Dos adolescentes murieron sepultados tras colapsar un túnel de arena en un parque de Florida

Los adolescentes George Watts y Derrick Hubbard, de 14 años, murieron tras el colapso de un túnel de arena en un parque de Inverness, Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado domingo 11 de enero, dos adolescentes perdieron la vida tras quedar sepultados en un túnel de arena que cavaban en un parque de la ciudad de Inverness, Florida. El hecho involucró a dos menores de 14 años, identificados como George Watts y Derrick Hubbard, cuyas familias confirmaron que mantenían una estrecha amistad. El incidente, catalogado como accidental, generó la intervención inmediata de los servicios de emergencia y ha puesto en alerta a la comunidad local por la naturaleza del suceso.

Según información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus y reproducida por medios estadounidenses como ABC News, ambos jóvenes se encontraban en Sportsman Park cuando la estructura de arena cedió, atrapándolos a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros. El reporte oficial detalla que la emergencia fue reportada poco antes de la 1 de la tarde, cuando uno de los familiares detectó la ubicación de los adolescentes a través de la señal del teléfono móvil de uno de ellos.

De acuerdo con Fox News, la tragedia se produjo mientras los adolescentes excavaban un túnel en lo que se conoce localmente como “sugar sand” o arena fina característica de la región, una sustancia que tiende a desmoronarse con facilidad. Los familiares explicaron, a través de una recaudación en línea, que ambos jóvenes se encontraban dentro de la cavidad cuando esta colapsó, impidiéndoles salir. El caso ha sido calificado por las autoridades como un accidente, sin indicios de intervención de terceros.

¿Cómo se desarrollaron los hechos según las autoridades?

La Oficina del Sheriff del Condado de Citrus (CCSO) informó que la llamada de emergencia se recibió a las 12:44 p.m. El comunicado oficial, citado por ABC News, señala: “El informante reportó que dos chicos de 14 años estaban desaparecidos en el parque y que existía un gran agujero; se sospechaba que los menores estaban atrapados en su interior”.

El despliegue de los servicios de emergencia incluyó a agentes de la CCSO, bomberos y personal médico. Los rescatistas lograron localizar y extraer a los adolescentes alrededor de la 1:15 p.m., según los reportes institucionales. Ambos recibieron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar y fueron trasladados en ambulancia al HCA Florida Citrus Hospital.

ABC News señala que Derrick Hubbard fue declarado muerto el mismo domingo, mientras que George Watts falleció en el hospital el martes siguiente. La información fue confirmada por las oficinas de los médicos forenses de los distritos 8 y 5 de Florida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Citrus y servicios de emergencia desplegaron un operativo de rescate que localizó a los jóvenes en 30 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se sabe sobre los adolescentes y el entorno escolar?

Los dos jóvenes eran alumnos de la Inverness Middle School, que emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa tras conocerse el fallecimiento de los estudiantes. Según la declaración institucional difundida por Fox News, “esta situación ha afectado profundamente a muchos dentro de nuestra escuela y del distrito. Se han dispuesto consejeros, trabajadores sociales y psicólogos escolares en el campus durante la semana para apoyar a los estudiantes y al personal”.

La familia de George Watts, a través de una publicación en una plataforma de recaudación de fondos, describió la relación entre los adolescentes y el impacto del accidente: “En un trágico accidente, perdimos a nuestro hijo mayor, George Watts, y a su mejor amigo, Derrick Hubbard. Estos dos chicos compartían un vínculo que iba más allá de la amistad, eran inseparables, llenos de vida, curiosidad y sueños para el futuro”, según recogió ABC News.

¿Qué tipo de terreno y condiciones influyeron en el accidente?

De acuerdo con la información divulgada por Fox News, los adolescentes excavaban en un terreno compuesto por “sugar sand”, término local que refiere a una arena suelta y muy fina, presente en diversas áreas de Florida. Este tipo de suelo es conocido por su inestabilidad, lo que aumenta el riesgo de colapsos cuando se excava a cierta profundidad.

Las autoridades del condado indicaron que los adolescentes utilizaron herramientas manuales para cavar un túnel de entre 1,2 y 1,5 metros de profundidad. El informe oficial menciona que el rescate tomó cerca de treinta minutos, debido a la cantidad de arena desplazada y a la urgencia de las maniobras.

En contextos recientes, la región ha reportado incidentes relacionados con colapsos de suelos y aparición de socavones, especialmente tras el paso de fenómenos meteorológicos como el huracán Milton. Fox News citó a la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough advirtiendo sobre la formación de socavones en áreas residenciales cercanas, aunque en este caso no existe vinculación directa con el siniestro de Sportsman Park.

Las autoridades locales descartaron intervención de terceros y calificaron el hecho como un accidente, sin investigaciones adicionales previstas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué respuestas y medidas tomaron las autoridades y la comunidad?

Tanto la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus como la Inverness Middle School difundieron mensajes de condolencia y apoyo institucional a las familias afectadas. “Nuestros pensamientos están con ambas familias mientras afrontan la pérdida de sus hijos. Esperamos que la comunidad respete su privacidad y se una para recordar y celebrar a ambos chicos”, expresó la CCSO en un comunicado reproducido por ABC News.

La escuela pública local también agradeció el respaldo de la comunidad y destacó la importancia de los recursos de apoyo psicológico habilitados tras el incidente. Las autoridades no han anunciado la apertura de investigaciones adicionales y mantienen la calificación del hecho como accidente.

¿Qué impacto tiene este suceso en la comunidad y qué precauciones resaltan los expertos?

El accidente ha generado preocupación entre los residentes de Inverness y otras ciudades de Florida, donde el juego en áreas arenosas forma parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes. Las autoridades, citadas por Fox News, reiteraron la necesidad de extremar precauciones al excavar en suelos inestables y recordaron la importancia de la supervisión adulta en actividades recreativas al aire libre.

La combinación de factores como la naturaleza del suelo y la profundidad del túnel aumentó el riesgo de un colapso repentino, de acuerdo con los expertos consultados por los medios estadounidenses. El caso ha puesto en relieve la necesidad de campañas informativas sobre los peligros asociados a la excavación de túneles en zonas de arena fina.

El desenlace de este incidente ha llevado a la comunidad educativa y a los organismos de emergencia a fortalecer los canales de comunicación y prevención en torno a este tipo de actividades, sin que hasta el momento se hayan reportado cambios en la normativa local o restricciones específicas en parques públicos.