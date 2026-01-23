TikTok aseguró su continuidad en EEUU: vendió la mayoría de sus operaciones a inversores no chinos y evitó la prohibición en el país (REUTERS)

ByteDance, la matriz china de TikTok, vendió el jueves la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a inversores no chinos, en una operación que transfiere el control a una nueva empresa conjunta y despeja el riesgo de una prohibición federal por supuestos problemas de seguridad nacional.

Según informó la compañía, los nuevos propietarios —entre ellos Oracle, Silver Lake, la firma emiratí MGX y entidades vinculadas a Michael Dell— controlarán más del 80% de la nueva entidad que gestiona los activos de TikTok en Estados Unidos, mientras que ByteDance conservará cerca del 19,9% del capital. La estructura societaria deja poco más del 30% en manos de filiales de inversores históricos de la firma china.

La transacción, negociada durante más de un año, pone fin a una disputa legal que se extendió durante seis años y que mantuvo a la plataforma en un prolongado limbo regulatorio. Desde 2019, TikTok afrontó intentos de bloqueo impulsados por legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en un contexto de creciente tensión tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. Durante ese período, la aplicación recibió amenazas de prohibición y atravesó un apagón temporal de 14 horas.

La empresa conjunta que adquiere los activos estadounidenses quedó formalmente establecida y anunció su equipo directivo un día antes del plazo fijado por el presidente Donald Trump para separar las operaciones del control chino. El grupo indicó que la nueva estructura operará con salvaguardas específicas.

“La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo medidas de seguridad definidas que protegen la seguridad nacional mediante protecciones de datos exhaustivas, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y garantías de software para los usuarios estadounidenses”, señaló en un comunicado difundido este jueves.

La conducción de la nueva entidad recaerá en Adam Presser, designado como director ejecutivo, y en Will Farrell, como director de Seguridad. Presser encabezó anteriormente los esfuerzos de TikTok para proteger los datos de usuarios estadounidenses, mientras que Farrell lideró las políticas de privacidad y seguridad. La empresa contará con un directorio integrado por el director ejecutivo de TikTok en Estados Unidos, Shou Chew; Kenneth Glueck, vicepresidente ejecutivo de la oficina del CEO de Oracle; y representantes de Susquehanna International Group, Silver Lake y MGX, entre otros.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el acuerdo y lo consideró clave para la continuidad de la aplicación en el país. “¡Estoy muy contento de haber ayudado a salvar TikTok!”, escribió Trump en su red Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario también expresó su reconocimiento a su par chino. “También me gustaría agradecerle al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo”, afirmó.

El conflicto por TikTok en Estados Unidos comenzó durante el primer mandato de Trump, cuando el entonces presidente prometió prohibir la aplicación. La presión se intensificó en 2024, cuando el entonces presidente Joe Biden promulgó una ley que exigía la escisión de la versión estadounidense de TikTok de su matriz china o, en caso contrario, su prohibición. En su segundo mandato, Trump postergó en varias ocasiones la aplicación de la norma mientras impulsaba un acuerdo para transferir el control a manos estadounidenses.

El acuerdo recibió la aprobación presidencial el otoño boreal pasado y estableció como fecha límite el 23 de enero para completar la operación, que TikTok firmó el mes anterior. La venta beneficia a más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, muchos de los cuales utilizan la plataforma como fuente de entretenimiento, información y sustento económico.

De acuerdo con un memorando interno enviado por Shou Chew, la nueva empresa conjunta asumirá el control de los datos de usuarios estadounidenses y de la mayoría de las operaciones locales. Oracle supervisará el almacenamiento de la información y la nueva entidad quedará a cargo de la moderación de contenidos para el público estadounidense. La firma global controlada por ByteDance continuará gestionando el comercio electrónico, la publicidad y el marketing vinculados a la plataforma.

La compañía también prevé reentrenar el algoritmo de TikTok a partir de datos de usuarios estadounidenses. El grupo sostuvo que la interoperabilidad con la plataforma global seguirá vigente. “La interoperabilidad permite a la empresa conjunta ofrecer a los usuarios estadounidenses una experiencia global de TikTok, garantizando que los creadores estadounidenses puedan darse a conocer y que las empresas puedan operar a escala mundial”, afirmó en su comunicado.

Persisten interrogantes sobre si el esquema satisface plenamente las preocupaciones de seguridad nacional que impulsaron la ley bipartidista de “venta o prohibición”. Funcionarios estadounidenses manifestaron en el pasado temores a una eventual manipulación del algoritmo por parte de ByteDance bajo presión del gobierno chino. La normativa prohíbe cualquier cooperación vinculada al funcionamiento del algoritmo de recomendación entre la matriz y la nueva propiedad estadounidense, aunque el acuerdo prevé que la empresa conjunta continúe licenciando el algoritmo antes de su revisión y reentrenamiento.

La aprobación de Beijing también generó incertidumbre hasta el cierre del acuerdo. TikTok se convirtió en un elemento de negociación dentro del vínculo comercial bilateral y una versión previa del pacto fracasó tras el anuncio de nuevos aranceles estadounidenses. El régimen chino todavía no se pronunció de manera directa sobre la estructura final de la operación.

(Con información de EFE)