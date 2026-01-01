Estados Unidos

Trump aclaró detalles sobre sus exámenes médicos y rechazó rumores sobre su salud: “Tengo muy buenos genes”

En una entrevista, Donald Trump respondió a las preocupaciones sobre su estado físico, atribuyendo su vitalidad a factores genéticos y a su rutina diaria dentro de la Casa Blanca

Guardar
Trump negó rumores sobre quedarse
Trump negó rumores sobre quedarse dormido en reuniones, atribuyó su vitalidad a la genética y minimizó supuestas dificultades de audición. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió sus políticas de energía y salud en una entrevista con The Wall Street Journal, donde también abordó las recientes especulaciones sobre su estado físico tras someterse en octubre a exámenes médicos cuya naturaleza no fue revelada entonces por la Casa Blanca. Trump, de 79 años, aclaró que se trató de una tomografía computarizada, no de una resonancia magnética como había mencionado inicialmente, y lamentó haberse realizado estos estudios por el revuelo que generaron.

En la conversación publicada el jueves, Trump explicó que desconocía en ese momento qué parte de su cuerpo había sido escaneada y expresó su pesar por haber accedido a estudios de imagenología avanzada durante su visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, ya que eso alimentó dudas públicas sobre su salud. “En retrospectiva, es una pena que lo haya hecho porque les dio algo de munición”, declaró Trump a The Wall Street Journal. “Habría sido mucho mejor si no lo hubieran hecho, porque el hecho de que lo hice decía: ‘Oh, caramba, ¿hay algo mal?’ Bueno, no hay nada mal”.

De acuerdo con un memorando emitido en diciembre por el médico presidencial, Sean Barbabella, la Casa Blanca informó que los exámenes se realizaron como parte de una evaluación preventiva recomendada para hombres de la edad del mandatario. Barbabella detalló en un comunicado difundido el jueves que el examen se programó aprovechando la presencia de Trump en Walter Reed para encuentros con personal y soldados, y que ya se le había practicado un examen físico anual en abril. El médico recomendó la realización de una tomografía computarizada o una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares, y afirmó que los resultados fueron “perfectamente normales y no revelaron absolutamente ninguna anomalía”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló el jueves que tanto los médicos del presidente como la institución “siempre han sostenido que el presidente se sometió a un proceso de imagenología avanzada”. Añadió que “el propio presidente ha revelado detalles adicionales sobre las imágenes” porque “no tiene nada que ocultar”.

Trump, quien se convirtió el año pasado en el presidente de mayor edad al asumir el cargo, ha mostrado sensibilidad ante los cuestionamientos sobre su salud, en especial tras haber criticado en reiteradas ocasiones la capacidad física y mental de su predecesor, Joe Biden. Biden, que cumplió 82 años durante su último año de presidencia, enfrentó un intenso escrutinio público sobre su edad y agudeza mental, tanto al final de su mandato como en su intento fallido de reelección.

Donald Trump se convirtió en
Donald Trump se convirtió en el presidente de mayor edad al asumir el cargo y es objeto de escrutinio sobre su condición física y mental. (Foto AP/Alex Brandon)

Este año, Trump también ha sido objeto de interrogantes sobre su condición física, después de que se le observara con moretones en la parte posterior de su mano derecha, visibles pese al maquillaje, así como una pronunciada hinchazón en los tobillos. A mediados de 2025, la Casa Blanca informó que se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, una dolencia frecuente en adultos mayores causada por el mal retorno de sangre al corazón desde las piernas. Durante la entrevista, Trump relató que intentó usar calcetines de compresión para tratar la hinchazón, pero los abandonó por incomodidad.

Leavitt atribuyó los moretones a “frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina”, un fármaco que, según Barbabella, el presidente consume diariamente en dosis de 325 miligramos para reducir el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Trump reconoció que toma más aspirina que la recomendada por sus médicos y que mantiene ese hábito desde hace 25 años, alegando ser “un poco supersticioso”. “Dicen que la aspirina es buena para adelgazar la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón”, declaró Trump a The Wall Street Journal. “Quiero sangre agradable y delgada fluyendo por mi corazón. ¿Tiene sentido?”.

