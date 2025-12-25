EEUU concentra sus operaciones en el Caribe en el bloqueo del petróleo venezolano para cortar el financiamiento a Maduro (REUTERS)

La Casa Blanca habría ordenó a las fuerzas militares de Estados Unidos concentrarse casi exclusivamente en hacer cumplir una “cuarentena” al petróleo venezolano durante al menos los próximos dos meses, según declaró a la agencia REUTERS un funcionario estadounidense, en una señal de que Washington prioriza la presión económica sobre Caracas por encima de una acción militar directa.

“Si bien aún existen opciones militares, el objetivo es utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca”, afirmó el funcionario el miércoles a la agencia REUTERS, bajo condición de anonimato. La directiva implica un redireccionamiento operativo del despliegue militar estadounidense para reforzar la interdicción marítima vinculada a las exportaciones de crudo de Venezuela.

Aunque el presidente Donald Trump evitó detallar públicamente sus objetivos concretos respecto de Venezuela, en privado presionó al dictador Nicolás Maduro para que abandone el poder. El lunes, Trump declaró que sería “inteligente” que Maduro deje el gobierno.

En ese marco, el funcionario estadounidense sostuvo: “Los esfuerzos hasta ahora pusieron una presión tremenda sobre Maduro, y la creencia es que, para fines de enero, Venezuela enfrentará una calamidad económica si no acepta hacer concesiones significativas a Estados Unidos”.

La administración Trump también acusó a Venezuela de inundar Estados Unidos con drogas. Desde hace meses, fuerzas estadounidenses bombardearon embarcaciones originadas en Sudamérica que, según Washington, transportaban estupefacientes.

En lo que va del mes, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó dos petroleros en el mar Caribe, ambos cargados con crudo venezolano. Las declaraciones del funcionario de la Casa Blanca se conocieron después de que REUTERS informara que la Guardia Costera aguardaba refuerzos adicionales para llevar adelante un tercer decomiso, intentado por primera vez el domingo, contra un buque vacío sancionado identificado como Bella-1.

El funcionario de la Casa Blanca no precisó qué implica en términos operativos que las fuerzas armadas se concentren “casi exclusivamente” en la interdicción del petróleo venezolano. El despliegue militar estadounidense se extiende a nivel global y la mayoría de sus misiones y capacidades no se vinculan con operaciones marítimas de este tipo.

Aun así, el Pentágono acumuló una presencia significativa en el Caribe, con más de 15.000 soldados, un portaaviones, 11 buques de guerra adicionales y más de una docena de aviones F-35. Si bien algunos de estos activos pueden respaldar la aplicación de sanciones, otros, como los cazas, presentan limitaciones para tareas de interdicción naval.

Un helicóptero CH-53E Super Stallion del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos rueda por la pista tras aterrizar junto a los aviones de combate F-35B del Cuerpo de Marines y F-35A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estacionados en la plataforma de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico (REUTERS)

El martes, Estados Unidos comunicó a las Naciones Unidas que impondrá y hará cumplir sanciones “en la máxima medida” con el objetivo de privar a Maduro de recursos financieros.

A comienzos de este mes, Trump ordenó un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. Sin embargo, el funcionario de la Casa Blanca evitó ese término y utilizó la palabra “cuarentena”, un concepto que remite al lenguaje empleado durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962, cuando la administración del presidente John F. Kennedy buscó evitar una escalada militar directa con la Unión Soviética.

En 2002, el entonces secretario de Defensa Robert McNamara recordó ese episodio histórico al señalar: “La llamamos cuarentena porque bloqueo es una palabra de guerra”. La elección del término por parte de la Casa Blanca actual aparece alineada con esa lógica, en un contexto de presión económica intensificada y con un despliegue militar que respalda la aplicación de sanciones sin anunciar formalmente un acto bélico.

(Con información de REUTERS)