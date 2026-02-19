Chicago lanza campaña global para atraer turistas durante el Mundial 2026

Chicago se posiciona como destino esencial durante el Mundial 2026 pese a no ser sede oficial del evento (Europa Press)

Aunque Chicago no será sede oficial del Mundial 2026, la ciudad ha desplegado una estrategia internacional para posicionarse como destino clave durante el torneo más relevante del fútbol mundial. La organización Choose Chicago, autoridad oficial de promoción turística local, impulsa una campaña global centrada en atraer a viajeros extranjeros que planean recorrer varias ciudades anfitrionas, con el objetivo de convertir a Chicago en escala imprescindible y alternativa urbana distintiva dentro del itinerario del campeonato.

La iniciativa busca capitalizar el movimiento turístico proyectado para el evento, estimado en más de cinco millones de asistentes, incluidos cientos de miles de visitantes internacionales que, según estudios de la propia entidad y de socios turísticos globales, permanecerán en Estados Unidos hasta dos semanas. Esta tendencia consolida el fenómeno de las “ciudades halo”: destinos bien conectados que, sin ser sedes de partidos, ofrecen experiencias culturales diferenciadas y acceso logístico facilitado hacia y desde las ciudades anfitrionas.

Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, subrayó que la campaña fue diseñada para asegurar beneficios económicos tangibles al ecosistema turístico local. La funcionaria destacó que la ubicación céntrica de la ciudad, la conectividad aérea a través de los aeropuertos internacionales O’Hare y Midway, y la diversidad de propuestas culturales, gastronómicas y de entretenimiento refuerzan la competitividad de Chicago frente a otros destinos urbanos en la región.

La campaña de Choose Chicago busca atraer a los más de cinco millones de turistas que recorrerán Estados Unidos durante la Copa del Mundo (REUTERS/Jim Vondruska)

La estrategia contempla una plataforma digital renovada que ofrece contenidos multilingües, propuestas temáticas, guías de barrios, recomendaciones de itinerarios personalizados y actualizaciones en tiempo real sobre eventos programados para el verano de 2026. Estas herramientas, disponibles en el sitio web oficial de la campaña, permiten planificar estadías a medida y facilitan el acceso a información relevante para viajeros internacionales, desde sugerencias de transporte hasta opciones de alojamiento y gastronomía.

Durante la temporada del Mundial, Chicago albergará una agenda intensa de actividades que incluye conciertos, festivales, exposiciones y celebraciones públicas. La ciudad apuesta a su tradición musical, el patrimonio arquitectónico reconocido a nivel mundial y la vitalidad de barrios emblemáticos como Pilsen, Hyde Park y Wicker Park, que ofrecen experiencias de inmersión cultural para distintos perfiles de visitantes. Además, la infraestructura hotelera y la red de servicios turísticos están preparadas para absorber el incremento de demanda que se espera a partir de junio de 2026.

El acceso directo desde ciudades sede como Kansas City y Toronto, mediante conexiones aéreas frecuentes, amplía la accesibilidad de Chicago y la integra en los circuitos de viaje de quienes recorrerán varios puntos del continente durante el torneo. Según datos de Choose Chicago, la ciudad registró en 2023 más de 50 millones de visitantes, lo que la consolida como uno de los polos turísticos más robustos de Estados Unidos fuera del circuito tradicional de la Costa Este.

El lema ‘Kick Back in Chicago’ promueve la ciudad como un punto de encuentro para vivir la pasión y diversidad del fútbol durante el campeonato (REUTERS/ Jim Vondruska/File Photo)

La campaña internacional, bajo el lema ‘Kick Back in Chicago’, apunta a captar la atención de viajeros proactivos y fomentar el intercambio de experiencias a través de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto alinea la identidad local con los valores del fútbol —pasión, diversidad y conexión cultural—, articulando programación especial, hospitalidad reforzada y servicios personalizados para el público que arribará durante el Mundial.

Choose Chicago anticipó que en los próximos meses se sumarán nuevos contenidos interactivos, tours temáticos y alianzas estratégicas con operadores turísticos internacionales. El eje de la estrategia es ofrecer alternativas para quienes buscan ampliar su experiencia más allá del calendario deportivo, con propuestas que integran arte, gastronomía, vida nocturna y recorridos históricos.

El año 2026 marcará, además, dos hitos históricos para Estados Unidos: el centenario de la Ruta 66 y el 250.º aniversario de la independencia nacional. Estos aniversarios, sumados a la visibilidad global del Mundial, crearán un contexto excepcional para la proyección internacional de Chicago y la consolidación de su oferta como destino urbano de referencia en Norteamérica.