Retiran más de 270.000 vehículos por una falla que podría provocar desplazamientos involuntarios al estacionar

Ford retira 273.000 vehículos en Estados Unidos por un defecto en el sistema de estacionamiento eléctrico que puede causar desplazamientos involuntarios. (AP foto/David Zalubowski)

Ford Motor Company anunció el 19 de diciembre de 2025 el retiro de aproximadamente 273.000 vehículos en Estados Unidos debido a un defecto detectado en el sistema de estacionamiento eléctrico, que podría provocar desplazamientos involuntarios. De acuerdo con datos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la medida involucra modelos fabricados entre 2022 y 2026, tras identificar riesgos vinculados a la activación errónea del modo “parqueo”.

Según la NHTSA, “el módulo de estacionamiento puede no asegurar la transmisión en la posición de estacionamiento”, lo que podría permitir que el vehículo se mueva cuando está detenido. Las autoridades informaron que Ford notificará a los propietarios afectados a partir del 2 de febrero de 2026, ofreciendo una actualización de software sin costo. El número asignado por la compañía para esta campaña es 25C69, según la información publicada en fuentes gubernamentales oficiales.

Durante el año 2025, Ford encabezó otras iniciativas de retiro de vehículos por problemas en componentes electrónicos, situándose entre los fabricantes con mayor volumen de vehículos eléctricos sujetos a campañas preventivas, conforme a la base de datos pública de la NHTSA.

¿Qué modelos de Ford deben ser llevados a verificar el sistema de estacionamiento?

La campaña de Ford abarca los siguientes modelos comercializados en Estados Unidos, según la NHTSA:

Ford F-150 Lightning eléctrico (años modelo 2022 a 2026)

Ford Mustang Mach-E (años modelo 2024 a 2026)

Ford Maverick híbrido (años modelo 2025 y 2026)

Todos estos vehículos equipan un módulo de estacionamiento integrado cuya falla electrónica puede impedir la fijación del cambio en “parqueo”, lo que expone al automóvil al riesgo de desplazamiento sin intencionalidad del conductor. La NHTSA pone a disposición el listado completo de los números de identificación vehicular (VIN) afectados en el sitio www.nhtsa.gov/recalls.

La campaña de retiro de Ford afecta a modelos F-150 Lightning, Mustang Mach-E y Maverick híbrido fabricados entre 2022 y 2026. (EFE)

¿Por qué Ford tomó la decisión de retirar estos vehículos en diciembre de 2025?

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras precisó en su aviso oficial que se documentó una incongruencia entre el funcionamiento del módulo de estacionamiento y el sistema de transmisión. Al colocar la palanca en posición de “parqueo”, el módulo puede no engancharse correctamente, facilitando el movimiento indeseado del vehículo.

Según la agencia, este defecto “aumenta la probabilidad de incidentes viales, especialmente cuando se estaciona en superficies inclinadas”. La actualización de software desarrollada por Ford resuelve la comunicación electrónica entre los sistemas involucrados, lo que permite detectar de manera inmediata si el engranaje se activa de forma segura.

¿Cómo pueden los dueños consultar si su auto está afectado por la campaña de Ford?

Las autoridades de la NHTSA indican que los propietarios pueden ingresar el número de identificación vehicular (VIN) en nhtsa.gov/recalls para consultar si su automóvil está incluido en la campaña. A partir del 2 de febrero de 2026, Ford enviará correspondencia postal a los dueños registrados, con instrucciones para proceder.

La notificación oficial explica los riesgos detectados y detalla los pasos necesarios para corregir el defecto, incluyendo la modalidad para realizar la actualización informática de forma remota o presencial en concesionarios autorizados, sin costo alguno.

¿Qué procedimiento implementará Ford para corregir la falla?

La solución establecida por Ford Motor Company consiste en una actualización de software que restablece la comunicación eléctrica entre el sistema de transmisión y el módulo de estacionamiento. Los autos y camionetas que ya cuentan con conexión a internet podrán recibir la actualización “a distancia” directamente en sus domicilios.

Quienes no tengan disponibilidad de conexión podrán acudir a un concesionario oficial para obtener la solución en persona, sin gasto para el cliente ni reemplazos de piezas físicas. El procedimiento presencial suele demorarse menos de una hora, según datos de la empresa.

El defecto detectado impide que el módulo de estacionamiento asegure la transmisión en “parqueo”, aumentando el riesgo de accidentes. (AP foto/Matt Rourke)

¿Qué riesgos reportaron las autoridades y usuarios a raíz del defecto?

La NHTSA explicó que la falla podría generar situaciones en las que el vehículo se mueva de manera inesperada, lo que incrementa el peligro de accidentes para conductores, transeúntes y otros vehículos. Hasta el momento no se han reportado lesiones ni daños materiales derivados directamente de este defecto, pero los incidentes de este tipo podrían presentarse si la falla no es resuelta.

La decisión de retirar los vehículos para corrección, según la autoridad vial, responde a un criterio de prevención, alineado con las normativas federales de seguridad automotriz.

¿Qué antecedentes recientes de retiros preventivos existen en Ford?

En junio de 2025, Ford Motor Company realizó el retiro de más de 197.000 unidades del Mustang Mach-E años modelo 2021 a 2024, por problemas independientes relacionados con los seguros de puertas, según información oficial de la NHTSA. En esa ocasión, la solución técnica también consistió en una reprogramación del sistema electrónico, sin títulos de propiedad modificados ni reemplazos materiales masivos.

La empresa ha incrementado la gestión de campañas preventivas a través de actualizaciones informáticas desde 2022, lo que refleja una tendencia creciente en la industria automotriz mundial.

¿Qué deben hacer los usuarios de vehículos Ford afectados por la medida?

La NHTSA y Ford recomiendan a los propietarios de los modelos mencionados verificar cuanto antes si su auto se encuentra comprendido en la campaña y concertar la actualización de software necesaria. Se sugiere, además, estacionar los vehículos en superficies planas y accionar el freno de mano de forma consistente hasta recibir confirmación de la corrección.

La agencia federal habilitó una línea gratuita de atención telefónica (1-888-327-4236 para Estados Unidos) y su sitio web para recibir consultas específicas sobre la medida.

Ford notificará a los propietarios afectados a partir del 2 de febrero de 2026 y ofrecerá una actualización de software gratuita para corregir la falla. (EFE/Tannen Maury)

¿Cómo impacta esta acción de Ford en la industria automotriz eléctrica?

La medida adoptada por Ford subraya el rol proactivo que deben asumir los fabricantes ante la detección de dificultades técnicas en los sistemas electrónicos de vehículos. Según la NHTSA, las campañas preventivas mediante actualización de software permiten reducir riesgos y evitar reemplazos físicos, convirtiéndose en una práctica en expansión en la industria.

La transparencia en el manejo de incidentes y la facilidad del procedimiento para el usuario final refuerzan el seguimiento y la vigilancia activa sobre la seguridad en el parque automotor.

¿Qué se espera para los próximos meses tras la decisión de Ford?

La campaña de revisión y actualización continuará hasta completar la totalidad de los vehículos afectados. La empresa y la autoridad vial seguirán monitoreando de manera pública cualquier reporte adicional relacionado con el defecto, e informarán sobre nuevas acciones de ser necesarias.