Estados Unidos

La congresista estadounidense Ilhan Omar fue rociada con una sustancia no identificada por un hombre durante una asamblea pública

El agresor fue reducido de inmediato por el personal de seguridad y escoltado fuera de la sala, mientras los asistentes aplaudían su expulsión. “Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas”, dijo la funcionaria demócrata al retomar la palabra

La congresista demócrata Ilhan Omar fue rociada con una sustancia no identificada por un hombre durante su primer cabildo del año en Minneapolis, un incidente que no interrumpió el evento luego de que la legisladora decidió continuar su discurso, según constataron periodistas en el lugar.

Omar acababa de iniciar su intervención en un centro comunitario del norte de la ciudad cuando un hombre, ubicado en la primera fila, la roció con un líquido desde una jeringa. El agresor fue reducido de inmediato por el personal de seguridad y escoltado fuera de la sala, mientras los asistentes aplaudían su expulsión.

Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas”, dijo Omar al retomar la palabra ante sus electores.

Un periodista de AFP presente en el cabildo indicó que el hombre fue sacado del recinto mientras Omar continuó su discurso. La congresista afirmó: “Nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos arrojen”.

El episodio ocurrió durante una asamblea pública en Minneapolis, ciudad donde dos ciudadanos estadounidenses murieron este mes en el marco de una ofensiva contra la inmigración que generó protestas y tensión social.

El ataque contra Omar motivó reacciones de condena de funcionarios electos de distintos partidos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó el hecho como “inaceptable”.

El agresor fue reducido de
El agresor fue reducido de inmediato por el personal de seguridad y escoltado fuera de la sala, mientras los asistentes aplaudían su expulsión (AP)

La violencia y la intimidación no tienen cabida en Minneapolis. Podemos discrepar sin poner en riesgo a la gente”, declaró Frey, y agregó que ese comportamiento “no será tolerado en nuestra ciudad”.

Desde el Partido Republicano, la congresista por Carolina del Sur Nancy Mace expresó su repudio al ataque. “Estoy profundamente perturbada”, señaló en un comunicado.

Por mucho que discrepe vehementemente de su retórica —y lo hago—, ningún funcionario electo debería sufrir agresiones físicas. Esto no es lo que somos”, afirmó Mace.

Momentos antes del ataque, Omar pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante su intervención ante los asistentes.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se puede reformar. No se puede rehabilitar. Debemos abolirlo definitivamente. Y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debe renunciar o enfrentar un juicio político”, dijo Omar desde el estrado.

“Aprendí desde muy joven que
“Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas”, dijo Omar al retomar la palabra ante sus electores (REUTERS)

En imágenes del incidente difundidas en redes sociales, personas sentadas detrás de la congresista le sugirieron que se revisara antes de continuar, pero ella rechazó la interrupción. “Por favor, no dejen que se lleven el espectáculo”, expresó.

Luego, Omar se refirió al agresor sin mencionarlo por su nombre. “Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: somos fuertes en Minnesota y nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos arrojen”, afirmó.

Al finalizar el evento, la congresista habló con periodistas y volvió a referirse al ataque. “He sobrevivido a la guerra. Y definitivamente sobreviviré a la intimidación y a todo lo que esta gente crea que pueda lanzarme, porque así soy”, declaró.

(Con información de AFP)

