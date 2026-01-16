Spotify sube el precio de sus planes en Estados Unidos desde febrero

Spotify anuncia una subida de precios en todos sus planes Premium en Estados Unidos a partir de febrero de 2026, afectando millones de usuarios activos. (REUTERS/Brendan McDermid/ARCHIVO)

La empresa de streaming musical Spotify comunicó un incremento en el costo de sus suscripciones Premium para Estados Unidos, vigente desde febrero de 2026, lo que impactará directamente en millones de usuarios de la plataforma. El ajuste abarca los planes Individual, Duo, Familiar y Estudiantes, y se notificó a los suscriptores a través de canales oficiales. Este movimiento, anunciado en el portal de prensa de la empresa, responde a la estrategia de mantener el desarrollo del servicio y la compensación a los creadores de contenido.

Según la información publicada en el Newsroom oficial de Spotify, los nuevos precios afectan a todos los clientes de Estados Unidos, quienes recibirán detalles personalizados vía correo electrónico. La compañía precisó que la actualización de tarifas se justifica en la necesidad de sostener la inversión en funcionalidades y derechos musicales, y remarcó que los usuarios tendrán la opción de cancelar el servicio antes de la fecha de renovación si así lo desean.

Spotify ya había modificado los precios de sus planes Premium en 2023 y 2024, tras más de una década sin variaciones desde el lanzamiento del servicio en el país. El contexto global, el aumento en los costos de licencias y la competencia en el sector han llevado a la empresa a revisar periódicamente su estructura de tarifas, según expone la propia compañía en sus canales institucionales.

¿Cuánto cuestan los nuevos planes de Spotify Premium en Estados Unidos?

De acuerdo con la información oficial, los precios mensuales de Spotify Premium en Estados Unidos desde febrero de 2026 serán los siguientes:

Plan Individual: 12,99 dólares (antes 11,99 dólares)

Plan Duo: 18,99 dólares (antes 16,99 dólares)

Plan Familiar: 21,99 dólares (antes 19,99 dólares)

Plan Estudiantes: 6,99 dólares (antes 5,99 dólares)

La compañía indicó en su comunicado de prensa que los usuarios recibirán una notificación con los detalles específicos del ajuste y la fecha en que se aplicará en su próximo ciclo de facturación. Los nuevos suscriptores ya acceden a los valores actualizados al contratar el servicio a través del sitio web oficial de Spotify.

Los planes Individual, Duo, Familiar y Estudiantes experimentan aumentos mensuales de entre uno y dos dólares, según el comunicado oficial de Spotify. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes afecta el aumento de Spotify Premium y desde cuándo rige?

El ajuste de tarifas informado por Spotify impacta a todos los abonados de planes Premium en Estados Unidos, así como a los de Estonia y Letonia. El cambio comenzará a regir a partir de los ciclos de facturación de febrero de 2026, según especifica la nota institucional de la empresa.

De acuerdo con la política comunicada por Spotify, los usuarios del servicio gratuito, que acceden a la plataforma con anuncios y funciones limitadas, no experimentarán cambios en sus condiciones. El incremento se limita exclusivamente a los planes pagos, que representan la principal fuente de ingresos de la empresa.

¿Por qué aumenta Spotify los precios de sus planes en Estados Unidos?

Spotify fundamentó el aumento en la necesidad de “actualizar periódicamente el precio de los servicios para reflejar el valor entregado a los usuarios y asegurar la inversión continua en la plataforma y en los artistas”. Según el comunicado oficial, la empresa sostiene que el ajuste permite mantener la innovación tecnológica y la calidad de la experiencia para los suscriptores de pago.

La compañía aclaró que la decisión se enmarca en una estrategia global de sostenibilidad financiera ante la evolución de los costos de licencias musicales y el desarrollo de nuevas funciones, factores que han impulsado ajustes similares en el sector.

Spotify justifica la actualización de tarifas en la necesidad de sostener la inversión en derechos musicales y desarrollo de funciones innovadoras en la plataforma. (Europa Press)

¿Qué características se mantienen en Spotify Premium tras el aumento?

A pesar del incremento en las tarifas, Spotify confirmó que los planes Premium conservarán todas sus funcionalidades centrales. Los suscriptores seguirán disponiendo de acceso sin límites a la biblioteca musical, descargas para reproducción offline y experiencia libre de anuncios. Esta información fue reiterada en la sección de soporte de la plataforma, donde se detallan las características de cada plan.

