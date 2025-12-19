TikTok firmó un acuerdo para formar una empresa conjunta que le permitirá continuar con sus operaciones en Estados Unidos (REUTERS)

TikTok firmó un acuerdo de empresa conjunta con inversionistas mayoritariamente estadounidenses que le permitirá continuar sus operaciones en Estados Unidos, país donde enfrenta la amenaza de una prohibición por su vínculo con la propiedad china, según un documento interno de la compañía.

De acuerdo con un memorando interno de TikTok al que tuvo acceso la agencia AFP, el pacto asigna el 45% del control de la nueva empresa conjunta a un trío integrado por las firmas estadounidenses Oracle y Silver Lake, junto con el fondo de inversión emiratí MGX. El resto del control se distribuirá entre actuales inversores de ByteDance y la propia matriz china, dentro de los límites establecidos por la ley estadounidense.

El memorando, firmado por el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, detalla que un tercio de la empresa conjunta estadounidense quedará en manos de inversores actuales de ByteDance, entre los que figuran varios fondos de origen estadounidense. Además, casi el 20% de la participación corresponderá a ByteDance, el porcentaje máximo permitido para una empresa china según los términos de la legislación vigente.

La nueva estructura responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del entonces presidente Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar su prohibición en el mercado más importante para la plataforma. El acuerdo también habría requerido la aprobación del gobierno chino, de acuerdo con lo indicado en el documento.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew (REUTERS)

Entre los actores centrales del acuerdo figura Larry Ellison, presidente ejecutivo y fundador de Oracle, conocido por su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump. Durante su primer mandato, así como desde el Congreso, legisladores estadounidenses expresaron reiteradas advertencias sobre TikTok, al sostener que China podría usar la aplicación para extraer datos de ciudadanos estadounidenses o influir en la opinión pública mediante su algoritmo.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó de forma reiterada la aplicación de la ley mediante decretos sucesivos. El plazo vigente para cumplir con la normativa vence el 23 de enero de 2026, según el calendario actual. En ese marco, Chew señaló a los empleados que aún resta trabajo antes de la fecha de cierre del acuerdo.

“Entidad independiente”

El acuerdo confirma en gran medida un anuncio realizado en septiembre por la Casa Blanca, que informó entonces sobre un entendimiento con China para crear una nueva empresa conjunta que cumpliera los requisitos de la ley de 2024.

“Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (…) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos”, escribió Chew en el memorando interno.

El memorando, firmado por el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, detalla que un tercio de la empresa conjunta estadounidense quedará en manos de inversores actuales de ByteDance, entre los que figuran varios fondos de origen estadounidense (REUTERS)

Según el texto, esa entidad asumirá competencias clave vinculadas a los aspectos más sensibles de la plataforma dentro del territorio estadounidense, en línea con las exigencias del marco legal aprobado por el Congreso.

En paralelo, “las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluyendo el comercio electrónico, la publicidad y el marketing”, añadió el director ejecutivo.

El memorando no precisó si esa unidad de TikTok Global continuará bajo propiedad de ByteDance, un punto que permanece sin aclaración pública. La falta de detalles sobre ese aspecto mantiene abiertas preguntas sobre la estructura corporativa final y el grado de separación entre las operaciones estadounidenses y la matriz china.

(Con información de AFP)