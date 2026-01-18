Un hombre enfrentará cadena perpetua por matar a cinco de sus hijos, menores de seis meses

El Tribunal del Condado de Yolo condenó a cadena perpetua a Paul Allen Perez, hallado culpable de asesinar a cinco hijos menores de seis meses entre 1992 y 2001 en California (Crédito:Oficina del Sheriff del Condado de Yolo)

Un hombre de 63 años enfrentará cadena perpetua tras ser hallado culpable de matar a cinco de sus hijos menores de seis meses en California, entre 1992 y 2001. El veredicto se anunció el martes 6 de enero en el Tribunal del Condado de Yolo. Los crímenes se cometieron en distintas localidades del centro y norte del estado. La resolución judicial llegó este año, después de una investigación que se extendió durante décadas.

El caso se reactivó cuando un pescador descubrió los restos de un bebé en una heladera metálica sumergida en las inmediaciones de Woodland, a unos 32 kilómetros al este de Sacramento. El uso de pruebas de ADN permitió identificar al menor y vincular a Paul Allen Perez como su padre biológico.

Desde entonces, los detectives lograron reconstruir la historia de otros cuatro bebés, todos asesinados antes de cumplir seis meses.

El proceso judicial culminó esta semana con la condena de Perez por múltiples cargos de asesinato y por agresión agravada a un menor de ocho años, con resultado de muerte. La fiscalía solicitó la máxima pena contemplada por la ley.

Fotografías de dos de las tres víctimas infantiles. (Oficina del Sheriff del Condado de Yolo)

La investigación y el hallazgo de los restos

De acuerdo con información de la Oficina del Fiscal del Condado de Yolo y del Departamento del Sheriff, el caso comenzó a esclarecerse en 2019. Un avance en la tecnología de identificación genética permitió a los investigadores reabrir un expediente que permanecía sin resolver desde 2007, cuando un pescador localizó la heladera con el cuerpo de un lactante.

Según los informes oficiales, el menor, Nikko Lee Perez, tenía entre uno y tres meses de vida al momento de su muerte y presentaba lesiones por traumatismos. El cadáver estaba envuelto en plástico y una manta infantil. Junto al cuerpo, los forenses hallaron piezas metálicas y ladrillos, elementos utilizados para dificultar la recuperación de los restos.

A partir de la identificación de Nikko, las autoridades descubrieron la existencia de cuatro hermanos fallecidos en circunstancias similares. Todos nacieron en California y fueron identificados como Kato Allen Perez (1992), Mika Alena Perez (1995), Nikko Lee Perez (1997) y Kato Krow Perez (2001). La investigación reveló que ninguno de los niños alcanzó los seis meses de vida.

Las pruebas de ADN y la tecnología forense resultaron clave para identificar a las víctimas y reconstruir la serie de crímenes infantiles no resueltos desde hacía décadas en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial de violencia y las declaraciones de la fiscalía

Según la Oficina del Fiscal del Condado de Yolo, Paul Allen Perez acumuló antecedentes de violencia durante más de 40 años. Los fiscales Deanna Hays y David Robbins calificaron el caso como “una tragedia”, destacando que las agresiones se extendieron a mujeres, niños y animales. Los funcionarios lamentaron la falta de protección para las víctimas y señalaron que aún faltan por recuperar los cuerpos de tres de los cinco menores asesinados.

El fiscal del distrito, Jeff Reisig, sostuvo: “Estos crímenes implicaron maldad absoluta. El acusado debe morir en prisión”. La sentencia definitiva se dictará el 6 de abril. La fiscalía subrayó que, si bien Perez pasará el resto de su vida tras las rejas, el daño causado no podrá repararse.

El hallazgo de los restos de un bebé en una heladera sumergida por un pescador en 2007 permitió reabrir y esclarecer el caso de los homicidios de cinco bebés en distintas localidades del estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recordaron que el condenado ya cumplía una pena en la Prisión Estatal de Kern Valley por otros delitos, incluyendo agresiones sexuales. El anuncio formal de los cargos tuvo lugar en 2020. En ese momento, el fiscal general de California, Xavier Becerra, declaró: “No hay lugar en nuestra sociedad para delitos tan atroces contra niños. En el Departamento de Justicia de California trabajamos para que ningún criminal eluda la justicia”.

El impacto del caso y el futuro judicial

El juicio, que atrajo la atención de medios nacionales como PEOPLE, puso de manifiesto graves fallas en los sistemas de protección infantil. La fiscalía insistió en la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y detección de la violencia en el ámbito familiar. Los funcionarios remarcaron que el caso permanecerá abierto hasta encontrar los cuerpos de las tres víctimas restantes.

Paul Allen Perez acumuló antecedentes de violencia durante más de 40 años, afectando a mujeres, niños y animales, según informó la Oficina del Fiscal del Condado de Yolo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal determinó la condena de Paul Allen Perez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia formal se conocerá en abril, cuando el juez establezca las condiciones finales del cumplimiento. La comunidad local expresó conmoción y dolor, mientras que las autoridades aseguraron que mantendrán los esfuerzos para esclarecer totalmente los hechos.

El caso evidenció la importancia de la tecnología forense y la colaboración entre instituciones para resolver crímenes complejos. Las familias de las víctimas esperan que el fallo judicial marque un precedente en la lucha contra la violencia infantil en California.

La investigación permanece abierta para localizar los cuerpos de tres de los cinco menores asesinados. Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato relevante al caso.