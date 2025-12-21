Estados Unidos

El premio mayor del Powerball alcanzó los USD 1.600 millones tras quedar vacante el último sorteo en EEUU

A pesar de que nadie acertó los seis números, ocho jugadores se llevaron un millón de dólares cada uno y cientos más obtuvieron premios menores

El premio mayor del Powerball
El premio mayor del Powerball alcanzó los USD 1.600 millones tras quedar vacante el último sorteo (AP Foto/Mike Stewart, archivo)

El premio mayor del Powerball volvió a crecer y alcanzó un estimado de 1.600 millones de dólares luego de que el sorteo de este sábado no arrojara ningún boleto con los seis números ganadores.

La cifra convierte al actual pozo en el cuarto más alto en la historia de Powerball y en el quinto mayor entre todos los premios de loterías estadounidenses.

Los números extraídos en el último sorteo fueron 4, 5, 28, 52 y 69, con la Powerball roja 20. Ningún boleto coincidió con la combinación completa, lo que permitió que el premio siguiera acumulándose.

Según informó la organización del juego, el valor en efectivo del pozo —la opción que elige la mayoría de los ganadores— se estima ahora en 735,3 millones de dólares, una cifra considerablemente menor que el monto anunciado.

Aunque no hubo ganador del premio principal, el sorteo sí dejó múltiples boletos premiados en distintas categorías. Ocho tickets acertaron cinco de los seis números, lo que les otorgó premios de un millón de dólares cada uno. Estos boletos fueron vendidos en varios estados, entre ellos California, Florida, Iowa, Massachusetts, Michigan, New Hampshire y Ohio.

A pesar de que nadie
A pesar de que nadie acertó los seis números, ocho jugadores se llevaron un millón de dólares cada uno y cientos más obtuvieron premios menores (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)

En el caso de California, el monto puede variar debido a la normativa estatal, que ajusta los premios según la recaudación.

En total, 112 boletos ganaron 50.000 dólares y 22 tickets alcanzaron premios de 150.000 dólares, de acuerdo con los datos oficiales del juego.

El próximo sorteo será el número 46 consecutivo sin un ganador del jackpot, lo que marca la racha más prolongada en la historia del Powerball. La última vez que alguien acertó los seis números fue el 6 de septiembre, cuando un premio de 1.787 millones de dólares fue repartido entre boletos vendidos en Missouri y Texas. Desde entonces, la combinación de probabilidades extremadamente bajas y ventas sostenidas ha impulsado el crecimiento del pozo.

Powerball les brinda a los jugadores la oportunidad de soñar en grande como nunca antes en esta temporada”, afirmó Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, en un comunicado difundido tras el último sorteo.

Una persona compra boletos para
Una persona compra boletos para el sorteo del Powerball en Nueva York, en medio de la expectativa por un pozo millonario que sigue creciendo tras varios sorteos sin ganador (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

Para ganar el premio mayor, un boleto debe coincidir exactamente con los cinco números blancos extraídos y con la Powerball roja. Las probabilidades de lograrlo son de 1 en 292,2 millones, según la propia organización del juego. Pese a esas cifras, los jackpots han crecido de manera constante debido a cambios en el formato, que redujeron la probabilidad de ganar pero aumentaron el tamaño de los premios acumulados.

El ganador del pozo principal, si aparece uno, deberá elegir entre dos opciones: cobrar el monto total anunciado a través de una anualidad o recibir el valor en efectivo en un solo pago. La anualidad contempla un desembolso inicial seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año, una estructura diseñada para distribuir el premio a largo plazo.

El Powerball se juega desde 1992 y se ha consolidado como una de las loterías más grandes del mundo. Los boletos cuestan dos dólares y se venden en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados.

El récord absoluto sigue en manos de un boleto vendido en California en 2022, que obtuvo un premio de 2.040 millones de dólares, el mayor en la historia de las loterías. Mientras tanto, el actual pozo mantiene la atención internacional puesta en el próximo sorteo, que podría sumar otro capítulo a la lista de premios históricos.

