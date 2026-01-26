Siete muertos y un herido grave tras el accidente de un avión privado en medio de la tormenta de nieve en Estados Unidos

Siete personas murieron y una resultó gravemente herida tras el accidente de un jet privado durante el despegue del Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine, el domingo por la noche, según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA). El avión, un Bombardier Challenger 600 que transportaba a ocho personas, se estrelló bajo circunstancias desconocidas alrededor de las 7:45 p.m. hora del este, quedó volcado y se incendió.

Esta imagen tomada de la televisora WABI muestra a los servicios de emergencia trabajando en el lugar donde se estrelló un avión Bombardier Challenger 600 en el aeropuerto Bangor de Maine (WABI via AP)

El siniestro ocurrió mientras una tormenta invernal de gran magnitud atraviesa el noreste de Estados Unidos. Al momento del accidente, la temperatura en Bangor era de aproximadamente -17 grados Celsius con nevada ligera y visibilidad reducida a menos de un kilómetro, condiciones que dificultaron las labores de los equipos de emergencia. El portavoz de la policía de Bangor, Jeremy Brock, declaró a medios locales que “las condiciones meteorológicas ciertamente son un desafío”.

El comunicado de la FAA sobre el accidente

El aeropuerto, ubicado aproximadamente a 320 kilómetros al norte de Boston y que conecta directamente con destinos como Orlando, Washington D.C. y Charlotte, permanecerá cerrado hasta al menos el mediodía del miércoles mientras prosigue la investigación.

El director del aeropuerto, Jose Saavedra, dijo durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana que se esperaba la llegada de investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) el lunes por la tarde o noche.

La FAA informó que un equipo de investigadores de la NTSB documentará las evidencias y examinará la aeronave antes de trasladarla a una instalación segura para su evaluación adicional. La investigación se centrará en el piloto, la aeronave y el entorno operativo. Las autoridades indicaron que se espera un informe preliminar dentro de 30 días, mientras que el informe final que determine la causa probable podría tardar entre 12 y 24 meses. La NTSB no determina la causa durante la fase inicial de la investigación.

Registros muestran que el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston, Texas, según reportó una estación hermana de NEWS CENTER Maine. Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni del herido grave.

El Bombardier Challenger 600, introducido en 1980, es un jet ejecutivo de fuselaje ancho con capacidad para entre nueve y once pasajeros. El modelo fue pionero por ofrecer una cabina en la que es posible caminar erguido y se mantiene entre las opciones más solicitadas del mercado de vuelos privados.

El accidente se suma a la crisis que ha generado la tormenta invernal en el noreste del país, que durante el fin de semana provocó la cancelación de más de 12.000 vuelos y el retraso de cerca de 20.000 trayectos comerciales. Grandes terminales como Filadelfia, Washington, Baltimore, Nueva York y Nueva Jersey han resultado gravemente afectadas, mientras que cientos de miles de hogares permanecen sin electricidad en el sureste del país.