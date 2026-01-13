Estados Unidos

Las esculturas de hielo transforman parques del Bronx y Queens

La reciente aparición de figuras de hielo confeccionadas por creadores locales generó una nueva dinámica para las comunidades, promoviendo la interacción social y atrayendo a numerosos visitantes durante la temporada fría en la ciudad

Guardar
Un artista trabaja una escultura
Un artista trabaja una escultura de hielo iluminada durante una jornada nocturna en un parque del Bronx, donde el arte efímero se integra al paisaje invernal y convoca a vecinos y visitantes pese a las bajas temperaturas.

Durante los meses más fríos, las esculturas de hielo creadas por artistas locales han convertido parques del Bronx y Queens en singulares destinos invernales, atrayendo a familias, visitantes y generando nuevos rituales urbanos allí donde el invierno suele reducir la actividad al aire libre. Estas obras efímeras no solo revitalizan los espacios públicos durante la temporada baja, sino que reconfiguran la identidad cultural de los barrios, afianzando el orgullo comunitario y potenciando la vida social, como detalla el reporte de NY1.

Las instalaciones, pensadas para recorridos visuales y puntos de fotografía, se destacan por su carácter gratuito y accesible, permitiendo que un amplio público disfrute del arte sin restricciones económicas ni geográficas. El fenómeno se vio amplificado por su difusión en redes sociales, donde la viralidad de las imágenes motivó la afluencia de familias y generó experiencias intergeneracionales en torno al parque. Como consecuencia, comercios y cafés cercanos percibieron un impacto económico positivo, según señala NY1.

Una fuente parcialmente congelada se
Una fuente parcialmente congelada se transforma en una instalación natural durante el invierno en Queens, combinando arquitectura, hielo y luces nocturnas en uno de los espacios públicos más transitados del distrito.

El atractivo singular de estas esculturas reside en la fugacidad propia del hielo: la experiencia se transforma permanentemente con el clima, y cada visita resulta irrepetible. Un artista participante resumió el espíritu de la propuesta en NY1: “Trabajar con hielo es aceptar que la obra va a desaparecer”. Esta actitud hacia lo transitorio invita a los visitantes a vivir intensamente el momento y resignifica el sentido de las instalaciones artísticas al aire libre en invierno.

Las esculturas presentan riqueza temática, desde formas urbanas y naturales hasta abstracciones, y fueron concebidas para interacción visual directa con el público. La programación priorizó horarios diurnos y actividades para toda la familia, facilitando el acceso y reforzando la dimensión comunitaria. Rosa, vecina de Queens, contó a NY1: “Mis hijos nunca habían visto esculturas de hielo en el parque”. Miguel, del Bronx, coincidió: “Es un plan distinto y gratuito para el invierno”.

Una escultura de nieve de
Una escultura de nieve de gran escala, creada de manera colaborativa, se impone en un parque de Queens y refleja cómo el invierno impulsa formas espontáneas de creatividad ciudadana en los espacios verdes de Nueva York.

Esta iniciativa también descentraliza la oferta cultural de la ciudad al instalar eventos de alcance masivo fuera de Manhattan, recuperando el valor de los barrios en el escenario artístico neoyorquino. Inspiradas en experiencias similares de ciudades como Montreal y Chicago, las esculturas de hielo de Nueva York consolidan una tendencia que podría convertirse en política cultural estacional.

El arte efímero, como demuestra esta propuesta, democratiza el acceso a la creación y fortalece el tejido social del Bronx y Queens, donde la reactivación de la vida en los parques y el protagonismo de los artistas locales marcan una nueva pauta para el invierno urbano.

Temas Relacionados

Esculturas de hieloBronxQueensNY1RosaMiguelNueva YorkMontrealArte efímeroIdentidad cultural

Últimas Noticias

El incremento de la influenza obliga a hospitales de Nueva York a reforzar guardias y ampliar atención

Las instalaciones médicas de la ciudad intensifican su respuesta ante el aumento de contagios durante el invierno, mientras sectores vulnerables y personal sanitario enfrentan una presión significativa debido a la concurrencia de varios virus respiratorios

El incremento de la influenza

El metro de Nueva York incorpora calefacción en estaciones para combatir el frío extremo

El plan piloto busca priorizar la protección de adultos mayores, personas con movilidad reducida y trabajadores esenciales frente a las bajas temperaturas del invierno neoyorquino

El metro de Nueva York

La New York Public Library amplía horarios y refuerza programación en invierno

El aumento de usuarios durante la temporada fría ha llevado a la institución a incrementar el tiempo de apertura en sucursales seleccionadas y a potenciar actividades gratuitas dirigidas a personas de distintas edades

La New York Public Library

Estados Unidos eleva la advertencia de viaje a un país turístico por aumento de delitos violentos

La clasificación fue ajustada al Nivel 2 dentro del sistema oficial de alertas, que recomienda extremar medidas de seguridad personal

Estados Unidos eleva la advertencia

Trump exhortó a los iraníes a continuar las protestas: “Tomen el control de sus instituciones”

El presidente estadounidense prometió que la ayuda de Washington “está en camino”. Dijo además que canceló todas las reuniones con funcionarios persas y advirtió que los responsables de la represión “pagarán un gran precio”

Trump exhortó a los iraníes
DEPORTES
Valentín Carboni explicó por qué

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

La escandalosa sospecha sobre la tenista egipcia que jugó un torneo sin saber las reglas

Román Burruchaga y Lourdes Carlé ganaron en el debut y ya son cinco los argentinos en la segunda ronda de la qualy del Australian Open

TELESHOW
Tamara Bella se sinceró sobre

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Dante Ortega desnudó los prejuicios sobre él y sus hermanas: “Si hubiéramos sido heterosexuales, no sería tema”

Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

La justicia francesa inicia el

La justicia francesa inicia el juicio de apelación contra Marine Le Pen por financiación ilícita

El Salvador será sede del Grand Prix de ciclismo: rutas, fechas y cierres viales

La zona gris: cuando la tecnología se convierte en arma de control autoritario

Presos de Milán hacen instrumentos con la madera de barcos de migrantes y sorprenden al mundo con su arte

Mel Brooks celebra 99 años de genialidad: así es el documental que rinde homenaje a su irreverente humor