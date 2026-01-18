Estados Unidos

Un hombre enfrentará cadena perpetua por matar a cinco de sus hijos, menores de seis meses

El acusado fue hallado culpable por un tribunal de California tras una investigación que se extendió durante décadas y se apoyó en pruebas de ADN que permitieron reconstruir una serie de crímenes cometidos entre 1992 y 2001

Guardar
El Tribunal del Condado de
El Tribunal del Condado de Yolo condenó a cadena perpetua a Paul Allen Perez, hallado culpable de asesinar a cinco hijos menores de seis meses entre 1992 y 2001 en California (Crédito:Oficina del Sheriff del Condado de Yolo)

Un hombre de 63 años enfrentará cadena perpetua tras ser hallado culpable de matar a cinco de sus hijos menores de seis meses en California, entre 1992 y 2001. El veredicto se anunció el martes 6 de enero en el Tribunal del Condado de Yolo. Los crímenes se cometieron en distintas localidades del centro y norte del estado. La resolución judicial llegó este año, después de una investigación que se extendió durante décadas.

El caso se reactivó cuando un pescador descubrió los restos de un bebé en una heladera metálica sumergida en las inmediaciones de Woodland, a unos 32 kilómetros al este de Sacramento. El uso de pruebas de ADN permitió identificar al menor y vincular a Paul Allen Perez como su padre biológico.

Desde entonces, los detectives lograron reconstruir la historia de otros cuatro bebés, todos asesinados antes de cumplir seis meses.

El proceso judicial culminó esta semana con la condena de Perez por múltiples cargos de asesinato y por agresión agravada a un menor de ocho años, con resultado de muerte. La fiscalía solicitó la máxima pena contemplada por la ley.

Fotografías de dos de las
Fotografías de dos de las tres víctimas infantiles. (Oficina del Sheriff del Condado de Yolo)

La investigación y el hallazgo de los restos

De acuerdo con información de la Oficina del Fiscal del Condado de Yolo y del Departamento del Sheriff, el caso comenzó a esclarecerse en 2019. Un avance en la tecnología de identificación genética permitió a los investigadores reabrir un expediente que permanecía sin resolver desde 2007, cuando un pescador localizó la heladera con el cuerpo de un lactante.

Según los informes oficiales, el menor, Nikko Lee Perez, tenía entre uno y tres meses de vida al momento de su muerte y presentaba lesiones por traumatismos. El cadáver estaba envuelto en plástico y una manta infantil. Junto al cuerpo, los forenses hallaron piezas metálicas y ladrillos, elementos utilizados para dificultar la recuperación de los restos.

A partir de la identificación de Nikko, las autoridades descubrieron la existencia de cuatro hermanos fallecidos en circunstancias similares. Todos nacieron en California y fueron identificados como Kato Allen Perez (1992), Mika Alena Perez (1995), Nikko Lee Perez (1997) y Kato Krow Perez (2001). La investigación reveló que ninguno de los niños alcanzó los seis meses de vida.

Las pruebas de ADN y
Las pruebas de ADN y la tecnología forense resultaron clave para identificar a las víctimas y reconstruir la serie de crímenes infantiles no resueltos desde hacía décadas en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial de violencia y las declaraciones de la fiscalía

Según la Oficina del Fiscal del Condado de Yolo, Paul Allen Perez acumuló antecedentes de violencia durante más de 40 años. Los fiscales Deanna Hays y David Robbins calificaron el caso como “una tragedia”, destacando que las agresiones se extendieron a mujeres, niños y animales. Los funcionarios lamentaron la falta de protección para las víctimas y señalaron que aún faltan por recuperar los cuerpos de tres de los cinco menores asesinados.

El fiscal del distrito, Jeff Reisig, sostuvo: “Estos crímenes implicaron maldad absoluta. El acusado debe morir en prisión”. La sentencia definitiva se dictará el 6 de abril. La fiscalía subrayó que, si bien Perez pasará el resto de su vida tras las rejas, el daño causado no podrá repararse.