Donald Trump aclaró que su
Donald Trump aclaró que su reciente estudio médico fue una tomografía computarizada y no una resonancia magnética, disipando cuestionamientos sobre su salud. REUTERS/Evelyn Hockstein

El mandatario rechazó las versiones que lo muestran dormido en reuniones de la Casa Blanca, asegurando en la entrevista que solo cierra los ojos para descansar o parpadear. “Simplemente cierro los ojos. Es muy relajante para mí”, comentó. “A veces me toman una foto parpadeando, parpadeando, y me atrapan en el parpadeo”.

Trump aseguró que nunca ha dormido mucho durante la noche, hábito que ya había mencionado en su primer mandato, y que inicia su jornada temprano en la residencia presidencial antes de trasladarse a la Oficina Oval hacia las 10 de la mañana, con actividades que se extienden hasta las 7 u 8 de la noche. También restó importancia a las preguntas sobre su audición, indicando que solo tiene dificultades para escuchar cuando hay muchas personas hablando, y atribuyó su energía a sus genes. “Los genes son muy importantes”, afirmó. “Y tengo muy buenos genes”.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

donald trumpestados unidos

Últimas Noticias

Estados Unidos postergó la aplicación de aranceles elevados a muebles de Vietnam y China

La administración de Donald Trump decidió aplazar por doce meses la subida de aranceles del 30% y 50% a muebles tapizados y gabinetes, originalmente prevista para esta semana, para continuar negociaciones con países exportadores clave

Estados Unidos postergó la aplicación

Cinco muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra dos narcolanchas

Washington ha destruido casi 40 supuestas narcolanchas y causado cerca de 110 muertes desde septiembre de 2025

Cinco muertos en un nuevo

Zohran Mamdani asumió la alcaldía de Nueva York en una histórica estación de metro: “Un privilegio de toda una vida”

La toma de posesión fue oficiada por una funcionaria del estado y se celebrará un acto público este jueves, con la intervención de figuras de la política nacional y la asistencia de miles de personas

Zohran Mamdani asumió la alcaldía

Ante el bloqueo de Estados Unidos, la dictadura chavista busca alternativas para no frenar la producción de petróleo

La empresa estatal enfrenta una crisis operativa sin precedentes tras la medida anunciada por Donald Trump que limita la entrada y salida de buques y amenaza la continuidad de sus operaciones en Venezuela

Ante el bloqueo de Estados

Al menos tres muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra un convoy de lanchas narco

Desde septiembre, las autoridades estadounidenses aseguran haber realizado al menos 30 ataques, con un saldo de 110 personas fallecidas

Al menos tres muertos en
DEPORTES
Las 5 predicciones de la

Las 5 predicciones de la F1 para la temporada 2026: el posible campeón y el piloto de Alpine que ganará una carrera

Golpe en el mercado de pases: Racing está cerca de fichar a una de las joyas de la selección argentina

La impactante confesión de una figura del tenis que pensó en retirarse: “Apenas podía mantenerme de pie”

Las vacaciones solidarias de una figura del Real Madrid en Sierra Leona: “Viajes como estos me dan más energía”

Lewis Hamilton reveló los secretos de su estricto entrenamiento y el cuidado físico a los 40 años para competir en la Fórmula 1

TELESHOW
Guillermo Andino inauguró el 2026

Guillermo Andino inauguró el 2026 en familia desde Punta del Este: tejo, relax y la tranquilidad de la playa

El talento culinario oculto de Joe Keery, el actor de Stranger Things, que emocionó a los fans argentinos

Andrea Bursten con misterioso acompañante en José Ignacio: relax y complicidad bajo el sol

El Chino Leunis impactó con un drástico cambio de look y un mensaje de agradecimiento

La particular coincidencia de la China Suárez con Antonela Roccuzzo que desató un revuelo en las redes

INFOBAE AMÉRICA

Por primera vez miden un

Por primera vez miden un planeta errante que desafía lo que se sabía sobre mundos solitarios

Impactante testimonio de dos jóvenes que sobrevivieron al incendio en Suiza: “No había salidas de emergencia”

La historia ocultista del más misterioso e increíble templo neolítico subterráneo de Europa

Investigadores revelaron cómo llegaron los cerdos domésticos a Oceanía desde Asia hace 4 mil años

El oro se disparó 65% en 2025 y cerró así su mejor desempeño en 46 años