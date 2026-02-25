Operativo del FBI paraliza al sistema escolar de Los Ángeles y pone en la mira a Alberto Carvalho

El FBI allana la sede del Distrito Escolar de Los Ángeles y la casa de su superintendente, Alberto Carvalho. (Foto: @LAUSDSup)

Una operación federal del FBI se desplegó este miércoles en el corazón del sistema educativo angelino. Agentes federales ejecutaron órdenes de registro tanto en la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) como en el domicilio particular de Alberto Carvalho, superintendente del distrito escolar.

El despliegue, confirmado por el propio FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, impactó de lleno al segundo distrito escolar más grande del país y generó preocupación en toda la comunidad educativa.

La acción policial forma parte de una investigación en curso, según detalló una persona cercana al caso que solicitó mantener el anonimato.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han brindado detalles específicos sobre el motivo de las pesquisas ni sobre las acusaciones evaluadas.

De acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, los agentes actuaron bajo órdenes judiciales, pero los documentos que sustentan la investigación permanecen sellados por decisión de un juez, lo que impide conocer la naturaleza exacta de las sospechas.

El FBI lleva a cabo un operativo federal en la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y la casa del superintendente Alberto Carvalho. (Captura de video)

Distintas fuentes coincidieron en que se trata de un presunto caso de crimen de cuello blanco, es decir, delitos cometidos con fines financieros y sin violencia.

Se aclaró además que la investigación no está relacionada con cuestiones migratorias, una preocupación frecuente en el distrito por el perfil demográfico de sus estudiantes.

El distrito escolar emitió un comunicado: "Hemos sido informados de la actividad policial en la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y en la casa del superintendente. El Distrito está cooperando con la investigación y no tenemos más información en este momento“.

La llegada de los agentes al domicilio de Carvalho, en el barrio de San Pedro, atrajo la atención de medios y residentes. Testigos observaron el despliegue de efectivos con chalecos antibalas y cajas de cartón, mientras reporteros y fotógrafos permanecían separados por el cordón policial.

Algunos vecinos aseguraron haber visto a un hombre esposado, aunque no se ha confirmado su identidad. ABC7 informó que intenta esclarecer si esa persona era el propio superintendente.

Agentes federales ejecutaron órdenes de registro tanto en la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) como en el domicilio particular de Alberto Carvalho, superintendente del distrito escolar. (Captura de TV Fox News)

Durante el operativo, empleados del LAUSD fueron evacuados de la sede administrativa ubicada en el centro de Los Ángeles, donde se encuentra la oficina de Carvalho en la planta 24.

La magnitud del procedimiento, según reportó FOX 11, generó alarma y paralizó las actividades habituales del distrito durante varias horas.

Además, una vivienda vinculada a Carvalho en Florida también fue registrada por agentes federales, aunque posteriormente fue liberada.

Desde el entorno de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se remarcó la autonomía institucional del distrito escolar. Una portavoz de la alcaldesa señaló que el LAUSD es un organismo independiente y que la oficina municipal no dispone de información sobre la investigación en curso.

Alberto Carvalho asumió la dirección del LAUSD en febrero de 2022, tras liderar durante 14 años el sistema de Escuelas Públicas del condado de Miami-Dade, el mayor distrito educativo de Florida.

Alberto Carvalho, superintendente del LAUSD, ya ha enfrentado cuestionamientos previos sobre la gestión de fondos en otros distritos escolares. (Foto: @LAUSDSup)

En Los Ángeles, fue ratificado en 2025 para un nuevo mandato. Su gestión ha sido reconocida a nivel nacional, obteniendo distinciones como Superintendente Nacional del Año en 2014 y Superintendente Urbano del Año en 2018, según destacó Los Angeles Times.

El LAUSD atiende a más de 500.000 estudiantes y abarca una treintena de ciudades en California.

No es la primera vez que Carvalho enfrenta la mirada pública por cuestiones administrativas. Durante su paso por Miami, fue objeto de escrutinio por la gestión de fondos destinados a tecnología educativa y por donaciones a fundaciones vinculadas al sistema escolar.

Además, en 2023, una demanda encabezada por el exsuperintendente Austin Beutner y estudiantes del distrito acusó al LAUSD y a Carvalho de uso indebido de 76,7 millones de dólares del fondo estatal de artes y música, aunque el distrito ha defendido la legalidad de sus actuaciones.