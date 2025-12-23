Estados Unidos

El pueblo de pan de jengibre más grande del mundo regresa a Nueva York: así es GingerBread Lane, la exposición que transforma la Navidad

Familias y visitantes encuentran en la muestra de Manhattan una experiencia única llena de detalles urbanos, aromas dulces y homenajes a la diversidad cultural que convierten cada recorrido en un festejo compartido

GingerBread Lane regresa a Nueva
GingerBread Lane regresa a Nueva York en 2025 como el pueblo de pan de jengibre más grande del mundo y una atracción clave de la Navidad - (EFE/ Ángel Colmenares)

El pueblo de pan de jengibre más grande del mundo, conocido como GingerBread Lane, regresó a Nueva York para las Navidades de 2025, consolidándose como una de las exposiciones más emblemáticas de la temporada.

La muestra, que ocupa 25 metros cuadrados en el edificio Starrett-Lehigh del barrio de Chelsea, en Manhattan, reúne 700 casitas y locales elaborados a mano, todos inspirados en los íconos urbanos y la diversidad cultural de la ciudad. La entrada es gratuita y la exposición se convirtió en un punto de encuentro para familias, niños y visitantes de todas partes.

GingerBread Lane destaca tanto por su tamaño como por la minuciosidad de sus detalles. Entre las construcciones de galleta de jengibre se reconocen elementos representativos como un taxi amarillo, un tramo de la Quinta Avenida, los almacenes Macy’s y las icónicas bocas de metro.

La exposición gratuita ocupa 25
La exposición gratuita ocupa 25 metros cuadrados en el edificio Starrett-Lehigh, con 700 casas y locales de pan de jengibre hechos a mano en Chelsea - (EFE/ Ángel Colmenares)

La edición de este año rinde homenaje a la multiculturalidad de Nueva York, incorporando un restaurante halal en honor a la comunidad musulmana, así como una tienda de bolas de matzá y un dreidel, símbolos de la tradición judía. Estos guiños refuerzan el carácter inclusivo de la exposición y su vínculo con la vida cotidiana de la ciudad.

Detrás de esta monumental obra se encuentra Jon Lovitch, chef y creador de GingerBread Lane, quien ostenta el récord Guinness desde 2013 por haber construido el pueblo de pan de jengibre más grande del mundo.

Lovitch relató a EFE que lleva 32 años dedicándose a esta labor y que desde 2016 se volcó por completo en la creación de estos pueblos dulces tras dejar su puesto como chef ejecutivo en hoteles de Nueva York. “He estado haciendo pueblos de pan de jengibre durante 32 años y este es el décimo año que lo hago como mi trabajo a tiempo completo”, explicó el creador, quien subrayó que su principal motivación es “hacer feliz a la gente”.

GingerBread Lane incorpora íconos urbanos
GingerBread Lane incorpora íconos urbanos como taxis amarillos, la Quinta Avenida y las bocas del metro para reflejar la identidad de Nueva York - (EFE/ Ángel Colmenares)

El proceso de elaboración de GingerBread Lane ocupa a Lovitch durante todo el año. El chef almacena las casas y locales en el sótano de su apartamento en Queens, donde cuenta con un taller dedicado exclusivamente a la fabricación de estas piezas.

La mayor parte del trabajo se concentra en los meses de noviembre y diciembre, cuando la producción se intensifica y las jornadas se extienden para tener todo listo a tiempo para la exposición. Incluso antes de que finalice la muestra de 2025, Lovitch ya habrá comenzado a trabajar en la edición del año siguiente.

La exposición de GingerBread Lane no se limita a Nueva York. Lovitch señaló a EFE que una de las partes más complejas de su labor es seleccionar las ciudades donde se exhibirán sus creaciones, dada la alta demanda.

La edición 2025 rinde homenaje
La edición 2025 rinde homenaje a la multiculturalidad con un restaurante halal, una tienda de bolas de matzá y un dreidel entre sus construcciones - (EFE/ Ángel Colmenares)

En 2025, además de la Gran Manzana, el pueblo de pan de jengibre podrá visitarse en Boston, Chicago, Washington D. C. y Houston, consolidando así su alcance nacional y su reconocimiento en distintas regiones de Estados Unidos.

Para quienes deseen visitar la exposición en Nueva York, GingerBread Lane se encuentra en el recibidor del edificio Starrett-Lehigh, en Chelsea. Aunque el público no puede tocar las piezas, la muestra invita a los asistentes a disfrutar de la atmósfera navideña y a dejarse envolver por el aroma a jengibre y azúcar que impregna el ambiente. La entrada es libre y la experiencia está pensada para el disfrute de grandes y pequeños, quienes encuentran en este pueblo de galleta un reflejo festivo y multicultural de la ciudad.

La llegada de los visitantes, con su entusiasmo y asombro, aporta el verdadero sentido a la exposición, transformando cada jornada en una celebración compartida en esta época donde el espíritu festivo ronda en cada rincón.

