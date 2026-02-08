Estados Unidos

“Hemos recibido el mensaje, pagaremos”: Savannah Guthrie publicó un nuevo video tras la desaparición de su madre

La reconocida presentadora de NBC volvió a pedir por el regreso de su madre Nancy, cuyo caso es investigado como un presunto secuestro

El mensaje de Savannah Guthrie

La familia de Savannah Guthrie, reconocida presentadora de televisión de NBC, ofreció este sábado pagar por el regreso seguro de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, tras una semana sin noticias desde su desaparición en las afueras de Tucson, Arizona.

En un video difundido en redes sociales, Guthrie suplicó a los presuntos secuestradores: “Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar junto a ella. Esta es la única forma en la que recuperaremos la paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos”, manifestó, acompañada por sus hermanos.

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada de su hogar en la zona de Catalina Foothills el pasado fin de semana. AP informó que las primeras investigaciones confirmaron la presencia de sangre en el porche, identificada como perteneciente a la víctima, lo que ha reforzado la hipótesis de un secuestro.

Foto entregada por la policía
Foto entregada por la policía del condado Pima en Arizona el 2 de febrero del 2026, que muestra un aviso de búsqueda de Nancy Guthrie. (Policía del Condado Pima via AP)

Según el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, la búsqueda cuenta con la colaboración del FBI, aunque hasta la fecha no se han identificado sospechosos ni se ha descartado línea alguna de investigación.

En días recientes, los familiares de Guthrie recibieron mensajes de los presuntos secuestradores. Una televisora local de Tucson confirmó a AP la recepción de un correo vinculado al caso, cuyo contenido no fue revelado. El FBI revisa la veracidad del mensaje, además de investigar otras cartas de rescate enviadas a medios, las cuales incluyen demandas monetarias y plazos; la primera fecha límite venció el jueves y existe otra establecida para el lunes.

La investigación enfrenta complicaciones técnicas. El sistema de videovigilancia de la casa de Nancy Guthrie, incluida la cámara del timbre, no grabó imágenes el día que desapareció debido a la falta de suscripción activa, aunque el software detectó movimientos minutos después de la desconexión. El sheriff Nanos expresó a AP su frustración con la tecnología, ya que esperaban obtener imágenes decisivas, pero no fue posible recuperar material útil.

El estado de salud de Nancy Guthrie incrementa la preocupación de su entorno. La víctima depende de un marcapasos y necesita medicación diaria para tratar problemas cardíacos e hipertensión. Las autoridades desconocen si ha podido disponer de sus fármacos tras la desaparición, lo que representa un riesgo añadido mientras pasan los días.

Las fuerzas de seguridad de
Las fuerzas de seguridad de Tucson, en Texas, siguen buscando pistas sobre el paradero de Nancy Guthrie (REUTERS/Rebecca Noble)

El caso ha sacudido a la comunidad local. La Catalina Foothills Association envió una carta a los residentes, agradeciendo la colaboración con las autoridades y la disposición para compartir imágenes de cámaras o permitir búsquedas en propiedades privadas.

A nivel nacional, el presidente Donald Trump declaró desde el Air Force One que la investigación marchaba “muy bien”, con pistas consideradas fuertes y la expectativa de posibles novedades en breve.

Las autoridades restringen el acceso a la zona de la desaparición, priorizando las pesquisas. Vecinos y familiares mantienen la esperanza y reiteran su disposición a dialogar con los secuestradores, exigiendo señales de vida de Nancy Guthrie.

A medida que avanza el tiempo sin respuesta, aumenta la incertidumbre sobre la situación médica de Nancy Guthrie por la posible falta de su medicación, lo que podría agravar su condición, advirtió el sheriff Nanos a AP.

Savannah GuthrieTucsonFBIDonald TrumpSecuestro ExtorsivoSeguridad Ciudadana