El servicio gratuito, con anuncios y limitaciones en la elección de canciones, permanecerá sin cambios para los usuarios que prefieran esa modalidad, de acuerdo con la información publicada por Spotify.

¿Cómo notifica Spotify a los usuarios sobre el cambio de precios?

Spotify informó en su Newsroom que enviará un correo electrónico a cada suscriptor Premium de Estados Unidos, Estonia y Letonia, informando sobre el ajuste en la tarifa, la fecha a partir de la cual se aplicará y las opciones disponibles para gestionar la suscripción. El mensaje incluirá enlaces a la página de gestión de cuenta y a las preguntas frecuentes, donde se explica cómo cancelar o cambiar de plan en caso de que el usuario no desee mantener el servicio bajo las nuevas condiciones.

La empresa remarcó en su comunicado que “la transparencia en la comunicación de estos cambios es una prioridad”, y que cada cliente podrá tomar decisiones informadas sobre la continuidad de su suscripción.

El ajuste de precios de Spotify Premium impacta únicamente a los suscriptores de pago en Estados Unidos, Estonia y Letonia; los usuarios gratuitos mantienen su modalidad sin cambios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes hay sobre otros aumentos de precio en Spotify?

Según la información institucional de Spotify, la empresa actualizó sus precios en julio de 2023 por primera vez desde la llegada del servicio a Estados Unidos en 2011. Posteriormente, en junio de 2024, se realizó un nuevo ajuste que llevó la tarifa individual de 10,99 a 11,99 dólares. El incremento anunciado en enero de 2026 marca la tercera revisión en tres años, en un contexto de creciente competencia entre plataformas y mayores exigencias de pago a la industria discográfica.

Estos cambios han sido comunicados en cada ocasión a través de los canales oficiales de la compañía, siguiendo la política de transparencia establecida por Spotify.

¿Qué reacción institucional ha habido al anuncio?

Spotify sostuvo en su comunicado institucional que “las actualizaciones de precios permiten continuar invirtiendo en la experiencia de los usuarios y en la innovación de funciones, así como en el apoyo a los creadores musicales”. No se registraron, al momento, declaraciones de organismos reguladores ni de asociaciones de consumidores respecto a este anuncio, según la información consultada en los recursos oficiales de la plataforma.

La empresa reiteró su compromiso de mantener informados a los clientes y de publicar cualquier novedad relevante sobre cambios en tarifas o condiciones de servicio en su Newsroom oficial y en la sección de soporte del sitio web.

Spotify argumenta que la actualización en el precio permite reforzar la experiencia de usuario y el apoyo a los artistas dentro de un contexto de fuerte competencia y aumento de licencias. (Reuters)

¿Qué pueden hacer los usuarios ante el aumento de Spotify Premium?

Los suscriptores de Spotify Premium tienen la opción de cancelar, modificar o cambiar de plan antes de la fecha de facturación en la que entre en vigor el nuevo precio. La empresa detalla el procedimiento en su página de soporte y en los correos electrónicos enviados a los clientes afectados.

La plataforma recordó que la cancelación puede realizarse en cualquier momento, y que los usuarios que opten por no continuar con el servicio pago podrán seguir accediendo al plan gratuito, con las restricciones habituales.

¿Cómo impacta el aumento de precios en el sector del streaming musical?

El ajuste anunciado por Spotify se suma a los incrementos realizados por otras plataformas de streaming en Estados Unidos en los últimos años, en respuesta a la presión por el aumento de los costos de derechos musicales y la demanda de nuevas funciones. La tendencia es observada por distintos analistas y ha sido mencionada en comunicados previos de la propia empresa, que sostiene que la actualización periódica de tarifas es una práctica habitual en la industria.

Según los datos publicados en el Newsroom oficial de Spotify, la compañía cuenta con más de 713 millones de usuarios activos mensuales en el mundo, de los cuales más de 220 millones están suscritos a planes Premium. Esta base de usuarios posiciona a la empresa como uno de los principales actores globales en el segmento de música digital.

¿Dónde consultar información oficial sobre los nuevos precios de Spotify Premium?

Toda la información sobre los planes, tarifas y condiciones está disponible en la página oficial de Spotify Premium. La empresa recomienda a los usuarios revisar estos canales para acceder a los detalles más actualizados sobre el servicio.

El cambio de tarifas marca una nueva etapa en la política de precios de Spotify, que continuará comunicando directamente a sus usuarios cualquier modificación relevante a través de sus medios oficiales y correo electrónico.