny y Dylan Wier ejemplifican la aplicación estricta de técnicas de manejo y liberación bajo estándares internacionales de conservación marina.