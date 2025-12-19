Estados Unidos

TikTok firmó un acuerdo para formar una empresa conjunta que le permitirá continuar con sus operaciones en Estados Unidos

De acuerdo con un memorando interno de la aplicación, el pacto asigna el 45% del control de la nueva empresa conjunta a un trío integrado por las firmas estadounidenses Oracle y Silver Lake, junto con el fondo de inversión emiratí MGX

Guardar
TikTok firmó un acuerdo para
TikTok firmó un acuerdo para formar una empresa conjunta que le permitirá continuar con sus operaciones en Estados Unidos (REUTERS)

TikTok firmó un acuerdo de empresa conjunta con inversionistas mayoritariamente estadounidenses que le permitirá continuar sus operaciones en Estados Unidos, país donde enfrenta la amenaza de una prohibición por su vínculo con la propiedad china, según un documento interno de la compañía.

De acuerdo con un memorando interno de TikTok al que tuvo acceso la agencia AFP, el pacto asigna el 45% del control de la nueva empresa conjunta a un trío integrado por las firmas estadounidenses Oracle y Silver Lake, junto con el fondo de inversión emiratí MGX. El resto del control se distribuirá entre actuales inversores de ByteDance y la propia matriz china, dentro de los límites establecidos por la ley estadounidense.

El memorando, firmado por el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, detalla que un tercio de la empresa conjunta estadounidense quedará en manos de inversores actuales de ByteDance, entre los que figuran varios fondos de origen estadounidense. Además, casi el 20% de la participación corresponderá a ByteDance, el porcentaje máximo permitido para una empresa china según los términos de la legislación vigente.

La nueva estructura responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del entonces presidente Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar su prohibición en el mercado más importante para la plataforma. El acuerdo también habría requerido la aprobación del gobierno chino, de acuerdo con lo indicado en el documento.

El director ejecutivo de TikTok,
El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew (REUTERS)

Entre los actores centrales del acuerdo figura Larry Ellison, presidente ejecutivo y fundador de Oracle, conocido por su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump. Durante su primer mandato, así como desde el Congreso, legisladores estadounidenses expresaron reiteradas advertencias sobre TikTok, al sostener que China podría usar la aplicación para extraer datos de ciudadanos estadounidenses o influir en la opinión pública mediante su algoritmo.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó de forma reiterada la aplicación de la ley mediante decretos sucesivos. El plazo vigente para cumplir con la normativa vence el 23 de enero de 2026, según el calendario actual. En ese marco, Chew señaló a los empleados que aún resta trabajo antes de la fecha de cierre del acuerdo.

“Entidad independiente”

El acuerdo confirma en gran medida un anuncio realizado en septiembre por la Casa Blanca, que informó entonces sobre un entendimiento con China para crear una nueva empresa conjunta que cumpliera los requisitos de la ley de 2024.

Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (…) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos”, escribió Chew en el memorando interno.

El memorando, firmado por el
El memorando, firmado por el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, detalla que un tercio de la empresa conjunta estadounidense quedará en manos de inversores actuales de ByteDance, entre los que figuran varios fondos de origen estadounidense (REUTERS)

Según el texto, esa entidad asumirá competencias clave vinculadas a los aspectos más sensibles de la plataforma dentro del territorio estadounidense, en línea con las exigencias del marco legal aprobado por el Congreso.

En paralelo, “las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluyendo el comercio electrónico, la publicidad y el marketing”, añadió el director ejecutivo.

El memorando no precisó si esa unidad de TikTok Global continuará bajo propiedad de ByteDance, un punto que permanece sin aclaración pública. La falta de detalles sobre ese aspecto mantiene abiertas preguntas sobre la estructura corporativa final y el grado de separación entre las operaciones estadounidenses y la matriz china.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

TikTokByteDanceEstados UnidosSilver LakeOracleMGXÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La fiscalía de Boston afirmó que el sospechoso del tiroteo en Brown University también habría asesinado al profesor del MIT

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Leah Foley explicó que las pruebas que vinculan a Claudio Neves-Valente con ambos hechos incluyen registros de tarjetas de crédito y alquileres de automóviles, elementos que permitieron reconstruir sus movimientos tras los ataques

La fiscalía de Boston afirmó

El sospechoso del tiroteo en Brown University fue encontrado muerto en New Hampshire: era un ciudadano portugués

El hombre que presuntamente llevó adelante el ataque dentro del campus universitario fue identificado como Claudio Neves Valente, un ex alumno de la institución, de 48 años y nacionalidad portuguesa

El sospechoso del tiroteo en

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna esta semana desde Estados Unidos

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los siguientes días

Calendario lunar 2025: cómo se

Trump afirmó que puede atacar objetivos narco en Venezuela sin autorización del Congreso

El pulso entre la Casa Blanca y el Capitolio se intensifica en medio de la escalada contra Caracas, con despliegues militares, bloqueos petroleros y un debate abierto sobre los límites constitucionales del poder presidencial

Trump afirmó que puede atacar

Estados Unidos acusó al presunto jefe del Tren de Aragua y a más de 70 miembros por delitos de terrorismo y crimen transnacional

Washington acusa al líder de la banda venezolana, Héctor Guerrero Flores, de transformar una organización carcelaria local en una estructura criminal transnacional clasificada como terrorista

Estados Unidos acusó al presunto
DEPORTES
A 30 años de la

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

Fue una joya de la Selección y campeón de la Copa América, pero no tiene minutos en su equipo: su plan para soñar con el Mundial

“Se termina una era”: un gigante europeo podría ser el nuevo destino de Mauro Icardi

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Los 10 acontecimientos espaciales más

Los 10 acontecimientos espaciales más impactantes de 2025

Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

“Dios ha muerto”: ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?

Estados Unidos realizó dos “ataques cinéticos” contra lanchas narco en el Pacífico Oriental y abatió a cinco traficantes