Se recomienda a miles de personas evitar estar al aire libre por niveles peligrosos de contaminación en ciudades de EEUU

Miles de personas en comunidades de California y Oregón recibieron la madrugada del 15 de enero la recomendación de permanecer en interiores debido a altos niveles de contaminación atmosférica por partículas finas (PM2.5), según el monitoreo oficial de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). El aviso afecta principalmente a residentes de La Pine y Lakeview en Oregón, y Fresno en California, donde las mediciones oficiales superaron los umbrales considerados perjudiciales para la salud.

El portal de datos en tiempo real AirNow, gestionado por la EPA, confirmó que la calidad del aire en esas zonas alcanzó la categoría “no saludable” durante la madrugada. Los índices de contaminación en La Pine (184), Lakeview (153) y Fresno (152) rebasaron ampliamente el umbral de 150, punto a partir del cual las autoridades federales emiten advertencias para la población general y, en especial, para grupos sensibles. Esta información fue reportada por Newsweek y verificada con los datos publicados por la autoridad ambiental estadounidense.

El fenómeno de altos niveles de partículas PM2.5 suele asociarse a episodios de incendios, emisiones industriales o condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes. El monitoreo constante de la EPA y la comunicación de alertas a través de plataformas como AirNow forman parte de las estrategias para minimizar el impacto en la salud pública, según informan las autoridades ambientales.

¿Qué significa la advertencia de la EPA y a quiénes afecta?

La EPA clasifica la calidad del aire mediante el Índice de Calidad del Aire (AQI), que asigna valores del 0 al 500 según la concentración de contaminantes. Un valor superior a 150 corresponde a la categoría “no saludable”, lo que implica riesgos para toda la población. La agencia federal recomienda a las personas en áreas afectadas evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre y utilizar filtros de aire en interiores para reducir la exposición, según detalla la propia EPA en sus guías oficiales.

La recomendación tiene un énfasis especial en personas consideradas de alto riesgo, como niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares y quienes padecen afecciones crónicas. “Incluso las personas sanas pueden experimentar síntomas temporales si se exponen a niveles elevados de partículas”, advierte la EPA en su sitio institucional.

¿Qué es el PM2.5 y por qué es peligroso para la salud humana?

Las partículas PM2.5 son fragmentos sólidos o gotas líquidas suspendidas en el aire, con un diámetro igual o menor a 2,5 micrómetros. Estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. Según la EPA, la exposición a altos niveles de PM2.5 puede causar o agravar enfermedades respiratorias y cardíacas, provocar síntomas como tos, irritación ocular y dificultad para respirar, y contribuir al aumento de hospitalizaciones y mortalidad prematura.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI), la exposición crónica a PM2.5 se asocia a un incremento en el riesgo de enfermedades pulmonares obstructivas y episodios cardiovasculares. La EPA señala que los efectos pueden variar según la concentración, la duración de la exposición y la susceptibilidad individual de cada persona.

¿Qué ciudades reportaron los mayores niveles de contaminación?

Según los datos de AirNow y la información publicada por Newsweek, las ciudades con los índices más altos de contaminación por PM2.5 al 15 de enero fueron:

La Pine, Oregón: AQI 184

Lakeview, Oregón: AQI 153

Fresno, California: AQI 152

Bakersfield, California: AQI 147

Visalia, California: AQI 133

Willits, California: AQI 130

Estos valores corresponden a la categoría “no saludable”, lo que justifica la emisión de advertencias específicas en esas localidades. El monitoreo de la EPA es actualizado de forma continua y puede consultarse en la página de AirNow.

¿De dónde provienen las partículas PM2.5 y qué factores las agravan?

Las partículas PM2.5 tienen diversas fuentes. Entre las más habituales se encuentran:

Emisiones de vehículos y maquinaria pesada

Incendios forestales y quema de residuos agrícolas

Actividades industriales y generación de energía

Polvo derivado de construcciones y caminos sin pavimentar

La EPA señala que, aunque no siempre es posible identificar una única causa, la combinación de fuentes naturales y humanas puede generar episodios de contaminación elevados, sobre todo en condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de contaminantes.

¿Qué acciones recomienda la EPA para proteger la salud durante episodios de mala calidad del aire?

El organismo recomienda varias medidas para reducir la exposición:

Evitar actividades físicas al aire libre cuando el AQI supera los límites saludables

Mantener puertas y ventanas cerradas

Usar filtros de aire en interiores

No encender velas, estufas de leña ni realizar fogatas

Consultar regularmente el AirNow Map para seguir las actualizaciones oficiales

Además, la EPA y los departamentos de salud estatales sugieren que personas con síntomas como tos persistente, dolor de pecho o dificultad respiratoria busquen atención médica si los síntomas se agravan.

¿Cómo se comparan estos episodios con la situación de años anteriores?

La costa oeste de Estados Unidos ha experimentado episodios recurrentes de mala calidad del aire asociados a incendios forestales y olas de calor. De acuerdo con reportes de Newsweek y registros históricos de la EPA, los niveles actuales de PM2.5 en localidades como Fresno y La Pine se comparan con eventos registrados en temporadas de incendios de años recientes, cuando los índices de contaminación superaron los 200 puntos en el AQI.

El monitoreo continuo y la emisión de alertas forman parte de las estrategias oficiales para mitigar el impacto sanitario y ambiental, según la información institucional consultada.

¿Qué puede esperar la población de las zonas afectadas en los próximos días?

La EPA continuará emitiendo recomendaciones y actualizaciones a través de sus plataformas oficiales en función de la evolución de los niveles de PM2.5. Las condiciones pueden variar con cambios meteorológicos, por lo que los residentes deben mantenerse informados mediante fuentes institucionales y adaptar sus actividades según las indicaciones de las autoridades.

La presencia de altos niveles de partículas finas en el aire obliga a tomar medidas preventivas para proteger la salud, particularmente entre los sectores más vulnerables de la población.