El hallazgo de los restos
El hallazgo de los restos de un bebé en una heladera sumergida por un pescador en 2007 permitió reabrir y esclarecer el caso de los homicidios de cinco bebés en distintas localidades del estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recordaron que el condenado ya cumplía una pena en la Prisión Estatal de Kern Valley por otros delitos, incluyendo agresiones sexuales. El anuncio formal de los cargos tuvo lugar en 2020. En ese momento, el fiscal general de California, Xavier Becerra, declaró: “No hay lugar en nuestra sociedad para delitos tan atroces contra niños. En el Departamento de Justicia de California trabajamos para que ningún criminal eluda la justicia”.

El impacto del caso y el futuro judicial

El juicio, que atrajo la atención de medios nacionales como PEOPLE, puso de manifiesto graves fallas en los sistemas de protección infantil. La fiscalía insistió en la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y detección de la violencia en el ámbito familiar. Los funcionarios remarcaron que el caso permanecerá abierto hasta encontrar los cuerpos de las tres víctimas restantes.

Paul Allen Perez acumuló antecedentes
Paul Allen Perez acumuló antecedentes de violencia durante más de 40 años, afectando a mujeres, niños y animales, según informó la Oficina del Fiscal del Condado de Yolo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal determinó la condena de Paul Allen Perez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia formal se conocerá en abril, cuando el juez establezca las condiciones finales del cumplimiento. La comunidad local expresó conmoción y dolor, mientras que las autoridades aseguraron que mantendrán los esfuerzos para esclarecer totalmente los hechos.

El caso evidenció la importancia de la tecnología forense y la colaboración entre instituciones para resolver crímenes complejos. Las familias de las víctimas esperan que el fallo judicial marque un precedente en la lucha contra la violencia infantil en California.

La investigación permanece abierta para localizar los cuerpos de tres de los cinco menores asesinados. Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato relevante al caso.

Temas Relacionados

Paul Allen PerezCaliforniaSacramentoCrimenPruebas de ADNNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un juez estadounidense insta a buscar una salida para Any Lucía López Belloza tras su deportación equivocada

El magistrado Richard Stearns sugirió mecanismos como una visa de estudiante, mientras familiares de la joven permanecen en Texas temiendo nuevas acciones por parte de autoridades migratorias y el desenlace sigue pendiente

Un juez estadounidense insta a

Trump incluyó a Machado en su estrategia política para avanzar en la transición democrática de Venezuela

El almuerzo a puertas cerradas en la Casa Blanca sirvió para acortar distancias entre el presidente de los EEUU y la líder de la oposición venezolana, pero la administración republicana continuará con el control absoluto de la relación con Caracas

Trump incluyó a Machado en

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 17 de enero de 2026

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados de Powerball: todos los

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones terroristas en Siria y abatió a un jefe de Al Qaeda

Bilal Hasan al-Jasim tenía conexión con el extremista del Estado Islámico responsable de la emboscada del mes pasado que cobró la vida de dos soldados y un intérprete civil norteamericano

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones

EEUU exigió la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua y “poner fin al ciclo de represión del régimen”

El pedido de Washington tiene lugar luego de que varios nicaragüenses fuesen arrestados por haber celebrado la captura de Maduro en redes sociales

EEUU exigió la liberación de
DEPORTES
Con la presencia del último

Con la presencia del último campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, la Copa Argentina 2026 comenzará con dos partidos

Boca Juniors disputará su segundo amistoso del año frente a Olimpia de Paraguay: hora, TV y formaciones

El especial saludo de River Plate a Marcelo Gallardo en el día de su cumpleaños 50: “Toda una vida en casa”

El sentido homenaje de Francisco Cerúndulo a Guillermo Salatino tras avanzar de ronda en el Australian Open

Australian Open: los argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña ganaron en el debut

TELESHOW
Company, el fenómeno teatral que

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Francia solicitará activar la “bazuca”

Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

Nasry Asfura busca estrechar los vínculos entre Honduras e Israel para un futuro de “tranquilidad y paz” para ambos países

Los portugueses acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales marcadas por el avance de la extrema derecha

El régimen de Irán advirtió que los manifestantes detenidos sufrirán castigos “firmes y rápidos”

¿Viene un segundo asalto de EEUU-Israel contra Irán?