Estados Unidos refuerza su presencia militar en Puerto Rico mientras intensifica la presión sobre el régimen de Maduro

Aeronaves C-130J y vehículos blindados arribaron el domingo a Aguadilla, sumándose al masivo despliegue estadounidense en el Caribe que incluye más de 15.000 soldados y un portaaviones

Más aviones militares estadounidenses aterrizan en Puerto Rico mientras aumentan las tensiones en Venezuela

Nuevos aviones militares estadounidenses arribaron el domingo a Puerto Rico en medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, evidenciando el continuo refuerzo de la presencia militar de Washington en el Caribe.

Aeronaves de transporte C-130J Super Hercules fueron observadas rodando y despegando desde el Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Puerto Rico. Vehículos terrestres militares estadounidenses, incluyendo Humvees y vehículos MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected, por sus siglas en inglés), también fueron vistos en las inmediaciones ese mismo día. Además, se observaron en la plataforma aeronaves CV-22B Osprey estacionadas junto a los aviones de transporte.

Las imágenes del domingo mostraron múltiples C-130J estacionados en la pista, personal militar operando maquinaria pesada, incluyendo una excavadora con accesorio de montacargas, y varios vehículos blindados MRAP junto a Humvees. La actividad en Aguadilla representa una continuación del intenso despliegue militar registrado en días previos.

Esta llegada se suma a las operaciones realizadas el lunes 22 de diciembre en la antigua estación naval de Roosevelt Roads en Ceiba, donde cazas F-35 y F-18, aviones de transporte C-130 Hércules y helicópteros Black Hawk y Huey ejecutaron maniobras de despegue, aterrizaje y descenso de tropas mediante rapel. Esas operaciones marcaron el retorno de actividad militar de gran escala a una instalación que había permanecido sin operaciones de esa magnitud durante años.

Aviones militares estadounidenses realizaron prácticas de despegue y aterrizaje en Puerto Rico en medio de las tensiones en Venezuela

Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar masiva en el Caribe en las últimas semanas, que incluye un portaaviones, aviones de combate y otros buques de guerra. Según informes recientes, el despliegue comprende más de 15.000 soldados, 11 buques de guerra adicionales y más de una docena de aviones F-35.

El presidente Donald Trump ha acusado a Venezuela de inundar Estados Unidos con drogas, y su administración ha estado bombardeando durante meses embarcaciones originadas en Sudamérica que, según alega, transportaban estupefacientes. Muchas naciones han condenado estos ataques como ejecuciones extrajudiciales. Trump también ha amenazado frecuentemente con comenzar a bombardear infraestructura de drogas en tierra y declaró que ya hubo un ataque contra una “gran instalación”.

A principios de este mes, Trump ordenó un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que ingresan o salen de Venezuela. Un funcionario de la Casa Blanca declaró a la agencia Reuters esta semana que Washington ordenó a las fuerzas militares concentrarse “casi exclusivamente” en hacer cumplir una “cuarentena” al petróleo venezolano durante al menos los próximos dos meses, señalando que la administración prioriza la presión económica sobre Caracas por encima de una acción militar directa.

En lo que va de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó dos petroleros en el mar Caribe, ambos cargados con crudo venezolano. El 10 de diciembre, Estados Unidos confiscó el petrolero Skipper y su cargamento. Días después, se informó la incautación de otro buque.

“Los esfuerzos hasta ahora pusieron una presión tremenda sobre Maduro, y la creencia es que, para fines de enero, Venezuela enfrentará una calamidad económica si no acepta hacer concesiones significativas a Estados Unidos”, afirmó el funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

El régimen venezolano ha calificado estas acciones como un “robo y secuestro” de buques privados y ha denunciado una escalada de presión militar y económica por parte de Washington.

El martes, Estados Unidos comunicó a las Naciones Unidas que impondrá y hará cumplir sanciones “en la máxima medida” con el objetivo de privar al dictador venezolano de recursos financieros.

