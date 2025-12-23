Así fue el accidente en el que murió Vince Zampella: el creador de “Call of Duty” estrelló su Ferrari roja

Así fue el accidente en el que murió el creador de 'Call of Duty' Vince Zampella

La tarde del domingo quedó marcada por la tragedia en una autopista del valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles. El mundo de los videojuegos perdió a uno de sus referentes cuando Vince Zampella, creador de la franquicia ‘Call of Duty’, murió a los 55 años en un accidente automovilístico que fue registrado en video por varios testigos.

Las imágenes, estremecedoras, muestran el instante en que el Ferrari que conducía Zampella emerge del túnel a una velocidad considerable. Apenas recorre unos metros antes de que la máquina pierda el control al iniciar la primera curva. El impacto contra la barrera que bordea la carretera es seco, brutal, definitivo. El estruendo detiene a quienes estaban cerca: al menos cinco personas aparecen en el video, a pocos metros del lugar del accidente. Uno de ellos, en plano principal, se lleva las manos a la cabeza, paralizado por el espanto ante la violencia del choque.

El silencio se quiebra al instante con gritos y carreras. Los presentes corren hacia el automóvil, que comienza a arder casi de inmediato. Las voces se superponen en inglés y español, componiendo un coro frenético de desesperación y coraje. “Vamos a jalarlo, vamos a jalarlo”, grita uno de los presentes, mientras todos rodean el vehículo en llamas y buscan la forma de salvar al conductor. “Rápido, rápido, rápido”, urge otro, mientras el fuego gana terreno y la tensión se dispara.

El accidente, registrado en video, muestra el impacto del Ferrari de Zampella contra una barrera de rocas en el sur de California

El rescate, captado en los últimos segundos del video, es un acto de arrojo. Los testigos logran sacar a Zampella entre los restos del vehículo. Lo arrastran lejos del auto, que ya está envuelto por las llamas. La escena es caótica y cruda: humo, olor a combustible, el crepitar del fuego y la ansiedad palpable de quienes intentan lo imposible.

La confirmación llegó poco después. Según la Patrulla de Carreteras de California, el Ferrari se salió de la vía, chocó contra una barrera de concreto y terminó destrozado tras el impacto. Las causas del siniestro se mantienen bajo investigación, reportó NBC News.

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, creador de 'Call of Duty', falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en California

Medios estadounidenses, incluyendo NBC News y TMZ, identificaron de inmediato a la víctima como Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria global del videojuego. Las autoridades aún no han detallado públicamente el proceso de identificación, pero la noticia se propagó rápidamente en la comunidad.

Un portavoz de Electronic Arts expresó a TMZ el sentir de la industria: “Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra”. Su legado, recalcaron, es “profundo y trascendental”.

Zampella fue el arquitecto de una de las franquicias más influyentes de la historia reciente. Como fundador de Infinity Ward, lideró la creación de los primeros ‘Call of Duty’, lanzados en 2003, cuya huella sigue viva en millones de consolas y computadoras, y en el recuerdo de generaciones de jugadores. El accidente que acabó con su vida deja un vacío imposible de llenar y un legado que trasciende cualquier pantalla.