Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Donald Trump brindó una entrevista a The New York Times en el Salón Oval de la Casa Blanca (Doug Mills/The New York Times)

La presidencia de Donald Trump volvió al centro del debate internacional tras conceder una entrevista exclusiva a The New York Times, en la que afirmó que solo su moralidad y su mente limitarían su uso del poder estadounidense. Durante casi dos horas en la Casa Blanca, el mandatario abordó el reciente operativo para capturar a Maduro en Venezuela, planteó la posibilidad de anexar Groenlandia y descartó cualquier restricción impuesta por leyes internacionales o tratados.

Sentado en el Despacho Oval, con una maqueta de un bombardero B-2 a su lado, el presidente norteamericano delineó una visión de liderazgo global sustentada en la supremacía nacional, la fuerza militar y la voluntad personal. “No necesito el derecho internacional”, declaró. Aunque aclaró: “No busco hacerle daño a la gente”.

“Mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme”, aseveró a The New York Times.

Sobre China y una posible ofensiva contra Taiwán, Trump afirmó estar convencido de que Pekín no avanzaría mientras él continúe en la presidencia. Considera que tal riesgo podría aumentar únicamente tras un cambio de mando en la Casa Blanca.

Venezuela: intervención, petróleo y un control prolongado

El diálogo con el medio neoyorquino giró en torno al operativo militar en Venezuela, misión que el presidente calificó de exitosa. Trump manifestó que su administración planea ejercer un control indefinido sobre el país sudamericano y sus vastas reservas de petróleo tras la caída del dictador Maduro. “La reconstruiremos de una manera muy rentable”, afirmó, y anunció que Estados Unidos tomará petróleo venezolano para bajar los precios y financiar la recuperación de la nación.

The New York Times reportó que el presidente evitó precisar un plazo para esta intervención, aunque sugirió que podría extenderse durante años. El Senado, por su parte, votó para debatir una resolución que limitaría el poder de Trump para emplear la fuerza militar en Venezuela. El senador Rand Paul señaló que las declaraciones del presidente influyeron en la decisión legislativa.

Trump destacó la exitosa misión para capturar a Maduro en Venezuela (REUTERS/Eduardo Munoz)

Funcionarios estadounidenses detallaron a The New York Times que el plan para Venezuela contempla tres fases: control de la venta de petróleo, apoyo a un gobierno interino y eventual transición política. Marco Rubio, secretario de Estado, expuso el plan ante el Congreso. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela.

Durante la entrevista, Trump rehusó responder si desplegaría tropas estadounidenses en caso de que el régimen venezolano obstaculizara el acceso al petróleo o mantuviera personal ruso y chino en el país. “No quisiera decirles eso”, respondió.

Trump describió con detalle la operación militar que resultó en la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas. El presidente siguió de cerca el entrenamiento de las fuerzas que participaron en la incursión, que empleó una réplica del complejo presidencial en instalaciones militares de Kentucky.

El mandatario comparó el éxito de la operación con fracasos históricos, como la fallida misión de rescate en Irán durante la presidencia de Jimmy Carter y la caótica retirada de Afganistán bajo la administración de Joe Biden. Según datos citados por The New York Times, la incursión habría causado la muerte de aproximadamente 70 personas, entre venezolanos y cubanos.

Trump aseguró que EEUU controla las decisiones en Venezuela tras la captura de Maduro (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En tanto, el control estadounidense sobre la industria petrolera venezolana ya habría comenzado, con el anuncio de la obtención de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado. No obstante, Trump reconoció que la reactivación del sector llevará años.

El presidente evitó comprometerse sobre cuándo se convocarán elecciones en Venezuela ni por qué reconoció a Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro, como nueva dirigente interina en lugar de apoyar a María Corina Machado, líder opositora y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Al cierre de la conversación, Trump expresó su deseo de visitar Venezuela “cuando sea seguro”. El mandatario subrayó que “nos están tratando con gran respeto”, en referencia a las actuales autoridades interinas del país sudamericano.

Groenlandia: ambición de propiedad más allá de tratados

Otro eje de la conversación con The New York Times fue la intención de Trump de obtener la “propiedad” de Groenlandia, territorio autónomo bajo control de Dinamarca y aliado de la OTAN. El mandatario consideró insuficiente el derecho estadounidense a operar bases militares en la isla y enfatizó el valor psicológico de la propiedad total. “La propiedad es muy importante porque es lo que se necesita para tener éxito”, sostuvo.

Trump se volvió a referir a una posible anexión de Groenlandia

El presidente evitó responder con claridad si consideraba prioritario lograr el control de Groenlandia o preservar la alianza atlántica, aunque sugirió que “quizás sea una elección”.

La postura generó inquietud en Europa, mientras que en Estados Unidos, funcionarios y expertos señalaron que la propuesta representa una ruptura con las normas del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania y la relación con Rusia

En cuanto a la guerra en Ucrania, Trump manifestó su disposición a comprometer la participación estadounidense en la defensa de ese país, aunque expresó confianza en que Rusia no intentaría una nueva invasión mientras él ocupe la presidencia. “Estoy convencido de que no volverían a invadir, o yo no aceptaría”, afirmó.

Trump brindó una extensa entrevista a The New York Times (Doug Mills/The New York Times)

El presidente estadounidense reiteró su percepción de que Vladimir Putin, líder ruso, busca un acuerdo de paz. “Creo que él quiere llegar a un acuerdo”, sostuvo Trump en la entrevista, pese a la persistencia de combates y la falta de avances en las negociaciones tras casi un año.

No obstante, Trump evitó comprometerse con un plazo para la resolución del conflicto ucraniano. “No tengo un cronograma”, reconoció.

Colombia y la llamada con Gustavo Petro

Durante la entrevista, Trump atendió una llamada de aproximadamente una hora con Gustavo Petro, presidente de Colombia. El mandatario colombiano expresó preocupación por la posibilidad de un ataque estadounidense similar al ejecutado en Venezuela. El contenido de la conversación se mantuvo reservado, aunque el presidente permitió la presencia de los periodistas bajo la condición de confidencialidad.

En medio de la entrevista, Trump mantuvo una conversación telefónica con Petro (EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega)

Finalizada la llamada, Trump publicó en redes sociales que Petro lo contactó “para explicar la situación de las drogas”, invitándolo a visitar Washington. Según The New York Times, la conversación alivió la amenaza de una acción militar inmediata y consolidó el mensaje de que la operación en Venezuela había servido como advertencia para otros gobiernos de la región.

Tiroteo de ICE en Minnesota

La entrevista abordó también el caso de una mujer de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis. Trump defendió la actuación del agente, asegurando que la víctima intentó atropellarlo. “Ella se comportó horriblemente. Y luego lo atropelló. No intentó atropellarlo. Lo atropelló”, afirmó el presidente.

El caso reavivó el debate sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas por parte de las autoridades migratorias.