Super Bowl: Bad Bunny cantará en español y desata un fenómeno cultural que impulsa el interés por el idioma

El cantante puertorriqueño encabezará el espectáculo del medio tiempo este domingo, marcando un hito con una actuación en un idioma que no es el inglés

Bad Bunny busca marcar historia
Bad Bunny busca marcar historia en el half-time show del Super Bowl 2026

El Super Bowl, uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, será escenario de un giro sin precedentes: Bad Bunny, ícono global de la música urbana, tomará el centro del espectáculo del medio tiempo y lo hará en español, desafiando tradiciones y amplificando el alcance de la cultura latina.

La expectativa no solo recae en la magnitud de su presentación, sino en el impacto social que comienza a gestarse, con miles de personas—dentro y fuera de Estados Unidos—abrazando el idioma y la identidad que el artista puertorriqueño representa.

Bad Bunny, cantante nacido en Puerto Rico cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, marcará un hito este domingo al encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl con una presentación íntegra en español.

El anuncio, recogido por The Guardian, ha desatado entusiasmo y debate tanto en redes sociales como entre el público, motivando a miles de personas, muchas de ellas no hispanohablantes, a aprender el idioma y adentrarse en la jerga puertorriqueña.

El cantante ha consolidado una carrera relevante en la música urbana internacional. Tras el reciente Grammy a Debí Tirar Más Fotos, primer álbum íntegramente en español en ganar el galardón a mejor álbum del año, su papel como referente cultural y portador de orgullo hispano se ha afianzado, según The Guardian.

Bad Bunny en los Grammy
Bad Bunny en los Grammy Awards 2026

Su actuación será la primera vez en la que el espectáculo del medio tiempo se presente completamente en español. Esta novedad histórica ha tenido repercusión inmediata: mientras una gran parte del público celebra este avance para la cultura latina, sectores conservadores han criticado la decisión, tildándola de “antiestadounidense”, indicó el medio británico.

Ante las reacciones, el propio artista defendió la importancia de expresarse en su idioma natal, y en los Grammy subrayó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraños. Somos humanos y también somos estadounidenses”.

La euforia va más allá del entorno musical. En plataformas digitales, surgió un fenómeno en el que usuarios hispanos y anglófonos intercambian explicaciones sobre expresiones caribeñas, comparten traducciones de letras y documentan su avance en el idioma.

De acuerdo con The Guardian, seguidores como Niklaus Miller, de 29 años, iniciaron el estudio intensivo de canciones tras la aparición de Bad Bunny en Saturday Night Live, motivados tanto por la admiración artística como por un sentimiento de protesta ante el clima político actual en Estados Unidos.

Bad Bunny se generaron muchas
Bad Bunny se generaron muchas expectativas en torno a su futura presentación

Especialistas como Vanessa Díaz, profesora de estudios latinos, ven el fenómeno como reflejo del crecimiento de la música latina y su capacidad de influencia.

En palabras recogidas por The Guardian, aunque la actuación de Bad Bunny no cambiará de raíz la percepción institucional sobre los latinos en Estados Unidos, su presencia fuerza a considerar la diversidad y la importancia del idioma: “El Super Bowl es un impulso adicional para una tendencia que ya estaba ocurriendo”.

En este movimiento destaca la dimensión humana. Seguidores como O’Neil Thomas, actor en Nueva York, consideran que la música de Bad Bunny se convierte en un motivo para aprender español y conectar con una cultura diferente.

Thomas ha relatado que la comunidad puertorriqueña le ha transmitido mensajes de apoyo y orgullo, otorgando significado personal a su esfuerzo.

Seguir letras rápidas, comprender términos y adaptarse al ritmo del dialecto puertorriqueño requiere compromiso y perseverancia. Además, abre nuevas vías de entendimiento cultural y diálogo social.

A medida que se acerca el espectáculo, quienes se animaron a aprender el idioma inspirados por Bad Bunny reconocen que entender cada verso se convierte en parte de la emoción y el desafío que representa esta celebración de la cultura hispana en el Super Bowl.

Para muchos, el proceso implica repetición y constancia; cada intento por descifrar la música ha dejado una huella personal que trasciende el simple disfrute sonoro y los acompaña en el aprendizaje diario.

